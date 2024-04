Moritzburg je zámek známý zejména z filmového plána. Natáčela se zde z českého pohledu pohádka všech pohádek – Popelka. Ta se obří popularity dočkala v Česku, Slovensku a žebříčky oblíbenosti drtí i v Německu. Památka nedaleko Drážďan je tak hojně navštěvovaná dodnes. Je známá i jako Perla saského baroka.

Letecký pohled na zámek Moritzburg. | Foto: Wikimedia Commons, Carsten Pietzsch, CC0

Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane. Legendární hláška z pohádky Popelka, která se natáčela také u Moritzburgu, jednoho z nejkrásnějších zámků v Německu. Dodnes se tam na filmaře nezapomenulo. I díky tomu do Moritzburgu míří davy turistů samozřejmě i z Čech.



Nahrává se anketa ...

Kde se zámek Moritzburg nachází

Moritzburg leží uprostřed vodní plochy necelých 15 kilometrů od centra Drážďan nedaleko českých hranic. Cesta autem sem z Prahy trvá necelé dvě hodiny a měří zhruba 180 kilometrů. K zámku lze dorazit i poměrně netradičně vlakem taženým parní lokomotivou.

„Lößnitzgrundbahn patří k nejstarším úzkokolejkám na území Německa. Každý den se vypravují nostalgické parní mašinky na trasu dlouhou 16,6 kilometru ze stanice Radebeul Ost přes Moritzburg do stanice Radeburg,“ uvedl místní dopravní web VVO.

Jak to vypadá na zámku Moritzburg:

Zdroj: Youtube

Jak byl Moritzburg postaven

Historie velmi krásné památky se začala psát v letech 1542–1546, kdy si původní stavbu nechal postavit vévoda Mořic Saský jako lovecký zámek v renesančním stylu na vrcholu žulové hory v bažinaté dolině. V letech 1661–1672, za vlády kurfiřta Jana Jiřího II., byla k zámku přistavěna kaple. Současnou barokní podobu získal za vlády saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného v 18. století podle návrhu Matthäuse Daniela Pöppelmanna.

Italská pláž připomíná Maledivy či Karibik. Může za to blízká chemička

Posledním šlechticem, který na zámku žil, byl pak v letech 1933 až 1945 princ Ernst Heinrich ze Saska. Podle internetové encyklopedie Wikipedia však v roce musel objekt opustit, jelikož se dostal pod poválečnou sovětskou správu a byl zkonfiskován.

Kvůli čemu na zámek Moritzburg přijet

Interiér zámku Moritzburg je velmi opečovávaný, i sbírky mají vysokou hodnotu a jsou turisticky atraktivní. Jde například o …

obsáhlé sbírky s loveckými trofejemi. Je zde i podle všeho nejtěžší jelení paroh na světě, vážící 19,8 kilogramů s rozpětím téměř dvou metrů

sbírky s čínským, japonským a míšeňským porcelánem

péřovou místnost s názvem Federzimmer. August Silný si nechal vytvořit a ozdobit postel a ložní zařízení z per mnoha exotických ptáků. Slavnostní lůžko je pokryto takřka dvěma miliony ptačích per nejrůznějších barev.

jedinečné barokní kožené tapety, které krášlí 11 zámeckých místností

Okolní park ve tvaru U má rozlohu přibližně 230 krát 150 metrů. Zahrady jsou ve francouzském stylu. Z místa je pak jedinečný výhled na celou památku, kdy se jí lze vyloženě kochat.

Moritzburg jako vděčný objekt pro fotografování:

Kdy je otevřeno

Zámek Moritzburg už je návštěvníkům letos otevřený každý den od 10 – 18 hodin. Bude to tak až do listopadu. Základní vstupné činí 12 eur. Mládež a skupiny v přepočtu na jendnotlivce platí o několik eur méně, jak uvádí oficiální webové stránky Moritzburgu.

Zámecký park je pak vždy otevřený od východu do západu slunce.

Popelčina zimní výstava

Moritzburg jakožto barokní lovecký zámek a letohrádek saských kurfiřtů a králů roku 1972 vytvořil romantickou filmovou kulisu česko-německé filmové pohádky, což si tu zde každý rok zejména v zimě připomínají velkou výstavou, jak uvedl například Deník v článku:

OBRAZEM: Tady se natáčely Tři oříšky pro Popelku. Moritzburg najdete u Drážďan

„K vidění bývají původní kostýmy, rekvizity a také sál, kde se točila scéna s bálem. A to i v češtině. Návštěvníci se mohou vyfotit s figurínami hlavních postav romantického příběhu,“ přiblížil Deník.

Nejpopulárnější pohádkové schodiště Evropy

Deník připomenul, že interiéry zámku ale posloužily jen pro zlomek záběrů, ve skutečnosti se natáčelo hlavně venku kolem něj. Konkrétně jde o části filmu, jak Popelka přijela na zámecký ples, jak nakukuje do sálu, kde uvidí tančit Doru s princem, a potom jak po schodech prchá a ztratí tam střevíc.

Vyhlídka snů u hranic: Místo, kde uvidíte zároveň české i polské chlouby hor

„To „zapařené“ okno, do kterého si Libuše Šafránková vytvořila rukou malé kukátko, aby přes něj viděla do sálu na plesající hosty královské rodiny, najdete v zadní části zámku. Je dobře označeno, ale pohled z něj nevede do žádného sálu, ale někam do zámecké chodby,“ přibližuje Deník.

V čem spočívá střevíčkový podvod

Popelčin střevíček na schodišti patří mezi hlavní atrakce celé památky. Každá dáma si může vyzkoušet, zda si jí do něj její ctěná nožka vejde. Jak ho popsal ve své reportáži Český rozhlas, je o trochu větší než v pohádce.

„Je to takový malý zámecký podvůdek,“ uznala dlouholetá kastelánka zámku Ingrid Möbius. Je to proto, aby se do něj vešla noha většině dam, které sem přijdou.

Nezapomenutelné zážitky z natáčení

Hlavní role v Popelce ztvárnila již bohužel zesnulá Libuše Šafránková a Pavel Trávníček. Ten vzpomíná i na fakt, že se točilo v zimě.

Úchvatný hrad ze Smyslu pro tumor. U této stavby vysypali Antonínův popel

„Libuška prala prádlo v potoce, byla strašná zima a já jsem na ni volal: ‚Už máš úplně červené ruce!‘ A ona odpověděla: ‚Až budou fialové, tak toho nechám‘,“ sdělil s úsměvem na rtech pro televizi Prima Pavel Trávníček.

Karel Gott - Kdepak ty ptáčku hnízdo máš - Tři oříšky pro Popelku:

Zdroj: Youtube

„Je zvláštní, že si nevybavuji nějakou nepříjemnou zimu. Asi proto, že jsem byla pořád v pohybu nebo jsem jezdila na koni. Tam je člověk navíc v přímém kontaktu se zvířetem, takže mráz až tak moc nevnímá. Ovšem tím nechci říct, že mi zima vůbec nebyla. Například při scéně, kdy peru v potoce prádlo, tak to určitě ano,“ pamatovala si na scénu u potoka Libuše Šafránková v rozhovoru pro Deník.

Pavel Trávníček poukázal i na fakt, že chyběl sníh, který byl však pro natáčení nezbytný. Filmový štáb proto sehnal umělou sněhovou pokrývku, která se však vyráběla z rybí moučky, do které když zasvítilo sluníčko, měla prý patřičný odér.