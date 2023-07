Původně odpočinková dovolená na Jadranu se může během okamžiku proměnit v noční můru. Blízký požár, onemocnění, úraz či šlápnutí na mořského ježka - to vše může pobyt v lepším případě znepříjemnit. Deník přináší rady a tipy, čemu se vyvarovat a jak se zachovat v případech krize.

Masivní požár u chorvatského Šibeniku. | Foto: ČTK

Chorvatsko a požáry

Zemi v době letních veder celkem pravidelně sužují lesní požáry. Jeden mohutný zasáhl před pár dny oblast u Šibeniku. Informace o aktuální situaci podává konzulární jednatelství ve Splitu na telefonu +385 91 6121 668. Zjištěný požár ohlaste na linku hasičů 193 nebo na tísňovou linku 112. Informujte lidi v okolí. Plameny se můžete pokusit uhasit, pouze dokud neuvedete v nebezpečí sebe ani ostatní. Pozor, aby zaparkovaná auta nepřekážela hasičským vozům. V případě vypuknutí požáru jsou všichni povinni řídit se pokyny a příkazy hasičských jednotek, policie nebo jiných oprávněných osob.

Požár u chorvatského Šibeniku je pod kontrolou. Oheň spálil stovky hektarů

Kam volat v případě ohrožení

V zemi funguje Státní integrovaný záchranný systém. Požádat o pomoc tak lze jednoduše na telefonním čísle pro tísňová volání 112, kde volajícímu pomohou s dalším postupem a spojí ho s potřebnými orgány (policie, záchranná zdravotnická služba, hasiči). Linka je dostupná nonstop.

Rozdělávání ohně

Kvůli nebezpečí vzniku nekontrolovaných požárů je v Chorvatsku během turistické sezony přísně zakázáno rozdělávat oheň na otevřených a nechráněných prostranstvích. „Upozorňujeme, že ti, kdo toto nařízení překračují, jsou přísně trestáni, a že odvolávání se na neúmyslnost nemůže být vždy důvodem beztrestnosti (což se vztahuje zejména na odhazování hořících nedopalků, rozdělávání ohně při grilování),“ informuje české turisty konzulát.

Požár u chorvatského ŠibenikuZdroj: Profimedia/Nikolina Vukovic Stipanicev/CROPIX

Varování kvůli mimořádné události

Chorvatská vláda spustila nový systém včasného varování a krizového řízení. Systém má umožnit v případě mimořádné události zaslat všem uživatelům mobilních služeb (včetně turistů využívajících služeb roamingu) včasné varování prostřednictvím SMS. Chorvatsko je bezpečnou zemí, ministerstvo zahraničních věcí přesto doporučuje dobrovolnou registraci v systému DROZD, aby mohli na poskytnuté telefonní číslo informovat v případě živelní katastrofy či náhlého bezpečnostního ohrožení.

Ztráta dokladů

Pokud turista ztratí cestovní pas nebo jiný úřední doklad, je nutné ztrátu nejdříve nahlásit na nejbližší policejní stanici. Tam vystaví potvrzení o ztrátě/krádeži. Poté kontaktujte zastupitelský úřad České republiky (Záhřeb) nebo konzulární jednatelství (Split, Rijeka), které může vystavit náhradní cestovní doklad.

Důležité rady pro dovolenou v Chorvatsku: Mýtné, čeští policisté, komáři, peníze

Ztráty a nálezy

Pokud nepomohou přímo na recepci v hotelu, v případě ztráty cenného předmětu nebo důležitého dokumentu je prvním a nejdůležitějším krokem kontaktování nejbližšího policejního oddělení. „Pokud policie vaše věci najde, vezme je do úschovy, a bude-li jejich majitelem cizí státní příslušník, jehož jméno a státní příslušnost bude možné určit, bude o nálezu informovat příslušný diplomatický úřad nebo konzulát,“ popsali zástupci Chorvatského turistického sdružení.

Pátrání a zachraňování

V případě neštěstí na pevnině nebo na moři se nejprve rozhlédněte, zda není v dosahu plavčík, záchranář či policista. Volejte tísňovou linku 112 nebo přímo 155 (Národní centrála pro pátrání a záchranu).

Aktuální informace o uzavírkách

Pro řidiče slouží webový portál hak.hr s mapou aktuálních silničních uzavírek. Kromě chorvatštiny je v angličtině či němčině.

Snazší cesta k lékům na dovolené. V Chorvatsku mohou Češi nově využít eRecept

Pokutu uhraďte co nejdříve

Pokud dostanete v Chorvatsku od policisty pokutu, rada českého zastoupení i místních úřadů zní: nedohadovat se, ale zaplatit ji co nejdříve. Podle Leony Grgić z městského úřadu ve Splitu nejlépe ve lhůtě tří dnů. „V takovém případě se snižuje její výše o jednu polovinu. Pokutu je možné zaplatit prostřednictvím online bankovnictví na kterékoliv poště či bance,“ uvedlo české ministerstvo zahraničních věcí. Grgić upozornila, že nezaplacené pokuty město Split vymáhá, a to i v zahraničí. V takovém případě mohou být náklady na pokutu významně vyšší.

Onemocnění při pobytu

Podmínky zdravotnictví v Chorvatsku se příliš neliší od Česka, i přes nedávný případ tragického úmrtí dítěte je obecně hodnoceno jako dobré. Síť ambulantních lékařů (ordinacije) je v turistických destinacích poměrně hustá. Další úrovní jsou polikliniky (Dom zdravlja) a nemocnice (Bolnica), kde lze uplatnit nárok na výpomocnou úhradu zdravotní péče na základě práva EU, a to u smluvních lékařů Chorvatského ústavu zdravotního pojištění (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) s evropským průkazem zdravotního pojištění – modrou kartičkou. Smluvní lékaři a lékárny Zavodu jsou prakticky v každé větší vesnici a mají to vždy vyznačeno na cedulce („Ugovorni“ na ceduli je to podstatné slovo). Na některých ostrovech je zdravotní péče omezená.

Zdroj: Youtube

Poplatky u lékaře

U zařízení hrazených z veřejných zdrojů uhradí poskytnutou zdravotní péči místní zdravotní pojišťovna a náklady následně přeúčtuje pojišťovně klienta. „Za ošetření zaplatíte jen to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec – například regulační poplatek, poplatek za recept či hospitalizaci, poplatek za návštěvu lékaře nebo za předepsané léky,“ popsala mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Bolest zubů

V případě potřeby stomatologického ošetření je situace jiná, většina zubařů v Chorvatsku je soukromá a platí se u nich za výkony v hotovosti. Smluvního stomatologa pro poskytnutí nezbytné péče bez toho, aby se musela uhradit hotově, lze najít ve zdravotních střediscích (Dom zdravlja).

Vyzvednutí léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv umožnil v Chorvatsku výdej léků na eRecept, a to ve více než 1300 tamních lékárnách. „Jsou i ve městech, která Češi ze svých cest dobře znají, a to například Záhřeb, Split, Dubrovník, Zadar a další,“ sdělila ředitelka ústavu Irena Storová. Seznam je na webu epreskripce.cz. Jak to funguje? Český pacient předloží v lékárně na Jadranu svůj identifikační doklad, tedy pas nebo občanský průkaz a také identifikátor eReceptu (stejně jako v ČR ze SMS, e-mailu nebo aplikace).

Státní ústav pro kontrolu léčiv umožnil v Chorvatsku výdej léků na eRecept, a to ve více než 1300 tamních lékárnách.Zdroj: Shutterstock

Cestovní pojištění

Spoléhat se pouze na kartičku pojištěnce se však v mnoha situacích může prodražit. Sjednat si cestovní pojištění navíc se vyplatí při úrazech k úhradě léčebných výloh, modrá kartička totiž slouží spíš pro nezbytnou péči. V různých případech pojištěný uvítá asistenční služby navíc, na zvážení je pojištění odpovědnosti či připojištění v případě náročnějších sportovních aktivit.

Pozor, kam šlapete

Při vzácném setkání s hadem je nutné zachovat klid a nepřibližovat se. Z patnácti známých druhů hadů žijících v Chorvatsku je dvanáct nejedovatých a neškodných a pouze tři jsou jedovaté (zmije růžkatá, zmije obecná a zmije menší). Rozpoznat je lze podle charakteristické klikaté čáry na zádech, krátkého podsaditého těla, široké hlavě a zornicemi v podobě svislé štěrbiny. Při uštknutí odborníci radí znehybnit místo kousnutí, zavolat okamžitě číslo 112 pro přesun do nejbližšího zdravotnického zařízení. V Chorvatsku žije i nejjedovatější pavouk Evropy černá vdova - snovačka jedovatá, kterou lze poznat podle jejího černého těla a červených teček. Hospitalizace je ale výjimečná. Bodnutí některým z druhů štírů není lidskému zdraví nebezpečné. Stejně jako u hmyzu ale dejte pozor na alergickou reakci.

Dovolená v Chorvatsku: Kolik stojí lehátko na pláži, kde vidět delfíny, co pivo

Nebezpečí v moři

Útok žraloka na Jadranu je možný spíš v teoretické rovině. Na mělčině je třeba dávat si pozor na šlápnutí na ježovku, nepříjemný může být dotek medúzy se žahavými chapadly. Výsledkem bývá zarudnutí, svědění, pálení nebo puchýřky na kůži. Většina druhů medúz na chorvatském pobřeží je ale neškodná. Místo podráždění je nejprve nutné omýt teplou mořskou vodou. Pomáhají speciální gely či přípravky zklidňující alergickou vyrážku. Šlápnutí na „ježka“ je nepříjemné a bolestivé. Zaseknuté jehličky lze opatrně odstranit pinzetou a octovým roztokem (s teplou vodou), ránu dezinfikovat. Pokud jsou hlouběji, můžete zkusit mastičku z lékárny nebo navštívit lékaře. Zvlášť v Chorvatsku se nejen kvůli ježovkám, ale i ostrým kamenům vyplatí dobrá obuv do vody.

Prevence a mobil ve vodě

Selský rozum velí, že přestože kriminalita v Chorvatsku není vysoká, není dobré si brát na pláž cenné věci jako tablety či fotoaparáty a peněženky s veškerou hotovostí a platebními kartami. Pro mobil lze pořídit voděvzdorný ochranný obal. Top modely s lepší certifikací jsou sice voděodolné, ale slaná voda elektronice nesvědčí. A pokud telefon „utopíte“, někteří výrobci upozorňují, že na poškození vodou se nevztahuje záruka. Pokud už se tak stane, mobil vypněte, oklepte a kvůli sušení položte na klidné místo s mírným průvanem, případně postavte před větrák, který nefouká teplý vzduch (fén se nedoporučuje). V žádném případě mobil několik hodin nenabíjejte.