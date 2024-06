Je nádherný a se svou výraznou černobílou srstí vypadá jako dobrotivý veliký plyšák. Nenechte se ale mýlit. I když je tenhle vegetarián na bambusové dietě, patří mezi medvědovité šelmy a není na hraní. Panda velká se stala symbolem ohrožené přírody. Nejbližším místem, kde si můžete tato vzácná zvířata prohlédnout, jsou zoologické zahrady ve Vídni a v Berlíně.

Panda velká se stala symbolem ohrožené přírody. | Foto: Shutterstock

Hravé pandy:

Zdroj: Youtube

Pandy velké jsou v zoologických zahradách opravdu velkou vzácností. Do chovu získá pandu velkou zoologická zahrada jen v případě, že ji danému státu zapůjčí Čína. Ta svůj národní poklad nikdy neprodává ani nedaruje. Jedinou možností jak mít tohoto medvěda v zoo je jeho pronájem. Předchází tomu uzavření smluv za velmi přísných podmínek.

„Asijský stát si veškeré pandy i mláďata, která se v zoo narodí, velmi dobře hlídá. Ve smlouvách vždy stojí, že jakékoliv mládě se okamžitě stává čínským majetkem jako jeho rodiče. Smlouvy jsou uzavírané pouze na určitou dobu, takže se musí pravidelně obnovovat. Jinak pandy putují zpět do Číny,“ uvedl Deník v článku Pandy ve Vídni slaví 20 let.

Národní symbol Číny

Panda velká dnes žije ve volné přírodě pouze v několika hornatých oblastech v Číně, především v provinciích Sečuán, Kan-Su a Šen-si, kde pro ni byla zřízena řada rezervací. Odhaduje se, že tu žije necelých dva tisíce jedinců. Vybudováno bylo i chovné centrum pro pandy velké.

Panda velká nalezla v rezervacích nové útočiště poté, co byla v důsledku odlesňování a rozvoje zemědělství vytlačena z nížinných oblastí a hrozilo jí vyhubení. V minulosti bylo vážným problémem i pytláctví, kterému zabránily až přísné tresty. K velkým hrozbám patří i zemětřesení, neboť místa, kde žijí pandy velké, se nacházejí na tektonicky dost nestabilním východním okraji Tibetské plošiny. Problémem je i potravní závislost pandy na bambusu.

Panda velká se stala symbolem Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Od druhé poloviny 20. století je také národním symbolem Číny.

„Čína zná pandy velké nejméně 3000 let. Čínský název je složenina „medvěd-kočka“. Evropa se o existenci tohoto zajímavého živočicha dozvěděla díky francouzským misionářům až na konci minulého století,“ uvedl cestovatelský web Chinatours.



Sežere 12 kilo bambusu denně

I když panda velká patří do řádu masožravců, je to býložravec, jehož jídelníček tvoří z více než 99 % bambusové listy, stonky nebo výhonky, které rozkládá za pomoci střevních bakterií. Dospělé zvíře jich zkonzumuje denně kolem dvanácti kilogramů.

Aby z nepříliš výživného bambusu získala panda dostatek energie, nezbývá jí nic jiného, než baštit v průměru 15 hodin denně. I tak ale nemá šanci vytvořit si dostatečnou zásobu tělního tuku. Proto se na rozdíl od našeho medvěda hnědého neukládá k zimnímu spánku.

Panda velká je opravdu medvěd

Vědci se mnoho desetiletí nemohli shodnou na tom, kam pandy vlastně správně zařadit.

„Panda velká i panda červená sdílejí vlastnosti medvědů i mývalů. I proto bývaly společně řazeny do některé z těchto čeledí nebo do samostatné čeledi Ailurida. Nicméně genetické testy odhalily, že panda velká je vskutku medvěd a patří tedy do čeledi medvědovití. Jde o jediného žijícího zástupce rodu Ailuropoda (panda),“ uvedla Wikipedie.

Panda velká se dožívá až 30 let, v zajetí ještě o 10 let více. Dospělý medvěd měří 120–190 cm a dosahuje hmotnosti 70–160 kg. Pandy jsou samotáři a většinu dne tráví v úkrytu. Za potravou se vydávají až v noci, proto je jejich pozorování velmi obtížné.

S jinými jedinci se pandy setkává pouze v období námluv. Samice se mohou pářit s několika samci. Samice pandy velké rodí obvykle jen jednou za dva až tři roky. Narodit se mohou až tři medvíďata, ale matka obvykle odchová pouze jediné mládě.

Zajímavosti o pandě velké Panda velká se může dožít 10–30 let . V zajetí téměř 40 let .

. V zajetí téměř . Za den sežere 10 – 20 kilogramů bambusu .

. Na velký objem potravy má poměrně krátké střevo , takže musí často vyměšovat.

, takže musí často vyměšovat. Novorozeně váží pouhých 85–140 g , což je 0,001 % váhy matky .

, což je . Půlroční mládě pandy pozře už menší množství bambusové stravy, ale až do téměř jednoho roku je pro něj hlavní potravou matčino mléko .

je pro něj hlavní potravou . Co se genitálií týče, samci pandy velké mají údajně jeden z nejmenších penisů v poměru k velikosti těla v živočišné říši. Dosahuje délky pouhých 3 cm. Zdroj: Wikipedie

Pandy ve vídeňské zoo

Vídeňská zoo (Zoo Schönbrunn) je pro lidi z České republiky nejbližším místem, kde si mohou vzácné pandy velké prohlédnout. Například z Mikulova trvá cesta autem do Vídně hodinu, z Brna přibližně dvě hodiny.

V zoologické zahradě u zámku Schönbrunn pandy velké chovají už dvě desetiletí. Za tu dobu se zdejším chovatelům povedl už jeden evropský a jeden světový unikát týkající se mláďat.

Po čtyřech letech života ve Vídni samice Yang Yang a samec Long Hui přivedli na svět první mládě. A zoo u císařského paláce si tím okamžitě připsala na konto evropské prvenství. „Jednalo se o první pandu v Evropě, která byla počata přirozenou cestou. Další mláďata následovala v letech 2010 a 2013,“ uvedl Martin Landa ze Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze.

Radost z pandího potomstva se měla v dalších letech ještě znásobit. V roce 2016 totiž čekalo chovatele v pandím výběhu veliké překvapení. „V létě zoo oznámila dalšího pandího potomka, ale až se zpožděním několika dnů ošetřovatelé z kamerových záznamů zjistili, že zkušená matka Yang Yang porodila dokonce dvojčata,“ dodal Martin Landa.

Pandy velké v Zoo Vídeň:

Zdroj: Youtube

„Yang Yang v roce 2016 coby první panda chovaná v lidském zajetí porodila dvojčata bez pomoci člověka, což je celosvětová senzace,“ uvedl web zoo.

„Všechna ve Vídni narozená mláďata se ve věku dvou let vždy přestěhovala do čínských chovných stanic. Vztah vídeňských chovatelů k těmto pandám tím ale rozhodně neskončil, neboť se na provozu těchto stanic podílejí,“ vysvětlil v článku Deníku s titulkem Pandy ve Vídni slaví 20 let Martin Landa.

ZOO Schönbrunn se podílí na mnoha výzkumných iniciativách. „Jeden nedávný výzkum ve vídeňské zoo zahrnoval studium doby zívání zvířat a jeho vztahu k mozkové kapacitě a aktivitě (zívání ochlazuje mozek). Podle výzkumnice Margarity Hartlieb trvá zívání pandy velké v průměru 4,28 sekundy,“ uvedl zajímavý poznatek web, zaměřený na hlavní město Rakouska Visiting Vienna.

Na druhé straně hranic

Také Zoo Berlín se může pochlubit, že k jejím obyvatelům patří mimo jiné jediné pandy velké v Německu. Myslete na to, až budete plánovat, kam se se svými dětmi pojedete o prázdninách podívat. Cesta do Berlína trvá od českých hranic (z Liberce) přibližně 3 a půl hodiny.