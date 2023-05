Kdysi se za nejvyššími budavami světa jezdilo do Ameriky, dnes je najdeme v Asii. Jsou vysoké stovky metrů a vyznačují se pozoruhodným architektonickým zpracováním, často s nádechem národních tradic. Většina z nich také při svém provozu klade velký důraz na ekologii a úsporu energie. Nejvyšší a nejmajestátnější z mrakodrapů stojí v Dubaji a jeho stavba nese i českou stopu. Zajímavé jsou však i další z nich, na jednom například najdete největší věžní hodiny na světě.

Nejvyšší budovy světa v roce 2022. | Foto: Wikimedia Commons, Astronaut, CC BY-SA 3.0

Kromě Spojených arabských emirátů se při putování za nejvyššími budovami naší planety podíváme na skok i do Číny, Saudské Arábie nebo do Jižní Koreje. Představíme si pětici nejvyšších budov i ty, které jsou teprve ve stádiu zrodu.

Top pět nejvyšších budov světa:

1. Burdž Chalífa ve tvaru květu

První místo v žebříčku nejvyšších budov světa patří věži Burdž Chalífa. Ta byla postavena v letech 2004 až 2010 v Dubaji. Má sto šedesát tři podlaží, sahá do výšky neuvěřitelných osm set dvacet osm metrů a vyšla na 1,5 miliardy dolarů. Na stavbě se podílela také firma z Pardubic, jejíž čtyřistametrové stavební výtahy byly v té době nejdelší na světě.

Nejvyšší budovou světa je Burdž Chalífa v Dubaji.Zdroj: Pixabay

„Věž vychází z abstrakce květu Hymenocallis a tvoří ji v podstatě tři části uspořádané kolem centrálního jádra. Při pohledu shora je vidět cibulovitou kopulovitou konstrukcí, která se často vyskytuje v různých islámských architekturách. Kolem základny mohutné věže pulzuje centrum zábavy a stravování s obchodním centrem The Dubai Mall, Dubajskou fontánou tančící do rytmu hudby a množstvím turistických atrakcí, které zabaví vás i další houfy obdivovatelů,“ uvádí server Visit Dubai.

Budova drží mimo jiné i rekord za nejdelší možnou jízdu výtahem.

„Přibližná hmotnost použitého betonu se rovná váze sta tisíc slonů,“ píše dále web Visit Dubai. Na vnější fasádu věže Burdž Chalífa bylo použito dvacet šest tisíc ručně řezaných skleněných panelů. Není proto divu, že vyčištění celé budovy zabere tři měsíce.

„Využití budovy je smíšené. Celkem třicet sedm pater mrakodrapu zabírá Armani Hotel, první svého druhu na světě. V šedesáti třech patrech je celkem sedm set luxusních bytů, zbytek budovy patří kancelářím a technologickým prostorům. Vyhlídková plošina pro návštěvníky zvaná At the Top je ve 124. patře, vrchol budovy slouží telekomunikacím. V 78. patře je plavecký bazén,“ uvádí internetová encyklopedie Wikipedia.

2. Shanghai Tower se potýkal s problémy

Téměř o dvě stovky metrů nižší je druhá nejvyšší budova světa – čínská Shanghai Tower. Tyčí se do výše 632 metrů.

„V roce 2013 byla věž označena za nejekologičtější mrakodrap. Má například univerzální dvouvrstvou izolační fasádu, díky níž v ní není v létě horko a v zimě se ohřívá. Je tady také nejrychlejší výtah na světě, který vyjede sto devatenáct pater za padesát pět sekund při rychlosti 74 kilometrů za hodinu,“ zmiňuje ve svém videu YouTube kanál Top věci do 2 minut.

Začátky provozu však nebyly jednoduché. „Až do června 2017 měl mrakodrap potíže přilákat nájemníky kvůli nedostatku příslušných povolení od hasičů. Přestože bylo obsazeno přibližně 60 procent jeho komerčních prostor, pouhých 30 procent nájemců se skutečně nastěhovalo,“ píše web Art In Context.

V roce 2020 navíc došlo v několika patrech budovy k masivním únikům vody, které způsobily rozsáhlé škody na počítačovém vybavení a kancelářských prostorách. Podle názoru rozhořčených čínských uživatelů sociálních sítí tam stavitelé použili špatné stavební postupy, což je prý pro tamní region typické.

Dnes na vrcholu Shanghai Tower zajišťuje dvě stě větrných turbín asi 10 procent energetické spotřeby věže. „Věž navíc shromažďuje dešťovou vodu a recykluje použitou vodu, má hybridní systém vytápění a chlazení a využívá čtyřicet dalších technik pro úsporu energie,“ uvádí Art In Context.

3. Abrádž Al-Bajt má největší věžní hodiny

Pomyslný bronz aktuálně drží Saúdská Arábie a její komplex mrakodrapů Abrádž Al-Bajt, který stojí v Mekce. Nejvyšší věž Mecca Royal Hotel Clock Tower, neboli Hodinová věž, se tyčí do výše 601 metrů. Na první pohled připomíná slavný Big Ben a může se pyšnit největšími věžními hodinami na světě.

Mrakodrap Abrádž Al-Bajt v Mekce je zároveň nejvyšší hodinovou věží světa.Zdroj: Wikimedia Commons, King Eliot, CC BY-SA 3.0

„Ciferník o průměru přes čtyřicet metrů je vidět do vzdálenosti dvacet kilometrů! Celý komplex v Saúdské Arábii vznikal v letech 2007 až 2012. Největší věžní hodiny světa navrhli němečtí a švýcarští designéři,“ informuje Travel Magazín.

Jen ručička hodin v Mekce je dlouhá jako pět automobilů zaparkovaných za sebou a jejich ciferník je vyzdoben arabskými nápisy a 98 miliony dílků skleněné mozaiky poskládaných v duchu islámské symboliky.

4. Ping An International Finance Centre

Se svými 599 metry je čínský mrakodrap Ping An International Finance Centre čtvrtou nejvyšší budovou světa. Našli bychom jej v Šen-čenu, pobřežním městě poblíž Hong Kongu. Během dvaceti pěti let, co čínská vláda tuto oblast vyhlásila za zvláštní ekonomickou zónu, její populace vzrostla z 300 000 na 10 milionů lidí.

„Mrakodrap PAFC stojí v důležitém uzlu, který spojuje Hongkong, Šen-čen a Kuang-čou, regiony, ve kterých žije 120 milionů lidí a které tvoří jednu třetinu obchodní hodnoty Číny. Je strategicky umístěn ve vysokorychlostním železničním koridoru delty Perlové řeky,“ upozorňuje web Tomorrow City.

V Rusku vyroste druhý nejvyšší mrakodrap na světě. Měřit bude 703 metrů

Oblast Šen-čen je známá extrémními atmosférickými jevy včetně tajfunů, mlhy a extrémních teplot, proto byl úkol stavitelů této výškové budovy velmi náročný. Design mrakodrapu má nádech čínské mytologie tím, že v kombinaci s linií horizontu vytváří siluetu dračího těla.

Uvnitř najdete osmdesát výtahů, z toho třiatřicet dvoupatrových. Převážně jsou tady kanceláře, hotelové a maloobchodní prostory, konferenční centrum a luxusní nákupní středisko.

5. Lotte World Tower zdobí barevná okna

Pátou nejvyšší budovou světa je jihokorejská Lotte World Tower. Tato věž, která stojí v Soulu sahá do výšky téměř 556 metrů, takže o 14,4 metru převyšuje slavné One World Trade Center v New Yorku.

Budova Lotte World Tower se může pochlubit nejvýše položenou observatoří se skleněnou podlahou i nejrychlejším vícepatrovým výtahem na světě.Zdroj: Pixabay

„Svým netypickým tvarem štíhlého kuželu s jemně zaoblenými stranami jen tak žádnému pozorovateli neunikne. Pozorovat můžete i originálně řešenou skleněnou výplň z barevných oken - tichý odkaz nezapomenutelné a luxusní korejské keramiky,“ popisuje stavbu portál Lp-life.

Součástí nejvyšší jihokorejské budovy jsou obchody, kanceláře, luxusní hotel a víceúčelové prostory určené lidem, které chtějí žít a pracovat ve stejné budově. V nejvyšších sedmi patrech je observatoř Seoul Sky s prosklenou vyhlídkovou plošinou, venkovními terasami, obchody a restauracemi. Ve 118. podlaží najdeme ve výšce 478 metrů nad zemí nejvyšší prosklenou podlahu na světě.

V roce 2018 byl mrakodrap Lotte World Tower časopisem Elevator World vyhlášen „Projektem roku“ v kategorii Nová výstavba.

Jaké budovy budou za pár let v žebříčku nejvyšších, se teprve uvidí. Dorůstají však noví velikáni a další stavby jsou zatím ve stádiu plánů a vizí, které se sice mohou zdát jako nerealizovatelná fantazie, ale za nějakou dobu mohou díky vývoji nových technologií a stavebních materiálů nabýt reálné podoby.

Podívejte se na top mrakodrapy budoucnosti:

Merdeka 118 útočí na druhou pozici

Žebříček nejvyšších budov světa by měl v blízké době doznat změn. Druhé místo by po svém oficiálním dokončení a otevření měl zaujmout mrakodrap Merdeka 118.

Stavba budovy v Kuala Lumpuru, hlavním městě Malajsie, započala v roce 2014 a dokončena by měla být v polovině roku 2023. Její celková výška bude 679 metrů.

Merdeka 118Zdroj: Shutterstock

„Exteriér byl inspirován vzory malajského umění a řemesel a tvoří jej sochařské uspořádání trojúhelníkových skleněných sekcí,“ popisuje stavbu server TopMagazine.

Jeddah Towe je zatím v mlze

Zamíchat kartami by mohl v budoucnosti také mrakodrap Jeddah Tower. Jeho výstavba byla zahájena v roce 2013 v saúdskoarabském městě Džidda. V roce 2018 však byla jeho stavba přerušena a pokračování bylo odloženo na neurčito.

Pokud však bude tato budova dokončena, měla by se stát s výškou okolo jednoho kilometru nejvyšší budovou světa. Jestli se tak někdy vůbec stane, je, stejně jako údaj o přesné výšce budovy, zahaleno velmi hustou mlhou.

„Stavitelé se prý obávají, že by konkrétní zveřejnění finálního číselného údaje mohlo nekale inspirovat jejich konkurenty v souboji o nejvyšší stavbu světa třeba tím, že by pak sami anténou či špicí uměle protáhli výšku svých mrakodrapů, a tím by je připravili o prvenství,“ vysvětluje server estav.