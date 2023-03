Ostrov Ischia jako perla Itálie. Jen málo Čechů jej zná, přitom je čarokrásný

Dobré počasí, nádherné pláže, termální parky, luxusní lázně i řada přírodních krás a výlety za historickými památkami. To vše nabízí dovolená na italském ostrově Ischia v Tyrhénském moři, kde je opravdu co vidět. Jde tak o zajímavou turistickou destinaci, vhodnou i pro návštěvníky 50 +. Ischia také často figuruje v žebříčcích zájezdů s označením „first minute“. Nejrychlejší cesta na ostrov z Česka představuje zhruba dvouhodinový let do Neapole a pak asi hodinovou plavbu trajektem.

Pohled na město Forio. | Foto: Shutterstock