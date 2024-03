Lyžařské středisko Plose v Jižním Tyrolsku Češi milují, což poznáte hned u příjezdu na parkoviště podle českých autobusů a osobních automobilů s českou poznávací značkou. Ceny za skipasy jsou v této části itálie obdobné jako v bližším Rakousku, avšak ceny za ubytování a stravu mnohem lacinější.

Lyžařské středisko Plose v Jižním Tyrolsku v Itálii. | Foto: Deník/Jana Hájíčková

Sjezdovky lyžařského střediska Plose jsou situované na jižní stranu, takže jsou zalité sluncem více než kde jinde. Celkem je zde více než 40 km sjezdovek, což je záruka, že i o víkendech se lyžaři rozptýlí a vzájemně si nepřekáží. Navíc svou šířkou připomínají spíše dálnice. Dostatek expresních lanovek, dvě kabinkové, čtyři sedačky a jedna poma, zaručuje, že se fronty netvoří.

Plose - lyžování, výhledy i bobová dráha

Převažují zde modré sjezdovky, ale je tu i dost černých a červených. Raritou střediska je nejdelší sjezdovka v Jižním Tyrolsku Tramtesch, převážně červená a černá. Měří 9 kilometrů a vede z vrcholu až do údolí. Nutno podotknout, že na jejím vrcholu ve výšce 2446 metrů nad mořem je úchvatný výhled nejen na Dolomity, ale i Alpy.

„Na Plose jsem poprvé a líbí se mi tady. Do Itálie jezdím často, protože je zde více slunečných dní,“ prozradil lyžař ze Zbirohu.

A jako letošní novinku nachystalo středisko bobovou dráhu, která má otevřeno od 10 do 13 hodin a od 14 do 16 hodin. Jedna jízda stojí pro dospělého 12 eur a pro děti od 3 do 10 let polovic. Ti nejlepší dosahují rychlosti 50 km/h.

Lyžařské středisko Plose v Jižním Tyrolsku v Itálii.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

Ceny skipasů i pohodové půjčovny

Jednodenní skipas zde stojí až do 16. března 65 eur na osobu, poté 58 eur až do 7. dubna. Děti, ročníky 2008 -2015 dají 46 eur za skipas a od 17. března 41 eur. A slevu mají i senioři, kteří se narodili před rokem 1958. Platí 59 eur a od 17. března 52 eur. Děti do 7 let lyžují zdarma, pokud si rodič zakoupí skipas. Také je možné ušetřit pět procent, pokud si zakoupíte vícedenní skipas přes internet.

„Na kopec Plose jsem se vrátila po deseti letech, protože mě zaujal. Je to příjemný rodinný areál. Přijela jsem v týdnu, kdy je tu málo lidí,“ svěřila se lyžařka z Bratislavy.

Kdo by s sebou nechtěl vozit lyže, je možné si je půjčit v půjčovně Rent and Go, Sportservice Erwin Stricker u dolní stanice kabinkové lanovky. Právě Erwin Stricker, místní rodák a kdysi profesionální lyžař, zde založil v roce 1996 svou první půjčovnu a dnes má více než 15 obchodů v Jižním Tyrolsku. Je také autorem myšlenky zaoblených hůlek a aerodynamické helmy pro profesionální lyžaře. Na své půjčovně si zakládá. Půjčení lyží na jeden den zde vyjde na 19 eur a přeskáčů na 10 eur.

Lyžování na sjezdovkách v Plose:

Zdroj: Youtube

Kde se v Plose občerstvit?

U horní stanice lanovky je možné se občerstvit v restauraci La Finestra. Polévka s velkým játrovým knedlíkem zde stojí 11 eur, boloňské špagety 14 eur, telecí s batátovým pyré a brokolicí 20 eur. Ochutnat zde ale můžete i mořské plody, například mušle se salátem a pálivým dipem vyjdou na 20 eur. Jelikož v chladném počasí se mobil vybíjí rychleji, mají zde vychytávku, skříňku s nabíječkami, kde si dobijete mobil, zatímco budete obědvat. Skříňky jsou uzamykatelné a jsou zdarma.

Velmi často se ale lyžaři zastavují i v chatě Rossalm na úpatí hory Pfannspitze. Zde dáte za gulášovou polévku 11,50 eur, boloňské penne 12,50 eur, grilovaná vepřová žebra s opečenými bramborami a pálivým dipem 18,20 eur. Lyžařská voda, tedy voda se sirupem, zde stojí půl litru 6,20 eur a bombardino, horký vaječný koňak se šlehačkou, 5,70 eur.

Výšlap na Plose Bressanone 2400 m.n.m.:

Vítejte v Brixenu

Středisko se nachází 7 km od centra Brixenu, které nabízí neskutečně mnoho možností ubytování. Dokonce některá nabízejí zdarma k pobytu Brixen card, s níž máte vstup zdarma na dopravu a řadu atrakcí, což se dá skvěle využít v případě nepříznivého počasí. S kartou můžete zdarma cestovat jak vlakem, tak autobusem po celém Jižním Tyrolsku, denně využít zdarma jednu jízdu lanovkou nahoru a dolů, navštívit biskupský palác Hofburg, muzea, ledovou plochu nebo bazén Acquarena.

Zdejší sauny už je nutné si zaplatit, ale s kartou je na ně sleva. Do bazénu je možné chodit s kartou zdarma každý den po celou dobu pobytu. Bohužel ji ale nelze využít na návštěvu Augustiniánského kláštera Novacella, jednoho z nejhezčích v kraji.

V Brixenu je i řada vyhlášených restaurací, kde většinou uslyšíte u obsluhy slovenštinu, takže nemusíte mít strach z jazykové bariéry. Na hovězí steak si zajděte do restaurace Grillage a na jelení do Kutscherhof. Jelen se podává s červeným zelím a bramboráčky. Stojí 29 eur, ale věřte, že nebudete litovat.



Karel Havlíček Borovský

Davy českých turistů jsou také zvědavé, kde žil v Brixenu tři a půl roku ve vyhnanství Karel Havlíček Borovský. Nejprve v luxusním hotelu U Slona, kde je možné se stále ubytovat, a poté v domku opodál, který je soukromý, ale visí na něm připomínka slavného českého spisovatele. Vedou k němu ukazatele v českém jazyce.

Zde žil ve vyhnanství v Brixenu Karel Havlíček Borovský.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

Rovněž je nutné zmínit i dalšího zdejšího rodáka, za kterým dojíždějí sportovci z celého světa Huberta Rabensteinera. Ve 22 letech prodělal vážný úraz na lyžích, ale nechtěl si tento sport odpustit, a tak vymyslel speciální přeskáče, které se přizpůsobují noze s defekty. Od té doby je vyrábí na míru.

„Když má někdo jednu nohu menší, nebo kratší, či oteklé nohy, se vším si umím poradit. Cena se pohybuje od 900 do 1150 eur,“ prozradil Rabensteiner. Rovněž se specializuje na ochranné prvky z karbonu. Jeho výrobky oblékají i lyžaři Bode Miller, Lindsay Vonn nebo Mikaela Shiffrin.

Cesta do Brixenu trvá z Prahy zhruba 6 hodin, z Brna o hodinu více. Je nutné si zaplatit rakouskou dálniční známku za 11,50 eur na deset dní, průjezd Brennerem za 11 eur a za dálnici v Itálii do Brixenu 2,9 eur.