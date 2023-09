Orlí stezka (Orla Perć) v Polsku je často považována za nejtěžší tatranskou stezku. Na mnoha místech zde ale opravdu hrozí úmrtí - stačí udělat špatný krok či zakopnout v okamžiku, kdy nejste jištěni. Náročnost je vysoká, přesto tuto stezku v Tatrách zvládnou i jedinci, kteří nejsou klasickými horolezci. A pokud vyjde počasí, jde o dechberoucí výpravu v nadmořské výšce přes dva tisíce metrů.

Orla Perć není pro ty, co trpí závratí. | Foto: Shutterstock

Orlí stezka (Orla Perć) nejhezčí a nejnebezpečnější stezka v Tatrách:

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Kudy Orla Perć vede

* Chyba může mít hrozné následky

* Rekordy Orla Perć

* Kdo na Orla Perć smí vyrazit?

Tatry. Jedny z nejoblíbenějších turistických destinací Čechů, Slováků i Poláků. Jsou protkány řadou krásných tras a jedna je tu opravdu impozantní. Nese název Orla Perć – v českém překladu Orlí stezka.

„U některých vzbuzuje obdiv, u jiných hrůzu. Pro další je velkým snem nebo už rovnou skvělou vzpomínkou,“ uvedl turistický web Polsko travel.

Kudy Orlí stezka vede

Na začátek trasy Orla Perć je podle turistických rádců nejvhodnější dorazit z místa Hala Gąsienicowa nebo přístřešku Údolí pěti polských jezer. Samotná trasa pak po svém hřebenu spojuje dva polské průsmyky: Zawrat a Krzyżne

Co je ferrata a ferratový set

Ferratou je nazývána zajištěná cesta v jinak těžko přístupném horském terénu. Na trase jsou připevněna ocelová lana, železné stupínky, skoby, žebříky a podobně. Při pohybu ferratou se používá ferratový set. Ten spočívá v tom, že si jej jedinec připevní v tělu kolem pasu a třísel, případně ještě kolem ramen, pokud to typ setu umožňuje. Od pasu pak vedou dvě cca metrová lana zakončená karabinou. Zatímco jedno lano vždy lezce jistí připevněného třeba za železný stupínek, druhé lze připevnit k dalšímu jištění a lezec se takto může pohybovat terénem. Pokud by totiž například uklouzl, jedno z lan zabrání pádu ze skály.

Trasa je dlouhá 4,3 kilometru. Ale pozor, je tak náročná, že její zdolání obvykle trvá šest až sedm hodin bez započítání přestávek. A to nejen kvůli opravdu náročnému terénu, ale i celkovému převýšení kolem 600 metrů. „Celá vede ve výšce přesahující 2000 metrů nad mořem. Nejvyšším bodem je pak Kozi Wierch s 2291 metry,“ uvedl turistický portál Zakopane.pl.

Vzhledem k tomu, že je nutné doputovat na start trasy a také se pak opět dostat do bezpečí, doporučuje se na takovouto túru vyhradit klidně dva dny, tedy s jedním noclehem v horách.

Jak připomenul web Polsko Travel, trasu vyznačil velký obdivovatel Tater kněz Walenty Gadowský v letech 1903 - 1906.



Jediná chyba může mít hrozné následky

Stezku se rozhodl zdolat i příznivec extrémní turistiky Aaaron Gerry. Jak popsal, nejrychlejší cesta z bodu A do bodu B je přímka, ale Orla Perć rozhodně taková není.

„Je to kombinace klesání o desítky metrů, rychlých výstupů přes rokle na zase vyšší vrchol, škrábání se přes a kolem balvanů často po stezce, kde se sotva vleze jedna osoba. Místy to i docela hodně klouže. Nejdůležitější tak není fyzická kondice, jako spíše potřeba neustálé pozornosti. Protože jediná chyba může mít hrozné následky,“ uvedl na svém webu příznivec extrémní turistiky Aaaron Gerry.

Rekordy Orla Perć

Nejrychlejší čas zdolání trasy drží od 6. září 2018 polský horolezec Filip Babicz, který úsek Zawrat-Krzyżne překonal za 1:04:23. Mezi ženami platí rekord polské běžkyně Olgy Łyjak 1:37:51 z 30. září 2016.

Na cestu je nutné se velmi dobře vybavit a mít na paměti i prudké změny počasí.

„Pokud vezmeme v úvahu, že nejbližší trvale obydlené místo leží v nadmořské výšce kolem 900 metrů nad mořem, je to rozdíl asi 1 100 metrů. Když známe nepředvídatelné počasí hor, můžeme zažít situaci, kdy rozdíl mezi tím, co je dole a v horách, bude podobný rozdílu mezi létem a zimou,“ uvedl web My na szlaku.

Kdo na Orla Perć smí vyrazit?

Orla Perć není nic pro začátečníky. Přístup sem mají pouze zkušení turisté, kteří už zvládli lehčí horské trasy včetně těch, kde bylo nutné použít ferratový set. Není však nutné být klasickým horolezcem s lany a cepíny. „Orla Perć je bezpochyby turistickou perličkou, ale nikoliv pro začátečníky. V opačném případě strach zájemce připraví o pěkný požitek z túry, v horším případě může dojít k nehodě,“ připomenul web Polsko Travel.

Dokonce i v létě lze na trase narazit na zasněžená místa. Ke smrtelné nehodě pak není daleko. K té poslední došlo přes několika dny, kdy zde zahynula polská turistka. Zakopla a následně sklouzla na hranu srázu a zřítila se do Buczynowské doliny. Na místě podlehla četným zraněním. Pádu nezabránil ani fakt, že byla pod vedením zkušeného horského vůdce, jak uvedl polský zpravodajský web TVN 24. Žena se tak stala už 140 obětí této nádherné, ale nebezpečné trasy.