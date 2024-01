Mystický kamenný most Rakotzbrücke je jednou z nejkrásnějších památek v německém Sasku. Je známý také pod názvem Ďáblův most. Nachází se nedaleko vesničky Kromlau. Díky svému obloukovému tvaru a zároveň odrazu ve vodní hladině vytváří dokonalou optickou iluzi kruhu.

Během podzimu hraje okolní krajina všemi barvami. | Foto: Shutterstock

Ďáblův most Rakotzbrücke je nádherný v každém ročním období:

Rakotzbrücke, nazývaný také Ďáblův most, je klenotem německé architektury. Optická iluze dokonalého kruhového oblouku láká milovníky historie i fotografy. Tento kamenný most z 19. století se nachází v parku Rakotzbrücke Kromlau v Německu.

Most, kde při stavbě zemřel tesař

V roce 1842 koupil panství Kromlau za 30 500 tolarů velkostatkář Friedrich Hermann Rötschke. Park nechal upravit v anglickém stylu. V letech 1863 až 1882 pak byl postaven dnes slavný Rakotzův most.

„Most je dlouhý téměř 35 metrů. Je zhotoven z čedičových kamenů. Stavba mostu trvala řadu let a během této doby byly části mostu podepřeny dřevěnou konstrukcí. Když byl most dokončen a konstrukce mohla být odstraněna, došlo k nehodě, při které zemřel tesař Traugott Wolsch,“ uvádí například německý cestovatelský web Deutschland mal Anders.

Design mostu byl inspirován stylem italské renesance.

Během zimy je zde nejméně turistů a pořídíte si magické fotografie.Zdroj: Shutterstock

Mýtus o ďáblovi

Kvůli svému netradičnímu tvaru se k historii mostu Rakotzbrücke váže pověst o tom, že se na jeho stavbě musel podílet sám ďábel. Dříve se totiž mělo za to, že složité mosty bylo možné postavit pouze s ďáblovou pomocí.

„Stavba na Rakotzově mostě trvala kvůli zvláštnosti a výstřednosti projektu přes deset let, a právě tehdy se začaly šířit fámy. Panovalo přesvědčení, že most byl branou k ďáblovi a měl mysticko-symbolický význam. Povídalo se o něm, že je to průchod mezi rájem a peklem, a tak vznikl název Ďáblův most,“ připomenul ještě web My Best Place.



Kdy je nejlepší k mostu vyrazit

K mostu je vhodné vyrazit prakticky po celý rok. V každém období má své kouzlo.

Jaro: V tomto období park rozkvétá, je plný zeleně a nové energie. Tohoto využívají mnozí turisté. Pro toho, kdo chce zažít klidnější návštěvu, měl by k mostu přijít brzy ráno.

Léto: Obecně je léto časem turistického náporu a platí to také o mostu Rakotzbrücke, který je obklopen návštěvníky po většinu dne. „Nabízí se tu ale možnost udělat si piknik v parku nebo si užít projížďku lodí po jezeře Rakotzsee, což přispívá k celkovému zážitku,“ jak nabádá turistický web Tourist Secrets.

Podzim: Podzim je na Rakotzbrücke malebným obdobím, protože měnící se listí vybarvuje okolní krajinu do zářivých odstínů červené, oranžové a žluté. Lidí tu pak zde bývá o poznání méně než během letních měsíců.

Zima: Pro zimu se doporučuje, aby se návštěvníci před cestou k čertovu mostu ujistili, že zde kvůli počasí není například nějaká uzávěra. Nejkrásněji pak je, když je park i most pokryt sněhem. V tomto období zde navíc najdete nejvíce klidu z celého roku.

Jak se k mostu Rakotzbrücke dostat

K mostu se dá nejlépe přijet buď autem, nebo vlakem. Autem je to však pohodlnější a na místě se nachází i parkoviště. Z něj k Čertovu mostu pak dojdete procházkovým tempem za asi pět minut. Cesta z Prahy k mostu Rakotzbrücke je dlouhá asi 220 kilometrů a zabere přibližně tři hodiny. Například z Liberce pak cesta trvá necelé dvě hodiny a je dlouhá zhruba 110 kilometrů.

Most Rakotzbrücke jako fotogenické místo:

