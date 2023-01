Italové se líbají, Řekové musí mít cibuli

Evropané jsou ve své většině na Nový rok poměrně mírumilovní, snaží se zamluvit si u osudu zpravidla štěstí v rodině. Italové se proto líbají se svými vyvolenými na veřejnosti – pánu bohu pod okny, Rumuni hladí domácí zvířata, Řekové ťukají všem svým milým na čelo cibulí, Irové pak chlebem na dveře.

Větší vášeň vkládají do oslav příchodu nového roku Španělé. Věří totiž (stejně jako Turci a Italové), že štěstí přitahuje červená barva. Na Nový rok si proto oblékají rudé prádlo, a aby bylo zřejmé, že to s tradicí myslí vážně, neváhají v něm jen tak pobíhat po ulicích.

Města šetří. Novoroční ohňostroje budou skromné, někde s nimi nepočítají vůbec

Nejeden tradiční zvyk možná z dnešních reálných silvestrovských a novoročních oslav pomalu mizí, zůstává však neopakovatelná atmosféra a velkolepé ohňostroje zejména ve velkých metropolích, které lákají spoustu turistů. I těch českých. „Já jsem byla na Silvestra v Benátkách a ta atmosféra stála za to ? sice to bylo jen na otočku, ráno příjezd, celý den procházka po památkách, večer restaurace, o půlnoci ohňostroj na moři - ten byl snad nejhezčí v životě, jaký jsem kdy viděla,“ pochvaluje si Romana na cestovatelském webu cestolino.cz.

Web nalastminute.cz zase láká do Londýna: „Nejlepší volbou je návštěva právě hlavního města Anglie, a to Londýna, který po celý den a následně noc přímo překypuje slavnostní atmosférou. Určitě byste si neměli nechat ujít ohromující světelnou show a ohňostroje, které se přesně o půlnoci rozzáří nad celým centrem okolo řeky Temže. Ulice města pak překypují skupinami v karnevalových maskách a z barů se ozývá hlasitá hudba a neustávající smích,“ píše se na tady mimo jiné. „Když chceš pařit, musíš do Berlína nebo do Madridu,“ přidává svoji osvědčenou zkušenost s aktuálními tradicemi Aksimile.

Zdroj: Youtube

Na spodním prádle záleží

Američané si na Nový rok také dávají záležet na barvě spodního prádla, mají ovšem na výběr: pokud chtějí přitáhnout do domu peníze, volí žluté. Červeným pak lákají do svého života nový protějšek.

Drama v Latinské Americe

Vysloveně drama připomínají některé novoroční tradice v Latinské Americe. Tam pojímají přelom starého a nového roku spíše jako tlustou čáru za vším loňským. Novoroční ráno zahajují vyléváním vody z kbelíků na ulici, a pak řádí. Pálí nebo trhají staré dokumenty a dopisy i fotky nevděčných lásek, dokonce i politiků v nemilosti, a hází je z okna ven. Kdo nemá dost dokumentů, rozhazuje symbolicky hrsti barevných konfet nebo dokonce starý nábytek, což je novoroční zvyk oblíbený také v Jihoafrické republice.

Starý nábytek se na Nový rok hodí i v Kolumbii – tradice tady velí obejít se starou prázdnou skříní v náručí dům, aby bylo jasné, že staré věci jsou vyřešené.

Novoroční vláčení prázdného kufru kolem baráku značí touhu po dalekých cestách – tomu věří v Ekvádoru.

V Peru pak není výjimkou těsně před odbíjením silvestrovské půlnoci symbolická rvačka se sousedy a příbuznými, která má ukončit spory uplynulého roku.

Živí i mrtví společně

Zřejmě nejpodivnější z nejpodivnějších oslav nového roku praktikují v Chile. V poslední den roku se rodiny zejména na venkově scházejí na hřbitovech – u hrobů svých zemřelých blízkých. Živí i mrtví pohromadě tak slaví konec starého i začátek nového roku – i s hostinou a přípitkem pro všechny zúčastněné.