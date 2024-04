Tajemná, ale i polozapomenutá Rujána. Největší ostrov Německa a Čechy vyhledávaná destinace z dob NDR turistům nabízí v současnosti mnohé. Od baltských letovisek, pláží a letního koupání, přes výlety přírodou za strmými křídovcovými útesy a slovanskou historií, až po fenomény masové turistiky.

Rujána je někdy zvaná zeleným nebo jantarovým klenotem neměckého Baltu. Ostrov láká i české turisty, třeba novým přímým autobusovým spojením až k moři do letovisek | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Rychlý tip na návštěvu Rujány? „Malá rybářská vesnička Vitt na severu ostrova s krásnou pláží a nedalekým majákem Kap Arkona s vyhlídkou,“ zve vedoucí Německé turistické centrály pro ČR Jan Pohaněl.

Mys Arkona byl před tisíci lety hlavním městem slovanského kmene Ránů. V místě stával chrám s věštírnou zasvěcený slovanskému pohanskému bohu Svantovítovi. Vždy na podzim se tam kvůli oslavám sklizně vydávali poutníci z daleka. V roce 1912 zvěčnil malíř Alfons Mucha scénu na plátně Slavnost Svantovítova, jež je součástí jeho cyklu Slovanská epopej.

Až v roce 1168 hradiště na Arkoně dobyl dánský král, pohanskou svatyni vyplenil, dřevěnou modlu zničil a donutil místní Slovany přijmout křesťanství.

Později se svatyně i s částí útesu zřítila do moře. Mys je jedním z nejznámějších v Evropě a zároveň nejvíc postižených erozí na baltském pobřeží. Stále dochází k sesuvům půdy. Tisíce kubíků křídy, hlíny a písku se zřítily do vln i loni na podzim. Přístup k hranám a pod útesy je proto omezený. Od roku 2021 v Arkoně stojí nová skulptura boha Svantovíta se čtyřmi hlavami.

Starodávný kmenový rituál „Termínem rituálních dožínek byl v Arkoně konec léta. Právě na tu dobu, na 28. září, připadal i hlavní svátek přemyslovských Čech. Byly to slavné třídenní hody, konané právě v den, kdy na obloze mizí poslední srpek měsíce po podzimní rovnodennosti… Není vyloučeno, že křesťanský svátek nahradil starý pohanský svátek obžínek.“ Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů

Pokud se časově zadaří a podaří se vystoupat na jeden z tamních majáků, výhled stojí za to. Záchytné parkoviště se nachází ve dva kilometry vzdáleném Putgarten. Odtud lze dojít pěšky, nebo využít kyvadlové autobusové dopravy či turistického vláčku.

Tento penzion se stal jednou z natáčecích lokací v seriálu 30 případů majora Zemana. Dalším byla unikátní památka u pláže zvaná UFOZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Co dál ostrov nabízí? Každé letovisko na východním pobřeží má kromě pláží a koupání svůj tahák, některá i celou řadu. V přístavním městečku Sassnitz si lze udělat procházku k zeleno-bílému majáku za doprovodu racků. Atrakcí je i kotvící muzeum - britská útočná a strážní ponorka HMS Otus. Devadesátimetrové plavidlo bylo ve službě od roku 1963, činné téměř dvacet let. Po sjednocení Německa vysloužilou ponorku přivlekli do Sassnitz.

Z města se vyráží i na pěší túru Národním parkem Jasmund s bukovými lesy. Patří k nejoblíbenějším přírodním rezervacím v zemi. „Populární je cesta podél křídových útesů k nejznámějšímu z nich Königsstuhl s vyhlídkou v nadmořské výšce 118 metrů nad mořem,“ uvedl Tim z tamního turistického centra. I se zastávkami a scházení až k moři pro pořízení fotek trvá necelé čtyři hodiny. Parkem je možné projet i na kole.

Major Zeman, UFO i nacisté

K nejkrásnějším městům patří mořské lázně Binz se slavnou Seebrücke (molo do moře). Televizní znalci v místě najdou i lokace ze seriálu 30 případů majora Zemana. V epizodě Modrá světla se objevila například Mütherova věž - unikátní experimentální stavba z roku 1981, sloužící kdysi jako záchranářská věž, poté i jako jakási netradiční svatební kaple.

Neobvyklým tvarem připomíná UFO. Poblíž pláže u promenády v Binz je přístupná po rekonstrukci znovu od roku 2018.

Lázeňští hosté mohou vyrazit autobusy z Binz zdarma do vedlejšího rekreačního areálu Prora. S pozůstatky někdejšího obřího projektu Třetí říše s jednou z nejdelších budov na světě. Nacisté tam chtěli postavit komplex jako místo na dovolenou pro tisíce dělníků, táhnoucí se asi 4,5 kilometru ve vzdálenosti přibližně 150 metrů od pobřeží. Po válce tam byla kasárna NDR, po sjednocení Německa ale opuštěný areál chátral a stal se i vyhledávanou tajemnou lokací pro vyznavače urbexu - průzkumníky vstupující do zajímavých nevyužívaných či rozpadajících se budov.

Před lety se areál Prora znovu začal obnovovat pro turisty, již ne tak velikášsky. Vyrostly nové hotely a rekreační apartmány.

Orlí hnízdo

Komplex je pěkně vidět z vrcholu unikátní rozhledny Centra přírodního dědictví Rujány (Naturerbe Zentrum Rügen) s cestou v korunách stromů. S výškou čtyřicet metrů jejich špice víc než převyšuje. „Má přízvisko Orlí hnízdo,“ říká místní průvodce s tím, že se štěstím je možné z věže pozorovat živé orly pátrající po kořisti.

Samotná vyhlídka má tvar ptačího hnízda a třeba i amaterské ornitology potěší instalace hnízd různých druhů v jednotlivých patrech, které si lze při pozvolném bezbariérovém stoupání prohlédnout.

Celá procházka je vhodná pro rodiny, zabaví při ní různé prvky a prolézačky téměř jako v lanovém centru, závěrečná skluzavka a nakonec také interaktivní prvky v budově centra.

Nedaleko od vyhlídky je možné navštívit v obří hale svět soch z písku. V Proře se nachází na ještě větší ploše také Oldtimer muzeum – více než osmdestá historických automobilů a dalších strojů mapující 40 let automobilové historie rozděleného Německa.

Unikátní svět soch z písku. Prora, RujánaZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Rujána patřívala v dobách socialismu, NDR a železné opony mezi nejfrekventovanější cíle československých dovolenkářů. Turisté tam k moři a za pískem jezdí stále, byť někdejší ceny jsou už dávno jinde. Čepovaný půllitr piva v Binz stál před letošní hlavní sezonou kolem 150 korun. „Mezi lákadla Rujány patří také letovisko Sellin, Ralswiek – zde se konají letní představení festivalu Störtebeker. Dále úzkokolejka Rügensche BäderBahn,“ dodal Pohaněl.

Cesta na ostrov



„Balt se v loňském roce stal dovolenkovou kometou sezony. Polské pobřeží kolem Trojměstí již čeští cestovatelé poznali, nyní se otevírá možnost objevit také pověstmi opředený ostrov Rujána.“ Tomáš Beránek, mluvčí Flixbus

Rujána je podle něj vhodná pro milovníky aktivní dovolené (pěší turistika, cykloturistika, windsurfing) a mladé rodiny s dětmi. Skýtá dobré možnosti pro ubytování v kempech. Zajímavou vstupní bránou na ostrov je město Stralsund s uznávaným akváriem Ozeaneum.

Jak se dostat na Rujánu?

Novou každodenní přímou linku mezi Prahou a letovisky na Rujáně nabízí dopravce Flixbus. „Balt se v loňském roce stal dovolenkovou kometou sezony. Polské pobřeží kolem Trojměstí již čeští cestovatelé poznali, nyní se otevírá možnost objevit také pověstmi opředený ostrov Rujána,“ uvedl mluvčí Flixbusu Tomáš Beránek. Autobus vyráží z Prahy krátce po sedmé ráno. Opačným směrem z letovisk do Česka vždy dopoledne.

Pro výlety po ostrově je možné využít i tamní vlakovou dopravu, železniční stanice je v samotném letovisku Binz.