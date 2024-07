Areál koupaliště Zakrzówek vznikl na místě bývalého lomu. Zakrzówek leží zhruba tři kilometry vzdušnou čarou od centra města Krakova. Zájem lidí o trávení čásu na unikátním koupališti je aktuálně tak velký, že se vedení města rozhodlo snížit počet návštěvníků, kteří mohou pobývat na koupališti v jeden okamžik. Skvělou zprávou pro všechny však je informace, že vstup do nových polských Malediv zůstává i nadále zcela zdarma.

Co koupaliště Zakrzówek nabízí

Bazény v Zakrzówku u Krakova byly vytyčeny na hladině zatopeného lomu a mají různou hloubku. Na své si přijdou zdatní plavci i malé děti.

V areálu najdeme pět bazénů různých hloubek. Jde o:

dva bazény s hloubkou 350 cm – pro ty, kteří se nebojí hloubky a umějí dobře plavat

bazén s hloubkou 80 cm – pro plavce i neplavce

bazén s hloubkou 40 cm a brouzdalištěm – určený pro neplavce a děti

Polské Maledivy nabízí nádherné scenérie:

Všechny bazény jsou obklopeny dřevěnými moly širokými 8 metrů. Jak jsme již v Deníku informovali v článku Nové polské Maledivy jsou zdarma. Unikátní koupaliště leží blízko českých hranic, tato mola slouží ke slunění a odpočinku.

Na bezpečnost koupání dohlíží u každého bazénu plavčíci. „Pro odvážlivce je pak možnost okoupat se i mimo bazény, je však nutné mít na paměti, že průměrná hloubka vody kolem mol je přibližně dvacet metrů. Tam je to však již na vlastní nebezpečí,“ uvedl například místní web Radio Krakow.

Letošní novinkou v Zakrzówku je kavárna ve vstupní budově vedle koupaliště.

„Místo je k dispozici od pondělí do neděle v čase od devíti ráno do osmi hodin večer,“ uvedl pak například zpravodajský web Krk News.

I letos se polské Maledivy těší velké oblibě mezi návštěvníky:

Kdy na koupaliště Zakrzówek vyrazit

Sezona na koupališti Zakrzówek vypukla 19. června. V provozu bude až do 8. září. Otevřeno je od úterý do neděle. Na bezpečnost provozu dohlíží plavčíci v čase od 10 do 18 hodin. Mimo tyto časy je koupání na vlastní nebezpečí.

„Čeká nás celé léto vodních atrakcí, ale připomínám, že koupaliště v Zakrzówku bude každé prázdninové pondělí uzavřeno. To je vždy servisní den,“ uvedl Łukasz Pawlik, ředitel Rady městské zeleně pro Radio Krakow.

Snížení počtu návštěvníků na polských Maledivách

Oproti loňskému roku došlo ke snížení počtu návštěvníků, kteří se mohou v bazénech koupat současně.

„Koupaliště je od svého otevření v roce 2023 velmi oblíbené. Necelý měsíc po otevření jsme měli potíž se dnem jednoho z bazénů. Podle úředníků za to mohlo příliš mnoho návštěvníků,“ uvedl tehdy například web Krk news.

A jaký je tedy limit? Jen 600 osob najednou místo původního tisíce.

„Bohužel to vypadá, že letos budou fronty ještě delší než loni,“ podotkl web Krk news.



Jak se na koupaliště Zakrzówek dostat

Zakrzówek leží zhruba tři kilometry vzdušnou čarou od centra města Krakova. Dopravit se sem je možné městskou veřejnou dopravou, nebo autem. Je zde nově vybudované parkoviště.

Cesta za koupáním z Česka zabere přibližně hodinu a půl, pokud vyrazíte z Ostravy. Z Brna se pak jedná o trasu dlouhou zhruba 340 kilometrů a trvá kolem tří a půl hodiny. Dvě a půl hodiny si pak vyhraďte na cestu z Olomouce.