Idylické pláže, dobrodružné putování, dechberoucí příroda či pozoruhodné památky. Rozmanitý ostrov Srí Lanka vybízí k načerpání energie. Češi od letošního podzimu nově doletí do země v Indickém oceánu přímo z Prahy. Za deset hodin.

Exotika v zimní sezoně. Magický ostrov Srí Lanka v Indickém oceánu nabízí mnohem víc než jen pláže a koupání. Třeba slonní safari | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Odpočinek na plážích na jižním a západním pobřeží si lidé nejvíce užijí právě od podzimu až do příchodu jara. Po skončení monzunového období nastal ideální čas i ke koupání v oceánu. Rozhodně však stojí za to Srí Lanku i procestovat. Svou rozlohou by zabírala asi 83 procent Česka.

Divem světa a nejpozoruhodnějším místem je označován skalní masiv Sigiriya nebo také Lví skála. Kdo po schodech vyšplhá až na vrchol, získá odměnu v podobě omračujícího panorama i pohledu na opuštěné paláce, kde poskakují opice. Pikantností jsou erotické malby z pátého století, které vyobrazují devatenáct vnadných žen. Na památku si je ale nevyfotíte, pokud tedy dodržujete pravidla – ve skalní prostorách neřesti panuje přísný zákaz fotografování.

Češi si pro zimní dovolenou vybírají tradiční Itálii, ale i vzdálené exotické destinace:

Kam v zimě za teplem? Češi si oblíbili Itálii, letošní hit je vzdálená exotika

Největším lákadlem ostrova jsou pak národní parky a safari se slony, buvoly, leopardy, krokodýli, opicemi i dalšími druhy zvířat ve volné přírodě. Například Yala na jihovýchodě ostrova nebo Minneriya. Sloni se stali turistickým symbolem ostrova Cejlon. V zemi jich žije asi 200 domestikovaných a další tisíce volně v přírodě. Jde o stát s nejvyšší hustotou slonů ze všech ostatních zemí výskytu. A tato zvířata jsou místními i uctívána.

Potkat je na krajnici u silnice nebo jak si užívají vodu v jezírku před chýší, není až tak výjimečné. Ve sloním sirotčinci Pinnewala pak zájemci mohou velikány i mláďata nakrmit a pohladit. Místní je nalezli nemocné, zraněné nebo opuštěné. Turisté si v této lokalitě užívají i jejich pravidelné koupání slonů v nedaleké řece.

Buddhův zub i Most v oblacích

Vyplatí se prozkoumat buddhistická či hinduistická místa, jako jeskynní komplex a zlatý chrám v Dambulle a další UNESCO památky. Své kouzlo má ikonická železniční trať a jízda vlakem z města Kandy, domova posvátného zubního reliktu Buddhy, až do města Ella.

Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Nad malebným údolím v průsmyku Demodara se uprostřed džungle vyjímá ikonický železniční most. Devítiobloukový viadukt zvaný Most v oblacích je cílem mnoha turistů. Ti se motají na kolejích, odvážnější sestoupí i pod most. Mnozí čekají dlouhé chvíle, než se ozve zvuk signalizující průjezd vlaku a oni si pořídí fotku i se soupravou.

Italské Dolomity snoubí dechberoucí přírodu velehor a hudbu:

Tóny Dolomit za úsvitu. Unikátní festival mezi štíty hor měl českou stopu

Tato centrální výše položená část Srí Lanky také zve na objevování čaje. Z koloniálního města Nuwara Eliya stále dýchá koloniální atmosféra anglického venkova. Všudypřítomné jsou čajové plantáže, kde lístky sbírají tradičním způsobem pouze ženy. Koloniální minulost je viditelná i v Galle, pobřežním městě s pevností, několika muzei či majákem.

Všudypřítomné kari

Místní kuchyně je ostřejší. Dominantní je rýže, různé druhy koření a kari omáčky, kokos a všudypřítomné mořské plody. Na hostině nechybí dhal, směs čočky vařené v kokosovém mléce. Na výběr je z mnoha exotického ovoce. Průvodce Ravi doporučoval třeba takzvané sloní či dřevěné jablko (limonie). Mezi nejcennější plody tam patří thambili, tedy žlutý královský kokosový ořech. „Po celý rok jsou k dostání sladké banány, ananas, papája i melouny,“ ujistil Ravi.

Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Rybářským městečkem je kupříkladu Negombo. Drží se tam křesťanská tradice, i díky evropským misionářům a někdejší holandské správě. Najdete tam chrám postavený v gotickém slohu podle katedrály Notre-Dame v Paříži na počest patrona města sv. Sebastiána. Tradiční rybářskou techniku proslavilo město Weligama a rybáři na kůlech.

Exotika až do dubna

Destinace se po pandemii více otevřela i českým turistům. Díky novým přímým letům z Prahy během celé zimní sezony až do dubna. „Lety do Colomba moderním Boeingem 787 Dreamliner trvají asi deset hodin. Na ostrově je v zimě oproti České republice časový posun pouze čtyři a půl hodiny, takže ani takzvaný jet lag po návratu domů není tak náročný jako z jiných vzdálenějších míst,“ uvedla mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

Srí Lanka podle ní patří k těm nejlevnějším exotickým destinacím. „Levné v porovnání s Evropou je nejen jídlo a cejlonský čaj, ale i masáže či procedury ajurvédy, kterou je tato oblast proslavená,“ řekla. Dodala, že země je aktuálně bezpečná, plná usměvavých obyvatel a s minimem turistů.

Tisíce let válek a krve, ale i slávy a naděje. I to je Jeruzalém:

Města, která se modlí. Jeruzalém a Betlém jsou plné mystiky a kontrastů

Nyní je možné si vybavit vízum na ostrov jednoduše přes internet. Pro cesty na Srí Lanku nejsou povinná žádná očkování pro tropické oblasti, jsou pouze doporučená jako do obdobných lokalit. V zemi se lze s místními domluvit skvěle anglicky, měnou je srílánská rupie, kterou lze získat buď výběrem z oficiálních bankomatů nebo směnou z dolaru či eura.

Do kufru je důležité přibalit cestovní adaptér do zásuvky, je potřeba ten britského typu. Cestovka nabízí hotely od tří do pěti hvězdiček. Odvážlivci mohou bydlet i přímo uprostřed divočiny. Není třeba se ničeho bát, například hotely patřící společnosti Jetwing snesou i přísnější evropská měřítka. Naopak, u zaměstnanců se vždy setkáte s úsměvem. A to směrem k turistům platí obecně o obyvatelích země. Protesty proti vládě z roku 2022 jsou minulostí. „Směrem k návštěvníkům jsou lidé vždy vstřícní, ví, že turisté jsou pro Srí Lanku velmi důležití,“ dodal průvodce Ravi.

Pozor na jízdu vlevo

Řidiči si musí dávat pozor, na silnicích se jezdí vlevo a doprava je místy chaotická. Zájemci ale mohou využít místní taxi – tříkolky tuk-tuk jsou téměř všude. Jízda v nich je zábavným zpestřením při objevování krás ostrova.