S výhledem na moře či bez? Jak daleko je to k výtahu? To jsou časté otázky turistů. Ale v jakém patře se pokoj nachází, to už většina turistů při pobytu na dovolené neřeší. Přitom podle odborníků na bezpečnost jde o klíčovou součást každého noclehu mimo vlastní domov. Bezpečnostních pravidel je pak ještě mnohem více.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Ukexpat, Public Domain zoom_in Znázornění požáru hotelu Dupont Plaza v Portoriku.

Není někdo za závěsem? I to se vyplatí zkontrolovat

Když turisté přijdou na pokoj, zpravidla jsou rádi, že se mohou po cestě uvelebit na posteli či v křesle. Přitom by tomuto všemu mělo předcházet hned několik kroků. Například americké úřady svým občanům radí, aby po příjezdu pečlivě prohlédli svůj pokoj, a to tak, že…

Zkontrolují, zda někdo není schovaný za závěsem, pod postelí a kdekoli jinde, kde by to bylo možné. Stejně tak se ujistí, zda v pokoji není žádný podezřelý předmět.

Ujistí se, zda funguje hotelový telefon.

Ujistí se, zda svítí kontrolka požárních hlásičů a kde se nachází nejbližší hasicí přístroj.

Zkontrolují funkčnost zámků.

Zkontrolují, zda v pokoji není podivně vypadající elektronika, která by ve skutečností mohla být například skrytou kamerou či odposlouchávacím zařízením.

Pokud narazí na jakoukoliv nesrovnalost, ať se obrátí na recepci.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Před každým pobytem v hotelu se vyplatí přečíst si o něm recenze a vyhodnotit si, jak je bezpečný. Stejně tak se zajímat o jeho okolí.

Při požárním poplachu, je lepší vědět, kam běžet

Podle bývalého vojáka Lloyda Figginse, nyní odborníka na cestovní rizika, je asi největší chybou při pobytu v hotelovém zařízení pominout riziko požáru.

„Když přijedete do hotelu, jste většinou v neznámém prostředí, o kterém si myslíte, že je bezpečné. Problém nastává v okamžiku, kdy se spustí požární poplach a opravdu bude hořet. Co budeme dělat dál?“ položil Lloyd Figgins životně důležitou otázku pro web The Sun a The New York Post.

A měl k tomu i radu: „Vždy stojí za to si projít trasu požárního schodiště mířícího do bezpečí a spočítat počet dveří mezi vaším pokojem a požárním schodištěm.“

Pokud je totiž chodba už zakouřena, je v ní zákonitě složitější orientace.

Připomenutí tragického požáru hotelu Olympik:

| Video: Youtube

Která patra jsou bezpečně nízko i vysoko

Otázkou pak je, které patro bývá v hotelech to nejbezpečnější. I v tom mají americké úřady pro své občany poměrně jasno.

„Odborníci na cestovní ruch doporučují požádat o pokoj umístěný ideálně mezi třetím a šestým patrem,“ uvedl web Bureau of Consular Affairs USA.

Důvod? Pokoje ve třetím až šestém patře jsou dostatečně vysoko na to, aby se staly snadným cílem zlodějů zvenčí. Zároveň jsou dostatečně nízko, aby z nich bylo možné uniknout před požárem. Pokud to už není možné po schodišti, do 6. patra obvykle dosáhne hasičská plošina.



Jak co nejlépe zabezpečit pokoj

Bezpečností v hotelech se zabývá i University of Illinois Urbana – Champaign, která upozorňuje, že je nepravděpodobné, že by jakýkoli hotel byl z bezpečnostního hlediska dokonalý.

Z jejího rozsáhlého výčtu bezpečnostních pravidel a triků lze vybrat několik zajímavých a užitečných tipů, jak předejít zbytečným potížím: