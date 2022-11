Brána do pekel. Etiopská proláklina Danakil je nejteplejším místem planety

Pokud by byla někde na zemi brána do pekla, pak je to právě tady. A přitom hraje všemi barvami. Proláklina Danakil v severovýchodní Etiopii je nejteplejší obydlené místo na Zemi s průměrnou celoroční teplotou 34 °C. Teploty tu ale přesahují i 50 stupňů a nechybí ani sopečná měsíční krajina, žhavá láva a horké prameny odpudivě páchnoucí sírou.

Etiopská proláklina Danakil | Foto: Shutterstock