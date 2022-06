Nejprapodivnější místa k životu: Patří mezi extrémy, přesto tu lidé bydlí

Kdy přesně kult vznikl, není jasné. Pravděpodobně to bylo někdy mezi lety 1950 až 1960. V té době bylo souostroví anglicko-francouzskou kolonií. Domorodci tak mohli portréty královny Alžběty a jejích chotě vídávat ve vládních kancelářích a na policejních stanicích.

Jejich víru, že vévoda je skutečně synem boha, pak upevnila oficiální návštěva královského páru ve Vanuatu roku 1974. Tehdy mohli vesničané pozorovat prince Filipa z dálky, což jen potvrdilo jejich jistotu, že je to ON.

Vévoda o tomto náboženství věděl, vyměňoval si dary s vůdci kmene a dokonce je i navštěvoval. Pro domorodce je den princových narozenin – 10. červen – regulérním náboženským svátkem. Běžně se pak modlí, aby již zesnulý vévoda požehnal jejich sklizni banánů či batátů.

450 brožur bizarností

Jedno vskutku bizarní náboženské hnutí vymyslel okolo roku 1970 americký hudebník a spisovatel Dwight York. Ponechme stranou, že se jedná o později odsouzeného pedofila a pojďme se na toto velmi podivné náboženství nazvané nuwaubianismus podívat blíže.

Hnutí, které se zaměřuje na práva černošských muslimů, silně čerpá z různých náboženství, ezoterických směrů a filozofií. Nutno podotknout, že York byl ve svých tvrzeních dost nekonzistentní a tak se nuwaubianismus „přeléval“ od jednoho směru ke druhému.

Podle serveru The National Student publikoval Dwight Yorke více než 450 brožur. Mezi perly nuwaubských přesvědčení patří například tvrzení, že některé potracené plody ve skutečnosti potrat přežijí, aby žily v kanálech, kde jsou shromažďovány za účelem převzetí světa.

Rozhodně zaujme i přesvědčení, že lidé byli kdysi dokonale symetričtí a uměli používat obě ruce stejně. Jenže pak do Země narazil meteorit, který vychýlil její osu. To je důvodem, proč máme srdce nalevo. No a když už jsme u toho, tak prý dříve existovaly jen ženy, které vytvořily muže prostřednictvím genetické manipulace.

Na serveru Listverse se také lze dočíst, že podle nuwaubianismu se prý 6. června 1966 v Dakota House na 72. ulici v New Yorku narodil Jacqueline Kennediové Antikrist. U porodu měl být přítomen papež a vykonávat nekromantické obřady. Výchovy Antikrista se ujali ilumináti a bývalý americký prezident Richart Nixon. No a aby toho nebylo málo syn Satana prý žije v Belgii a je napojen na počítač s názvem „Bestie 3M“ či „3666“.

Sexem k osvícení

Souložení a špatná gramatika. Tak by šlo stručně shrnout, o čem je náboženství Thee Temple ov Psychick Youth (T.O.P.Y), což by šlo do češtiny přeložit jako Chrám mladých psychotiků – teda pokud by do překladu byla přidána pořádná nálož chyb a překlepů.

Nejděsivější silnice světa: Přestávají na nich dýchat i nejotrlejší řidiči

Jak uvádí server Listverse, hnutí bylo založeno v roce 1981. Princip tohoto náboženství spočívá v přesvědčení, že kdo bude nezřízeně souložit – pořád, kdekoliv a s kýmkoliv – tomu se otevře v mozku určité centrum a bude moci čarovat. Kromě sexu pak prý nejsou běžné věci, jako například psát stylisticky správně, vůbec pro psychiku důležité, takže není potřeba se jimi zabývat.

Jestli se už někomu ze členů podařilo vyčarovat cokoli jiného než pohlavní chorobu však není známo.

Vyznavači sebevraždy

Zachraňte planetu – zabijte se. To je slogan Církve eutanazie, kterou založil začátkem 90. let minulého století hudebník Chris Korda v Bostonu. Stalo se tak poté, co měl v noci sen, ve kterém konfrontoval mimozemskou inteligenci zvanou Bytost, která mluvila o bezprostřední destrukci Země z důvodu přelidnění.

Jak uvádí server Listverse, jediným přikázáním tohoto náboženství je „Nebudeš plodit“. Hlavními pilíři jsou pak sebevražda, potrat, kanibalismus (přísně omezen na konzumaci již mrtvých lidí) a sodomie.

Existují domněnky, že tuto církev založili recesisté. O její nebezpečnosti však mnohé vypovídá například případ z roku 2003, který připomíná server Spipritual Ray. Ve městě St. Louis v Missouri byla nalezena mrtvola dvaapadesátileté ženy, která se zabila podle pokynů zveřejněných na webových stránkách církve.

Ačkoli Církev eutanazie už svou činnost ukončila, stále má stoupence, kteří v její myšlenky věří. Dosud také existují její webové stránky, které jsou neustále aktualizovány.

Svět stvořilo špagetové monstrum

Začalo to jako parodické náboženství a vyústilo v sociální hnutí. Řeč je o pastafariánství. Podle serveru Britannica jsou pastafariánů údajně desítky tisíc a žijí zejména v Severní Americe, západní Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.

Božstvem tohoto náboženství je létající špagetové monstrum, které je neviditelné, ale zobrazuje se jako plovoucí masa špaget s velkými masovými koulemi po stranách těla a dvěma centrálně umístěnýma očima na stopkách.

Nejdepresivnější město světa. Černobyl je oproti němu skoro ráj na zemi

Církev létajícího špagetového monstra začala v roce 2005 jako reakce na rozhodnutí školského úřadu v Kansasu. Ten tehdy povolil vyučování o stvoření světa, které mělo mít stejnou váhu jako výuka o evoluci. Čerstvý absolvent fyziky na Oregonské státní univerzitě Bobby Henderson poslal formální dopis Kansaské radě pro vzdělání, ve kterém tvrdil, že výuka musí zahrnovat také teorii, že vesmír stvořilo velké špagetové monstrum. Jako argumentaci například použil grafy „dokazující“, že globální oteplování je způsobeno prudkým poklesem pirátů od roku 1800. Tímto satiricky poukazoval na to, jak jsou některé oficiální teorie zavádějící.

Henderson svůj dopis zveřejnil také na internetu, kde se začal virálně šířit a přilákal velkou pozornost veřejnosti a náboženství. V roce 2011 se rakouský satiriky Niko Alm nechal vyfotit do řidičského průkazu s cedníkem na hlavě. Poukazoval tak na právo muslimek mít v dokladech fotku s šátkem. O dva roky později mu byl řidičský průkaz skutečně vydán.