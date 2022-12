Řeka sice v průběhu svého toku mění své jméno, ale je to stále stejná řeka. Tím, že pramení na ledovci na střeše světa, jak se Tibetu říká, ve výšce přes 5300 metrů nad mořem, patří také k nejvýše položenému toku světa a je nejdelší řekou Tibetu. Na konci svého toku se jako Brahmaputra setká s řekou Gangou, dříve než se z Bengálského zálivu stane součástí Indického oceánu.

Delší než americký Grand Canyon

Řeka Zangbo měří dohromady více než 2 900 kilometrů. Do krajiny, kterou protéká, vryla nesmazatelné stopy. Tou nejvýraznější a také nejobdivovanější je kaňon Yarlung Zangbo, který je největším a nejhlubším na světě. Na nejhlubším místě se zařezává do krajiny 6009 metrů hluboko a jeho délka je 504,6 kilometrů. Znamená to, že je ještě o 58 kilometrů delší, než slavný americký Grand Canyon, který je dlouhý 446 kilometrů a hluboký 1600 metrů. Drsné prostředí, strmé útesy a bouřlivá, vzdouvající se řeka, ho činí jedinečným.

Zdroj: Youtube

Divoká řeka brala život

Když se kaňon po změření dostal v 90. letech 20. století do širokého povědomí jako nejhlubší na světě, stal se rázem centrem zájmu i pro adrenalinové sportovce. Týmy, zabývající se průzkumem a jízdou na kajaku na divoké vodě sem mířily s touhou překonat nejdivočejší úseky řeky. Kvůli extrémním podmínkám, nebezpečným peřejím i nestálému počasí to ale mnoho expedic vzdalo. Řeku začaly nazývat Everest řek.

Chichén Itzá. Div světa nám zanechali na poloostrově Yucatán Mayové

První pokus o její zdolání provedla podle Wikipedie v roce 1993 japonská skupina, která na řece ztratila jednoho člena. Také výprava, sužovaná neočekávaně vysokou hladinou vody, skončila v roce 1998 tragédií. Zkušený americký kajakář Doug Gordon se tehdy v řece utopil v rámci výpravy National Geographic a jeho loď ani tělo nikdy nebyly nalezeny. První úspěšný sjezd horní části kaňonu dokončila mezinárodní skupina až roku 2002.

Vodopády

Podél koryta řeky ve vylidněné zóně kaňonu jsou tři velké vodopády. Mezi těmito vodopády má z nich největší výšku 35 m a šířku 62,57 m. Název Hidden Falls, tedy Skryté vodopády, je velmi příhodný. Prozkoumány byly totiž až v roce 1998. Je ale možné, že v kaňonu jsou ještě další neznámé vodopády, které na své objevení teprve čekají.

Zdroj: Youtube

Kmeny Menba a Luoba

V oblasti velkého kaňonu Yarlung Zangbo žijí podle webu m.visitourchina.com především etnické kmeny lidí Menba a Luoba, které si udržely nedotčené své zvyky a kulturu. Zachovalé kmenové totemy, čarodějnictví, náboženské rituály i způsoby pohostinnosti jsou vysoce ceněny jako vzácné živé archeologické fosílie. "V kaňonu jsou jedinečné ekosystémy s druhy zvířat a rostlin, které jsou sotva prozkoumány a lidé na ně neměli vliv. S devíti vertikálními přírodními pásy se podnebí pohybuje od subtropického po arktické.

Pod obřím solným zrcadlem Salar de Uyuni se skrývá poklad. Pláň využívá i NASA

Zvláštní zmínku si zaslouží alpské rododendrony, asi 154 druhů tohoto druhu v oblasti tvoří 26 % světového úhrnu druhů. V hustých lesích, horských křovinách a loukách žije mnoho vzácných druhů, z nichž někteří jsou na pokraji vyhynutí, včetně levharta obláčkového, sněžného leoparda nebo pižma alpského," uvádí web m.visitourchina.com. Archeologické nálezy od keramiky a kamenných předmětů z neolitu ukazují, že jde do jisté míry o kolébku tibetské civilizace.

Národní park

Do kaňonu se rádi vracejí také přírodovědci. „Roste tu přes 4000 druhů rostlin, z nichž dobrá polovina je endemická pro tibetskou náhorní plošinu. Z toho důvodu zde čínská vláda zřídila národní park, který přidal k oblasti další nej – je nejvýše položeným národním parkem na světě,“ popsal web abicko.cz.