Areál se nachází na severovýchodě Budapešti v městském parku Városliget. K dopravě využijte třeba místní MHD. Stanice metra, konkrétně žluté linky M1, je od lázní vzdálená pár minut chůze.

Cestou se vyplatí mít oči dokořán a neminout vstup, který není nijak výrazně označen a navenek stavba nepůsobí tolik impozantně jako uvnitř.Dospělý se sem dostane v přepočtu za asi 500 Kč na celý den, platí zde samozřejmě slevy pro děti, důchodce a slevy rodinné. Před koupí vstupenky se hodí podívat, zda si lístek výhodněji nelze koupit přes weby fungující na bázi „slevomatů“. Otevřeno je celý rok.

Lázně jsou zajímavé i tím, že jsou víceméně rozděleny na dvě prakticky stejné poloviny. Souvisí to se skutečností, že dříve nebylo možné, aby se zároveň koupali muži i ženy. A také, aby si neměli co závidět.

Venkovní část je tvořena dvěma velkými bazény s termální vodou, mezi nimiž je umístěn bazén plavecký, kde je už voda o poznání chladnější. Pokud si však chcete zaplavat, nezapomeňte na plavací čepici. Bez ní vás z bazénu plavčíci brzy vykážou.

Vnitřní část tvoří asi patnáct bazénů různých velikostí a s různou teplotou. Většina návštěvníků tak mezi nimi korzuje a koupe se v tom, kde zrovna je místo a je jim tam pocitově dobře.

Do bazénů se dostává voda z pramene sv. Štěpána, která je bohatá na hořčík, vápník, sodík, hydrogenuhličitan a síran, fluor a kyselinu metaboritou. Používá se především k léčbě zánětlivých onemocnění a při kloubních potížích.

Už na první pohled je znát, že lázně tu již nějakou dobu stojí. Omítky jsou popraskané, často s různými fleky, na kovových součástech bazénu je mnohde patrná koroze. Jasně, minerální voda je plná solí, které se na interiéru neblaze podepisuje, ale i tak se bezesporu blíží čas opravy. Celkově to tak kazí dojem z návštěvy opravdu zajímavého místa, ze kterého lze načerpat hodně energie.

Důležité je i podotknout, že tyto maďarské lázně nejsou místem ticha. Zejména v době návštěvnické špičky to zde doslova hučí jako v úle, což na druhou stranu může na některé působit uklidňujícím dojmem.

O poznání více klidu lze najít v saunách, kde návštěvníci obvykle dodržují pravidlo nemluvení. Obavy ze saun nemusí mít ani stydlíni, jelikož se do nich oproti běžným wellnessům vstupuje v plavkách. Sauny – parní i suché - jsou k dispozici hned vedle bazénů a následně v suterénu pod nimi.

Z pohledu zákaznického stravovacího servisu lze mluvit o standardu. Najíst se je možné v místní restauraci, či spíše jídelně, která mi i zahrádku. Na výběr jsou zde různé bagety i zákusky. Jako hlavní pokrm si zde lze dát kuře, masové směsi, klobásky či guláš. V polední špičce však den může otrávit čekání ve frontě. Podobně jako u dalších dvou venkovních bufetů. Ceny jsou zde podobné jako v tuzemsku a rozhodně nezaplatíte více než na koupalištích ve velkých městech.

Pro pořádek se sluší doplnit, že zde nabízejí i klasické služby jako masáže, pedikúru, kosmetiku či individuální cvičení. Také se lze přímo v areálu ubytovat.

Co se hodí vědět:

- Nezapomeňte si kromě plavek žabky a koupací čepici. Případně si vše lze koupit na recepci. Bude to však pro mnohé o poznání dražší a horší.

- Kdo se nerad koupe, může se přijít do lázní podívat jen na komentovanou prohlídku.

- V létě se zde konají večerní party s taneční hudbou. Obvykle bez vstupu do vody.

- Nejsou zde žádné atrakce. Většina dětí se tak zřejmě začne brzy nudit.

- Specialitou je část určená ke koupání v pivu. Není však zahrnuta v ceně pobytu, ale zejména pro Čechy může jít o mimořádný zážitek.