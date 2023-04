111 let od potopení Titanicu. Loď teď požírají bakterie, kterým chutná železo

V noci z 14. na 15. dubna je to magických 111 let od potopení Titaniku. Nejslavnější vrak světa ale nemá klid ani po tak dlouhé době. Je jen otázkou času, kdy nadobro zmizí. Zní to jako z nějakého špatného hororu, ale je to realita: vrak Titaniku, který odpočívá na dně Atlantiku v téměř čtyřkilometrové hloubce, požírají teprve nedávno objevené bakterie, které denně spořádají 150 až 180 kilogramů železné hmoty nešťastného parníku. Při jeho původní hmotnosti zhruba 50 tisíc tun se může zdát, že bude trvat ještě stovky let, než nejslavnější světový vrak spořádají (schválně, zkuste si to spočítat), ale pravda je poněkud složitější.

Titanic fotografovaný během své cesty při dosažení své první zastávky | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo