Nejpomalejší železnice světa je technický zázrak. Tančit na střeše se ale nesmí

Nejpomalejší železnice na světě. Tak se říká trati, kdy se zhruba padesátikilometrová cesta jede asi pět hodin. Přesto jde o někdejší technologický zázrak. Nejpomalejší železnice se nachází v Indii v pohoří Nilgiri a je velkou turistickou atrakcí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte