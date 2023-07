Neuschwanstein. Idylický zámek ležící asi sto kilometrů od Mnichova u města Füssen patří mezi nejvyhledávanější památky v Německu. K výletu láká zámek atraktivní venkovní podobou, ale i temnou minulostí krále, který jej nechal postavit. Na české poměry je tu docela dost drahé vstupné, ani to však nebrání velmi vysoké návštěvnosti zámku. A víte, odkud je na jeden z nefotografovanějších zámků nejlepší výhled?

Neuschwanstein ponořený do mlhy | Foto: Wikimedia Commons, Arto Teräs, CC BY 4.0

Impozantní stavba, která láká davy turistů. Tak lze označit zámek Neuschwanstein, který patří mezi nejfotogeničtější místa v Německu. Nechal ho postavit král Ludvík II. Bavorský, k němuž se váží i zajímavá historická fakta.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Pohádkový král byl zbaven svéprávnosti

* Na zámek míří ročně 1,3 milionu návštěvníků

* Zámek má na dvě stovky místností

* Inspiroval prý i studia Walta Disneye

Kdo byl Ludvík II. Bavorský

Ludvík II. Bavorský byl král, který v Německu vládl v letech 1864 až 1886. Často se mu říkalo pohádkový král, jelikož měl zálibu v budování zámků. Navíc byl velkým mecenášem umění. Zatímco z politického hlediska šlo spíše o méně významného panovníka, do historie se zapsal nevídaným koncem svého vládnutí, píše internetová encyklopedie Wikipedie.

Byl to totiž svým způsobem výstřední podivín, což však na mnohé působilo jako choromyslnost. Na své vystupování nakonec i doplatil, byl totiž na základě požadavků ministerské rady královským soudem zbaven svéprávnosti a musel se vzdát trůnu. Zda šlo o politickou objednávku, nebo byl skutečně šílený, už se nikdo nikdy přesně nedozví.

Podívejte se na zámek Neuschwanstein:

Zdroj: Youtube

Podle dostupných historických pramenů se každopádně ukazuje, že někteří lékaři, kteří o zbavení svéprávnosti spolurozhodovali, Ludvíka II. nikdy na vlastní oči neviděli. Tajemstvím jsou obestřeny i okolnosti jeho smrti, kdy byl u Starnberského jezera nalezen mrtev spolu s jeho lékařem.

Neuschwanstein přiláká tisíce lidí denně

Jak už bylo zmíněno, Ludvík II. Bavorský měl zálibu ve stavbě zámků. A Neuschwanstein se mu skutečně povedl. Vypadá doslova jako z pohádky. „Tento slavný hrad přiláká ročně více než 1,3 milionu návštěvníků. A plno je tu zejména v létě, kdy v jeden den dorazí i šest tisíc hostů,“ uvedl specializovaný web My Germany Vacation. Znamená to, že otevřeno je po celý rok. I to z něj dělá výjimečnou památku.

Skvost, který lze snadno minout. Chorvatsko se pyšní dechberoucím parkem Krka

Přestože byl zámek dokončen už v roce 1868, dočkal se na svou dobu opravdu špičkového vybavení. „Tekla zde teplá i studená voda, byly tu splachovací záchody i systém ústředního vytápění,“ uvedl My Germany Vacation.

Co je uvnitř zámku Neuschwanstein

Ludvík II. Bavorský sice zámek nechal postavit, ale za jeho života nebyl zejména kvůli chybějícím financím zcela dokončen. Starost tak přešla na panovníkovu rodinu, která sice dokončila stavbu exteriéru zámku, ale k využití vnitřních prostor se už nedostala. Přece jen jde o asi dvě stě místností.

„A těch několik pokojů ve třetím a čtvrtém patře, které můžete dnes navštívit, jsou ty, ve kterých žil právě Ludvík II.,“ píše se na turistických webech.

Zámek Neuschwanstein:

Zdroj: Youtube

Dospělý zaplatí za prohlídku 47 eur, dítě do 17 let 42 eur. Neusschwansteintickets navíc radí zakoupit lístky dopředu. Pokud si příchozí chce pořídit vstupenku až na místě, může na něj vyjít řada až klidně za tři hodiny a navíc může být pro konkrétní den už vyprodáno.

Nejlepší výhled je z Mariánského mostu

Neuschwanstein patří mezi nejfotogeničtější místa v Německu. Proto je populární i nedaleký Mariánský most, odkud je na něj parádní výhled.



„Snímky odtud jsou opravdu působivé,“ uvedl web Top Travel Sights. Inspirací se zřejmě stal i pro tvorbu studia Walta Disneye. Povídá se, že je vyobrazen ve slavných animovaných snímcích Popelka a Šípková Růženka, což připomíná i turistický web Neuschwansteintickets.

