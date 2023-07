Nejstarší, největší a nejnavštěvovanější národní park Chorvatska. Plitvická jezera, která Češi znají hlavně ve spojení s Vinnetouem, jsou sice vzdálená od pobřeží, rozhodně ale stojí za návštěvu. Jezera, vodopády a přírodní scenérie jsou národním pokladem.

Plitvická jezera: Nejstarší, největší a nejnavštěvovanější národní park Chorvatska. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Park a jezera jsou nádherná, ale kde je Vinnetou? Není tady o něm a zfilmovaných mayovkách ani zmínka, posteskl si mladý muž z Plzně v chorvatském Národním parku Plitvická jezera. S partou kamarádů si tam udělali výlet od moře. Náčelníka Apačů však hledali marně. „Chtěli jsme navštívit místa natáčení, ale žádný fotopoint jsme nenašli. Nevyužitý potenciál,“ myslí si muž.

Když se zeptáte Chorvatů na legendární snímek Poklad na Stříbrném jezeře, mnozí kroutí hlavou. Nevědí nebo filmy považují za brak a zapomněli na ně. Přitom alespoň z pohledu Čechů jde o jejich národní poklad, natolik si oblíbili dobrodružství s Vinnetouem.

KVÍZ: Dovolené jsou v plném proudu. Poznáte místa v Chorvatsku podle fotky?

Přírodní scenérie Plitviček se každopádně za oněch asi sedmdesát let proměnily. Až k nepoznání. Stříbrné jezero a jeskyně s pokladem je ve skutečnosti jezero Kaludjerovac. Přestřelku štáb natáčel u jezera Kozjak, jednoho z největších a nejhlubšího (46 metrů). Postavu Freda Engela pak chtěli bandité pověsit u jezera Galovac.

Čekejte davy

Obrovské davy turistů z celého světa sem lákají přírodní krásy - šestnáct malých jezer propojených vodopády a kaskádami. Vznikly ukládáním travertinu, zvláštního druhu vápence. Vodopádů je nepočítaně, hodně přes stovku. Do toho tu bují zelená vegetace.

Plitvická jezera: Nejstarší, největší a nejnavštěvovanější národní park Chorvatska.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Národní park je od roku 1979 součástí UNESCO. Jak popisují místní, regenerace se mu dostalo na počátku 90. let, paradoxně díky válce v bývalé Jugoslávii, kdy byl načas turistům uzavřen. Nyní je pod náporem návštěvníků víc než dřív. Kvůli udržení ekosystému je část rozlehlého území bez přístupu veřejnosti.

I tak je toho na kochání spousta. Romantika se nicméně se zástupy výletníků rychle vytrácí, je to daň masové turistiky. „Procházka je pěkná, to se musí nechat,“ zní od Plzeňáků.

Chorvatsko na podzim: Plitvická jezera svou krásou ohromují davy

Vstupenky do parku lze zakoupit u dvou hlavních vstupů - v dolní části pod názvem Rastovača a ve střední části Hladovina. Právě u druhého vstupu, jen pár kroků od jednoho z tamních hotelů Bellevue, stojí mladá žena Valentina. Poskytuje informace příchozím turistům.

„Je lepší sem přijet už v červnu, kdy tudy projde do parku kolem šesti tisíc návštěvníků denně. V hlavní sezoně je to mnohem více, včetně zástupů Čechů,“ usmívá se. Celkem si podle správců nachází cestu do parku až 1,5 milionu turistů ročně.

Zdroj: Youtube

Na výběr mají hned z osmi okruhů. Liší se náročností i délkou, od 3,5 kilometru a minimálně dvouhodinové trasy až po téměř dvacet kilometrů, což je túra na celý den. „Horní část je má oblíbenější, i když ta dolní je obecně vyhledávanější,“ dodává Valentina.

Nádherné vodopády

Barevná škála soustavy Plitvických jezer je pestrá - od smaragdově zelené po sytě modrou. Lidé se kochají vodopády, z nichž stezky kolem některých vedou tak blízko, že osvěží jako přírodní mlžítka. Dechberoucí jsou vodopády Sastavci vysoké 49 metrů. Jinde říčka Plitvice padá do kaňonu až z výšky 76 metrů. O zdejším lesním porostu se má mezi odborníky za to, že patří k nejzachovalejším svého druhu v Evropě. Jezerní soustavu obklopují zalesněné kopce masivu Velika Kapela a Plješevice.

Dovolená v Chorvatsku: Kolik stojí lehátko na pláži, kde vidět delfíny, co pivo

K oblibě parku přispívají také vozidla k přepravě návštěvníků, panoramatické vláčky a tiché lodě na elektrický pohon. Jsou v ceně vstupenky vybraného programu prohlídky. Jejich provoz je závislý na počasí. Po cestě lodí a přistání na druhém břehu se obvykle vytváří fronta, než se zvědaví a fotografující návštěvníci postupně roztáhnou na mnoha kilometrech dřevěných chodníků a schodů.

Čeští návštěvníci pláží na Jadranu mnohdy Plitvická jezera neprávem opomíjejí. Přeci jen z pobřeží je to delší výlet - ze Šibeniku zhruba 220 kilometrů, ze Zadaru 150 kilometrů. „Cestou na střední nebo jižní Dalmácii zastávku na Plitvických jezerech doporučuji,“ radí třeba Aleš Kotek z cestovní kanceláře České kormidlo. Ze Záhřebu jsou vzdálené 140 kilometrů.

Nejstarším, největším a také nejnavštěvovanějším národním parkem v Chorvatské republice jsou Plitvická jezeraZdroj: se svolením Nacionalni Park Plitvička Jezera

Reportéři Deníku se přesvědčili, že krátká návštěva nedovolí užít si park naplno. Navíc vstupné není nejlevnější, plné činí v sezoně čtyřicet eur. Nabízí se tedy možnost přenocovat v jednom z tamních hotelů a procházku začít už ráno. Vstupenky je možné zakoupit přes internet dopředu, jejich dostupnost ale závisí na aktuálním počtu návštěvníků.

Čisté, lepší zázemí i pro děti. Kempování v Chorvatsku je super, říká rodina

Správci Plitviček lákají k návštěvě také mimo hlavní letní sezonu, třeba na odlesky podzimní palety barev v jezerních zrcadlech. Vstup vyjde levněji, jen pozor - před a po sezoně může být problém s občerstvením a hledáním otevřených restaurací.

Možností jsou pak další skvostné národní parky v Chorvatsku, třeba stále populárnější Krka nedaleko Šibeniku se známými vodopády Skradinski buk, dále Paklenica v severní Dalmácii, Mljet na stejnojmenném ostrově na jihu země a další.

Národní park Plitvice



• Běžné jednodenní vstupné v plné sezoně (do 30. září): 40 eur

• Kratší od 15 hodin (od 1. 6. do 30. 9.) za 26,5 eura

• Děti a mládež ve věku 7-18 let (v letní sezóně) 15 eur, nejmenší do 7 let mají vstup zdarma

• Kvůli frontám u pokladny se může vyplatit rezervace dopředu přes internet (kapacitně omezená)



Zdroj: np-plitvicka-jezera.hr