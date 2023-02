Při včasném bookingu budete mít k dispozici nejen nesrovnatelně lepší výběr cílových destinací, ale koupíte zájezd za výhodnější cenu. Případně k němu dostanete další bonusové služby, například nízkou zálohu, děti zdarma, možnost změny destinace a podobně.

„Po zkušenostech z loňského léta, kdy byly zájezdy na poslední chvíli vyprodané a v oblíbených a cenově dostupných destinacích bylo opravdu těžké najít volnou kapacitu, se zákazníci opět přiklánějí k nákupu pobytu s předstihem ve first minute nabídce. Vzhledem k silným předprodejům očekáváme příznivou letní sezonu, tudíž nabídky last minute budou i letos omezené,“ upozorňuje na možné pozdější komplikace Jiřina Ekrt Jirušková, mluvčí jedné z cestovních kanceláří.

Jak vybrat ten pravý

Než odkliknete zájezd s tou nejatraktivnější ilustrační fotkou, položte si několik otázek. V první řadě se budou týkat samotné destinace. Jak vlastně chcete dovolenou trávit? Chcete se hlavně cachtat v moři a relaxovat na pláži, nebo vás zajímají historické památky, případně přírodní zajímavosti? Snášíte dobře slunce a horko, nebo občas potřebujete i mírné počasí? Dalšímu zkoumání podrobte ubytovací zařízení. Má být přívětivé k dětem, nebo naopak oceníte klid a ticho? Chcete mít vedle moře k dispozici i bazén, případně wellness služby? A co stravování – trváte na all-inclusive, nebo dáte přednost návštěvám místních hospůdek a ochutnávání specialit?

V neposlední řadě zvažte i dopravu, a to nejen z Česka k hotelu, ale i přímo na místě. Zejména pokud vás zajímají výlety, možná si budete chtít na místě půjčit auto, loď nebo jiný dopravní prostředek. Nespoléhejte na to, že „to nějak vyřešíte na místě“. Dovolená přece má být hlavně odpočinek, takže čím víc věcí zařídíte dopředu, tím větší pohodu si užijete na místě.

Oslovte cestovku

Pokud máte strach, že při zařizování dovolené na něco zapomenete anebo mu nemůžete či nechcete věnovat čas, obraťte se na cestovku. Zkušený delegát vám pomůže najít vhodnou destinaci podle toho, zda vás zajímá příroda, památky nebo sportovní aktivity, doporučí hotely a pláže vhodné pro děti nebo třeba pro seniory. K výběru konkrétního ubytovacího zařízení vám pomohou i reference předchozích hostů, které najdete třeba na mezinárodních stránkách Booking.com, v češtině pak například na stránkách některých cestovních kanceláří. Ze zkušeností reálných zákazníků si uděláte o daném hotelu či penzionu nejlepší obrázek.

Chcete-li letos cestovat bez stresu, správný čas pro plánování je právě teď.Zdroj: Foto: Shutterstock

Cestovka v ideálním případě pohlídá všechny náležitosti, jako jsou například víza, a upozorní vás taky na zdravotní rizika v cílové destinaci. Do exotických krajů je totiž pro turisty leckdy vhodné speciální očkování.

Nejžádanější destinace

Letošním hitem bude jednoznačně Turecko, které podle údajů agentury Invia už loni dokázalo předstihnout jinak dlouhodobé stálice na čele žebříčku, jako je Řecko nebo cenově velmi příjemné Tunisko. Hlavním důvodem, proč zájem o Turecko roste, jsou skvělé ceny a zároveň nadstandardní kvalita služeb. Málo se ví, že právě v Turecku vznikl koncept takzvaných all-inclusive hotelů. Právě tady mají tu nejvyšší úroveň, a využít tu lze dokonce ještě o stupeň bohatší ultra all-inclusive.

Novinkou v nabídkách cestovních kanceláří bude zatím méně známá turistická destinace v Egyptě – Marsa Matrouh, kam se začalo létat koncem loňské sezony. Egypt – stejně jako zmiňované Turecko – nabízí ideální kombinaci relaxu a poznání. První si užijete na pohádkových plážích v blízkosti čistého moře, druhé při procházkách k četným pamětihodnostem.

Trendem ale budou i méně tradiční destinace, jako je třeba Albánie nebo Jordánsko. Vhodné jsou spíš pro cestovatele, kteří chtějí svoji dovolenou trávit aktivně, o slastné polehávání na pláži ale taky nepřijdete.

Nezapomeňte na pojištění

Nákup zájezdu takzvaně first minute je sice většinou dost výhodný, ve hře je ale mnohem víc rizika, že v daném termínu nikam neodletíte. Může vás postihnout nemoc či úraz, můžete změnit práci a termín dovolené vám padne do zkušební doby, stát se zkrátka může ledacos. Storno poplatky cestovních kanceláří pak dokážou nemile překvapit. Pokud dovolenou zrušíte pár dní před odjezdem, můžete z hrůzou zjistit, že vám po odečtení poplatků bude vráceno třeba jen deset procent ze zaplacené částky. Přijdete o dovolenou i o desítky tisíc korun.

Není proto od věci si podobnou situaci pojistit. Řada pojišťoven nabízí takzvané pojištění storna zájezdu, které se vztahuje na zrušení zakoupeného zájezdu, letenek či ubytování. Pokud prokážete, že jste na dovolenou nemohli odjet, pojišťovna vám proplatí až osmdesát procent storno poplatků. Zbylých dvacet procent je obvykle účtováno jako spoluúčast. Úplně bez ztráty sice ze situace neodejdete, snížíte ji ale na nutné minimum. Plnění je většinou přímo úměrné předstihu, s jakým pojištění uzavřete, proto je nejlepší na nic nečekat a domluvit si ho hned při koupi zájezdu.

Dobře si zjistěte, na jaké situace se pojištění storna vztahuje. Samozřejmostí jsou události jako nemoc, nečekaná výpověď, úmrtí v rodině nebo rozsáhlá škoda na majetku, třeba vlivem požáru. Naopak vám pojišťovna neuzná nemoc, o níž jste věděli už v době pořízení zájezdu, zamítnutou žádost o dovolenou či vízum a těhotenství.

Samotné cestovní pojištění můžete uzavřít až těsně před odjezdem, dejte však pozor, abyste na něj nezapomněli. V mnoha zemích by vám mělo na běžné ošetření stačit prokázat se průkazkou své zdravotní pojišťovny, pravidlo se však vztahuje jen na veřejná zdravotnická zařízení a má řadu výjimek. Vzhledem k ceně komerčního cestovního připojištění se určitě vyplatí jeho uzavření. Většina cestovních kanceláří má smlouvu s některou z pojišťoven a zdravotní připojištění vám nabídne už při objednávání zájezdu.

Závazek není definitivní

Opravdu ale není na konečné rozhodnutí příliš brzy? Co když během následujících měsíců změníte názor a budete se chtít vydat jinam? I na tuto eventualitu už jsou některé cestovní kanceláře připraveny a možná se budete divit, co všechno je možné změnit. Právě během covidové pandemie se cestovky naučily výrazně větší pružnosti a zavedly spoustu příjemných benefitů. „U vybraných zájezdů je možnost bezplatně změnit termín dovolené či dokonce ji bezplatně stornovat. Další výhodou je, že u nejpopulárnějších zájezdů nemusíte platit rovnou celou částku, ale stačí pouze rezervační poplatek, zhruba patnáct set na osobu, a zbytek ceny doplatíte až před odletem,“ upozorňuje Jiřina Ekrt Jirušková z cestovní agentury.

Zkušenosti odborníků na cestovní ruch navíc potvrzují, že změna názoru na cílovou destinaci není moc častým jevem. Jakmile se člověk rozhodne pro zájezd, začne si zjišťovat o cíli své cesty co nejvíce informací, čímž naopak posiluje svůj zájem. Zkrátka máme rádi, když se můžeme těšit na něco konkrétního.

Jak Češi cestovali v roce 2022?

Loňská sezona se stále vezla na vlně cestovního deficitu předchozího období. Během pandemie jsme nemohli, teď můžeme. Pokud jde o zájezdy, byl minulý rok v Česku rekordní a nic na tom nezměnila ani stoupající finanční krize.



Podle údajů největší tuzemské cestovní agentury mířil každý pátý zájezd z České republiky do Egypta, nejčastěji do destinací Marsa Alam a Hurghada. Do Řecka zamířilo 17 procent českých turistů a vítěznou trojku uzavírá Turecko s 13 procenty. Následovalo Bulharsko, Tunisko, Chorvatsko, Španělsko, Kanárské ostrovy a Itálie společně s Českou republikou.

Čím dál víc ale cestujeme i do vzdálených exotických krajů. „Největší nárůst zájmu jsme zaznamenali u cest na Zanzibar a do Dominikánské republiky, a to zejména kvůli zavedení přímých letů z Prahy,“ říká mluvčí cestovní agentury Jiřina Ekrt Jirušková. „Rostl zájem o na počasí příznivou Madeiru a také o Maledivy, kdy si zřejmě lidé po dvou letech covidu chtěli užít opravdovou exotiku a využít našetřené peníze,“ doplňuje.



Na jak dlouho a za kolik peněz?

Celá polovina dovolených trvala 8 dní. Na týden vyrazilo 11 procent turistů, 9 dní zvolilo 7 procent. Celkem 71 procent turistů zvolilo hotel s all-inclusive službami, 16 procent volilo polopenzi. Průměrná částka, kterou Češi loni utratili za zájezd, byla o 9 procent vyšší než v roce předchozím. Za nejdražší pořízený zájezd s cílem v Dominikánské republice zaplatil zákazník 3,18 milionu.



„Zájezdy nejčastěji nakupovali čtyřicátníci, bylo jich téměř třicet procent. Zajímavostí je, že lidé nad sedmdesát let měli v roce 2022 o koupi zájezdů dvojnásobný zájem než v předchozím roce,“ doplňuje Jirušková. Nejčastěji cestují páry (51 procent), rodiny (36 procent) a malé skupiny (7 procent).