Náš reportér Hynek Adámek se vrací po dlouhých osmnácti letech na místo, kde kdysi dokumentoval vznik vědecké stanice. Tentokrát však Hynek Adámek pro čtenáře webu Denik.cz připraví on-line seriál přímo z Antarktidy. Co každodenně prožívá na ostrově Jamese Rosse , to budete moci pravidelně po dobu jednoho měsíce sledovat nejenom na webu Denik.cz, ale i na našem facebooku a po jeho návratu z jižní polokule se vše dočtete také v tištěném vydání magazínu National Geographic Česko.

„Beru to tak, že naše stanice je právě plnoletá. Je čas se podívat, jak funguje dnes. Jaký další vědecký život ji čeká? Co zde naši polárníci plánují do budoucna? Antarktický výzkum není o jedné expedici, je to běh na dlouhou trať. Obehrané klišé, ale nejlépe vystihuje situaci,“ říká Hynek Adámek v exkluzivním rozhovoru, který si ještě před reportérovým odletem směrem k jižnímu pólu budete moci přečíst právě na Denik.cz.

Co ze života na Antarktidě zajímá vás? Zeptejte se!

A pro naše čtenáře chystá vydavatelství Vltava Labe Media také jedno malé překvapení. „Na webu denik.cz spustíme dotazník, v kterém budete moci inspirovat Hynka k tomu, co by vás osobně ohledně života na Antarktidě mohlo zajímat. Já, i Hynek samotný, jsme už nyní zvědaví, jaké podněty se od vás, našich čtenářů sejdou. Hynek se svou dobrodružnou povahou je připraven otestovat na Antarktidě, co jen bude možné,“ slíbil Tomáš Tureček, šéfredaktor magazínu National Geographic Česko.

Dotazy pro Hynka Adámka můžete posílat na e-mailovou adresu: antarktida@vlmedia.cz