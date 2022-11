Asi nedostižitelný je v tomto ohledu už jen most Golden Gate v San Francisku, kde se každým rokem rozhodne zabít asi 1 500 lidí. Jenže u lesa o rozloze asi 30 kilometrů čtverečních rozhodně nemusí jít o konečné číslo, na rozdíl od amerického mostu protkaného sítí bezpečnostních kamer.

„Úřady se domnívají, že mnoho dalších mrtvých zůstane neobjeveno a že se o jejich ostatky postarají divoká zvířata,“ uvedl například britský list The Mirror.

Rakve na skále, kropení tělními tekutinami. Rituál má usnadnit cestu do nebe

Místo se mezi sebevrahy dočkalo takové popularity, že například jen v roce 2010 se zde rozhodlo ukončit svůj život téměř 250 lidí, přičemž skoro čtvrtina v lese skutečně zemřela. To pochopitelně znepokojuje místní úřady a policii. Ti proto přestali o sebevraždách na tomto místě preventivně informovat, aby neinspirovali ostatní.

Zdroj: Youtube

Navíc na viditelná místa připevnili cedule se vzkazy typu:

„Tvůj život je vzácný dar od tvých rodičů.“

„Mluv o svých problémech.“

„Poraďte se prosím s policií, než se rozhodnete zemřít".

Místo láká i turisty.Zdroj: Shutterstock

Webová verze listu The Mirror dokonce přinesla děsivé svědectví britského fotoreportéra Roba Gilhoolyho. „U jednoho stromu, doslova na posteli z uschlých listů, jsem našel asi padesátiletého muže. Měl rozcuchané vlasy, holý trup, byl bez bot a kolem sebe měl rozházené prázdné skleničky od pilulek a láhve s alkoholem,“ vypověděl Gilhooly.

Britský list The Sun uvedl, že zde lidé nejčastěji život ukončí právě pomocí léků, drog či se oběsí. Zatímco někteří se domnívají, že do místa lákají sebevrahy duchové a démoni, odborníci mají ještě jedno rozumné vysvětlení. Aokigahara je totiž klíčovým místem populárního románu spisovatele Seičó Macomuta z roku 1960 s názvem Kuroi Kaiju, v překladu Černé moře stromů. Kniha končí tím, že se dva milenci zabijí v lese.

Nejbizarnější cíl turistů. V katakombách dělí mrtvé od živých jen provazy

Les sebevrahů je díky své přírodní zajímavosti i cílem řady turistů. „Ale není to místo na pohodovou procházku. Lesy jsou plné pokroucených stromů, vyhaslá láva pohlcuje zvuk a vše to dává návštěvníkům děsivý pocit samoty,“ uvedl například list The Sun.

Les sebevrahů se stal dokonce i tématem pro stejnojmenný americký film, který v roce 2013 režíroval Jason Zada.

Pojednává o Američance Sáře, která se rozhodne pátrat po svém dvojčeti, to zde záhadně zmizelo. Jenže je postupně nucena čelit rozhněvaným a zmučeným duším mrtvých, jejichž obětí se stává kdokoliv, kdo se odváží vstoupit do jejich blízkosti. Tyto zákeřné duše na Sáru číhají na každém kroku, aby ji uvrhly do děsivé temnoty, ve které je nucena bojovat za vlastní spasení. Zpracování však u diváků příliš obdivu nepřineslo, například na portálu csfd.cz získal film jen 47 procent.

Důležité upozornění



Máte psychické potíže? Pomýšlíte na sebevraždu. Kontaktujte Linku bezpečí, pomohou vám vyřešit vaši nelehkou situaci. Dostupná je non stop na čísle 800 155 555.