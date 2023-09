Malé, ale o to názornější a pravdivější. Takové je muzeum mumií v italském městečku Ferentillo. Návštěvníci si mezi mumie přicházejí uvědomit, že jejich pozemská existence nebude trvat věčně. Na druhou stranu místo není pro slabé povahy.

Najdeme zde i ostatky dvou francouzských vojáků. | Foto: Wikimedia Commons, Topolgnussy, Public Domain

Vyhlášené muzeum mumií najdete ve Ferentillu, což je malé město v údolí italské řeky Nera. Prakticky vzniklo na konci 19. století, kdy bylo při vykopávkách v kryptě starého kostela nalezeno mnoho mumifikovaných těl. U některých se v relativně dobrém stavu zachovalo i oblečení.

Jak to v italském muzeu mumií vypadá:

Zdroj: Youtube

„Postupně však vlhký vzduch pronikající okny začal ohrožovat stav jak samotných těl, tak i jejich oblečení. Aby nedošlo k dalšímu zbytečnému poničení ostatků, byly v roce 1992 vloženy do skleněných vitrín a také celkový stav muzea správci krypty vylepšili,“ uvádí web Mummie di Ferentillo.

Nález mumií je zajímavý i tím, že celou oblast lze považovat za kulturní a náboženské centrum značného významu. Z regionu totiž pochází celá řada architektonických, uměleckých a archeologických artefaktů.

Co muzeum mumií nabízí?

Celkem si mohou příchozí prohlédnout 24 mumií mužů, žen a dětí. A dále ještě téměř 300 lebek. Mumie jsou hodně zachovalé.

„Mají často vlasy, vousy, zuby, nehty. Jdou ale vidět i jizvy, boláky a rány. Ve výborném stavu se dochovaly i jejich oděvy. Pomohlo to i k identifikaci pohřbených osob,“ připomenul například cestovatelský web Sange Mini Travel Hub.

Vstup do muzea:

Doplnil, že k vidění tak jsou ostatky dvou francouzských vojáků, kteří přijeli do Itálie během napoleonského tažení v letech 1796 až 1797. Stejně tak zde místo posledního odpočinku nalezli dva asijští manželé.

„Dále tu leží rolnice i žena, která zemřela při porodu. Je tu i stále zapečetěná rakev se zavražděným právníkem. Na žádost dosud žijících potomků však nebyla dosud otevřena,“ doplnil cestovatelský web Sange Mini Travel Hub.

Člověk není nesmrtelný

Jak připomenul italský specializovaný web Umbriae Cultura, muzeum působí na první pohled chudě a jednoduše. „Pokud však do něj vstoupíte s respektem a diskrétností, zahalí vás zvláštní atmosféra,“ uvedl web Umbriae Cultura.

Více než pravdivý je pak v místě umístěný nápis: „Dnes pro mě, zítra pro tebe. Byl jsem tím, čím jsi ty, ty budeš tím, čím jsem já. Smrtelníku, mysli na to, že takto skonči tvá cesta a mysli na to, že to bude docela brzy.“

Jak nové návštěvníky správce muzea upozorňuje, dovnitř by neměli vstupovat ti, kteří neumí udržet svoje emoce na uzdě. V místě je totiž potřeba chovat se pietně. Projevy strachu či znechucení zde opravdu nejsou na místě.

Brno není pozadu

Podobné místo mají i v Brně, kde se nachází kapucínská hrobka. Jsou zde například i ostatky barona Trencka. Ten je známý z první poloviny 18. století jako velitel jednotky nazývané Panduři, kteří dobývali a plenili ve válkách pro císařovnu Marii Terezii, jak jsme informovali v našem textu s názvem Živý mnich představuje mrtvé. Kapucínská hrobka v Brně ukrývá mnohá tajemství.



