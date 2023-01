Ještě do roku 1997 byla historicky velecenná lokalita cílem vykradačů hrobů. Pak už naštěstí zasáhla peruánská vláda, která místa začala chránit zákonem. Zákon v podstatě zabránil tomu, aby i další ze starobylých mrtvol přišly podruhé o hlavu. A to tím, že by ji někdo odcizil poté, co už byla v minulosti oddělena od těla.

Jak připomněl web Atlasobscura, některé z nalezených lebek měly v sobě otvory a skrze ně vedly provazy. Má se za to, že něčí hlavy byly takto nošeny kolem krku či kolem pasu. Původně se předpokládalo, že jde o takzvané trofejní hlavy, které byly získány v bitvách. „Ale zcela prokázáno to není,“ uvedl web.

Podle DNA patří totiž provrtané lebky i mumie ke stejné komunitě a nedává tak smysl, že by se její členové zabíjeli navzájem, jak připomenula ve svém textu Sarah Roller z webu Historyhit.

V místě hodně fouká a často je tam nesnesitelné vedro:

Zachovalost mumií ovlivnilo i podnebí

Podle archeologů bylo pohřebiště využíváno do 9. století. I přes tak dlouhou dobu jsou zejména mumie velmi dobře zachovány. Na některých je dodnes patrná kůže i vlasy, a to více než 1000 let po jejich skonu. Jak je to možné? „Je to způsobem mumifikace, kdy se používala bavlna a pryskyřice a ostatky byly umístěny do hrobek, pro jejichž stavbu se použilo bláto,“ vysvětluje atlasobscura.com.

Svoji roli hraje i velmi suché peruánské podnebí, které znesnadnilo množení bakterií, které by urychlily úplný rozklad těl.

Z turistického hlediska jde o velmi atraktivní cíl. Cestovatelské příručky však radí, aby se příchozí vybavili ochrannými krémy s vysokým UV faktorem a připravili se na opravdu hodně horké počasí a pekelný sluneční žár. A také aby si v ideálním případě najali průvodce, protože s jeho povídáním bude návštěva nekropole Chauchilla intenzivnějším zážitkem.

Turistům, kteří rádi vyhledávají podobná místa, lze doporučit i italské Palermo. V tamních katakombách v Palermu je umístěno na osm tisíc ostatků. Je tam i asi 1200 mumií umístěných na lavičkách, ve zděných výklencích i v otevřených rakvích. Všichni nebožtíci jsou obvykle oděni do toho nejlepšího oblečení, které v době úmrtí měli k dispozici.