„Solná pláň, která byla dříve dnem jezera, má rozlohu 10 582 km². Nachází se na jihu Bolívie v blízkosti hřebenu And v nadmořské výšce 3650 metrů,“ uvádí polohu tohoto neuvěřitelného přírodního úkazu Wikipedie.

Daleko větší poklad se ale ukrývá pod vrstvami soli. Nachází se zde totiž až 70 procent světové zásoby lithia. Význam této strategické suroviny stoupá stejně jako poptávka po lithiových bateriích. Lithium je totiž nezbytné pro napájení notebooků, smartphonů i elektromobilů a jeho spotřeba poroste.

Zdroj: Youtube

Fotografové se vyřádí

Salar Uyuni patří mezi největší turistické atrakce Jižní Ameriky. V období dešťů se jezero zaplaví vodou a ze solné pláně se tak stává největší přirozené zrcadlo na světě. Můžete se po něm projít nebo projet na kole, motorce či autem. Fotografové se vyřádí při využití zrcadlového efektu a nekončícího horizontu.

„Výchozím bodem pro turisty je městečko Uyuni, odkud je možné podniknout výlety přes Salar směrem do And k horským lagunám. Uprostřed planiny najdete několik tzv. ostrovů. Mezi nejznámější patří Isla Incahuasi se vzrostlými kaktusy. Byl zde postaven i hotel ze soli, který ale slouží jako muzeum,“ informuje web CK Soleada.

Navzdory teplému počasí a ostrému slunci během dne by turisté neměli zapomínat na to, že v noci tu teploty klesají až na -15 C.

„Salar de Uyuni je jedním z nejplošnějších míst na planetě s konstantní nadmořskou výškou 3650 m.n.m. Tu využila i společnost NASA při kalibraci jejich družicového měření tloušťky ledovce na severním pólu,“ uvedl magazín Dotyk. Skvělé odrazové vlastnosti rovné plochy mohou využívat inženýři pro kalibraci výškoměru pro družice pro pozorování Země.

Legendy o Salaru

Mezi místními farmáři kolují hned dvě legendy o původu solné pláně. Podle jedné byly hory původně lidmi. Když bohyně hor Yana otěhotněla, bohové Tunupa a Q'osqo mezi sebou bojovali o to, kdo z nich je otcem. Ze strachu o své dítě ho Yana poslala pryč, a aby bez ní přežilo, pláň zaplavila svým mlékem. Mléko se nakonec proměnilo v sůl a tak vznikla solná pláň Salar de Uyuni.

Zdroj: Youtube

Druhá legenda má jiné vysvětlení. „Hory byly kdysi lidmi a Tanupa a Kusku byli manželé. Poté, co Kusku opustil svoji manželku pro Kusinu, Tanupo to zlomilo a její slzy vytvořily solné pláně,“ popisuje legendu web salardeuyuni.com.

Těžbu soli připomínají i parní lokomotivy z 19. století, které několik kilometrů za okrajem Salatu pomalu ale jistě pohlcuje rez. Hřbitov lokomotiv je tak smutnou vzpomínkou na časy, kdy odvážely vagony plné soli. Začátkem podzimu bělostná plocha na čas zrůžoví. Pro plameňáky je totiž Salar vyhledávaným místem k jejich námluvám.