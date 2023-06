V roce 1883 se svět železnic stal svědkem události, která se stala jednou z nejvýznamnějších v dějinách cestování. Byl to rok, kdy se poprvé rozjel Orient Express, legendární vlak spojující Západní Evropu s Východem a proslulý svým luxusem, exotickým dobrodružstvím a romantikou na kolejích. První jízda Orient Expressu zanechala nesmazatelnou stopu v srdcích cestovatelů a stala se ikonou mezinárodního železničního cestování. První řádný Orient Express vyjel z Paříže 5. června 1883, tedy přesně před 140 lety.

Orient Express se starou lokomotivou v Haagu. | Foto: Wikimedia Commons, Hans van Dijk for Anefo, CC0

První jízda Orient Expressu ještě nepřinesla tolik radikální změnu. Nevedla totiž ještě až tam daleko na východ, do Istanbulu, kterému vládli Osmani. První Orient Expres vyrazil z Paříže a přes Mnichov dovezl cestující do Vídně. Až od podzimu téhož roku se trasa prodloužila a z Vídně cestující pokračovali do Budapešti, Bukurešti, Varny a poté po moři do Istanbulu. Později do turecké metropole dojel vlak po souši.

Orient Express v Česku:

Zdroj: Youtube

Trasa z Paříže do Istanbulu trvala zhruba 80 hodin a byla plná dobrodružství a romantiky. Cestující překračovali hranice a objevovali nové kultury a krajiny, a to vše s vysokým standardem služeb a komfortu, který byl pro Orient Express typický.

A postupně se přidávala i další města. Orient Express zajel až do Londýna, jedna linka vedla přes Švýcarsko, další dokonce přes sever Itálie. A není se čemu divit. Orient Express totiž od roku 1883 jezdil v různých podobách až do roku 2009.

Zpět vlakem v pátek třináctého

Myšlenka na vytvoření železničního spojení mezi Západní Evropou a Orientem vznikla v mysli belgického inženýra George Nagelmackerse. Chtěl vytvořit luxusní vlak, který by nabídl cestujícím jedinečný zážitek a pohodlí při dlouhých cestách. Po mnoha úvahách a plánování se Nagelmackersovi podařilo sestavit tým, který se pustil do konstrukce a designu vlaku.

Poté pozval hosty na testovací jízdu. Ta měla 2000 kilometrů a lákala na „vlak zářivého luxusu“.

Legendární Orient Express se vrací na koleje. Nabídne atmosféru Itálie 60. let

Testovací jízda odstartovala 10. října 1882 a po více než 24hodinové cestě vlak dorazil do Vídně. O dva dny později, byl to mimochodem pátek třináctého, vyrazil vlak zpět do Paříže.

Na základě úspěšného testu se Nagelmackers rozhodl pro pravidelnou linku a založil společnost Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL), která postupně přidávala další linky (mimo jiné také Transsibiřskou magistrálu).



Luxus v Orient Expressu

Podstatou Orient Expressu byl opravdový luxus. Musíme připomenout, že jeho kořeny sahají do éry pozdního feudalismu, kdy ještě společnost byla značně rozdělena na třídy. Bohatí lidé často cestovali kvůli obchodním či rodinným zájmům, začínalo ale také cestování pro zábavu (zejména k moři) či kvůli zdraví.

Simplon Orient Express, 1956, krásné záběry (francouzsky):

Zdroj: Youtube

Aby si mohli dopřát luxusu, na nějž byli zvyklí, nabídl jim Nagelmackers vlak, kde měli k dispozici spoustu místa pro uložení zavazadel, několik vagónů s lůžkovými kupé (1 vagon s 16 postelemi, 1 vagon se 14 postelemi a 2 vagony se 13 postelemi), samozřejmostí byl jídelní vůz, který však připomínal spíše luxusní restauraci. Samozřejmostí byly například křišťálové lustry.

Zachovalo se dokonce menu prvních Orient Expressů připravované top šéfkuchaři, na němž nechyběly ústřice, ryba, kuře, hovězí steak či čokoládový pudink.

Orient Express jako lákadlo pro umělce

Orient Expressy brázdily Evropou dlouhé dekády a kromě několika přestávek vynucených například první světovou válkou spolehlivě dopravovaly významné osoby ze západu Evropy na východ a zpět.

Po celou dobu přitom tato linka fascinovala umělce i jejich fanoušky. Vznikly tak desítky uměleckých děl, které se v Orient Expressu přímo odehrávají nebo v nich tento vlak hraje alespoň nějakou roli.

Orient Express se stal atrakcí, fanoušci fotili stevardy i nahlíželi do vagonů

Nejznámější je samozřejmě kultovní detektivka Agathy Christie Vražda v Orient Expressu. Ta poprvé vyšla v roce 1934 a slavná autorka se v ní vrátila k motivu, který využila již o rok dříve v povídce Have You Got Everything You Want? Román Vražda v Orient Expressu se pak stal předlohou pro hned několik adaptací, ať už pro film nebo televizi či rozhlas.

Vražda v Orient Expressu (2017) trailer:

Zdroj: Youtube

Méně známou zajímavostí ale je, že vůbec prvním dílem, které Orient Express zmiňuje, je neméně známý román, a to Dracula Brama Stokera. Vlak je tu využit jako nejrychlejší cesta z Británie do Varny.

Orient Express nekončí

Orient Expressy v pravém slova smyslu dosloužily v roce 2009. Od té doby ale buď jejich jméno nebo alespoň část trasy nadále žijí.

Například rakouské dráhy od 13. prosince 2021 vypravují třikrát týdně soupravu ÖBB Nightjet, která jede z Vídně do Paříže a zpět, tedy původní trasu originálního Orient Expressu. Jméno sice nepoužívá, ale vrací se zpět k myšlence vlaku jako rychlého a spolehlivého prostředku. Jen místo luxusu pracuje s konceptem udržitelnosti a chce být alternativou k letecké dopravě, která značně více zatěžkává životní prostředí.

Z Istanbulu do Paříže ve vlaku Venice Simplon-Orient-Express:

Zdroj: Youtube

Naopak o návrat k luxusnímu pojetí železniční dopravy za využití slavného jména se snažili v předchozích dekádách mnozí podnikatelé a vypravovali orient expressy na soukromé jízdy pro nejbohatší klientelu. Nové linky mají vzniknout například v Itálii v příštím roce. O rok později by francouzské dráhy chtěly spustit dokonce pravidelnou linku Orient Express z Vídně do Istanbulu. Uvidíme, zda k tomu skutečně dojde.