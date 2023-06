Tajemná jeskyně v britském městě Royston stále trápí badatele a historiky. Nikdy se jim totiž nepodařilo přesně zjistit, komu sloužila a kdy byla vybudována. Jedno je však jisté – dodnes je v ní cítit silná energie. Ta možná v Roystonské jeskyni zůstala po seancích i rituálech templářských rytířů nebo svobodných zednářů, jak naznačují některé teorie.

Roystonská jeskyně. Místo mohlo sloužit templářským rytířům | Foto: Shutterstock

Málokteré místo světa je tak opředeno záhadou, jako Roystonská jeskyně ve Velké Británii. Dodnes láká zkušené badatele a její tajemno přitahuje i turisty z celého světa. Co se v ní přesně odehrávalo, ale zřejmě zůstane tajemstvím.

CO SE Z ČLÁNKU DOZVÍTE:

* Začalo to velkým kamenem

* Jeskyně má dvě části

* Šlo o obřady templářů?

* Poustevník nebo zednáři?

* Záhada za sedm liber

Jak byla Roystonská jeskyně objevena?

V roce 1742 byl v Roystonu jeden z dělníků pověřen vykopáním jámy skoro v centru města. V zemi však našel velký kámen. Když ho odvalil, našel pod ním šachtu. Tou se dokázal protáhnout jen malý chlapec.

Jak to vypadá v Roystonské jeskyni?

Zdroj: Youtube

A tak jednoho chlapce přivolali a spustili ho dolů, aby podal svědectví, kam šachta vede. Řekl, že tam něco je, ale že všechno je pokryto hlínou. To ještě více znásobilo zvědavost místních. Vstupní šachtu proto rozšířili, aby do prostoru mohli vstoupit i dospělí, kteří hlínu odstranili.

„Naskytl se jim ohromující pohled. Šlo o komoru ve tvaru zvonu vykopanou do podloží. Stěny byly pokryty starověkými rytinami. Bylo to o to více tajemnější, že o existenci takového místa neměli místní lidé ani tušení. Natož aby věděli, k čemu sloužila,“ uvedl web Sky History.

Podle odhadů byla jeskyně vybudována zhruba před tisíci lety, mohlo to však být i dříve.

Co je uvnitř Roystonské jeskyně?

Roystonskou jeskyni lze rozdělit na dvě části. Dolní část, zdobená rytinami, je válcová, vysoká asi tři metry a v průměru má pět metrů. Horní část je bez rytin, klenutá a vysoká pět metrů. Obě části obsahují řadu otvorů, štěrbin a výklenků, jak přiblížil i web Heritage Daily. Lze se domnívat, že pomocí dřevěné konstrukce byl prostor rozdělen na dvě patra.

Jedna z rytin v Roystonské jeskyniZdroj: Wikimedia Commons, Cruccone, CC DO 2.5

Jeskynní rytiny jsou rozsáhlé a převládá u nich duchovní tematika. „Patří mezi ně výjevy s ukřižováním postavy svaté Kateřiny a svatého Kryštofa. Zobrazeny jsou také postavy koně a bohyně Země, které jsou považovány za pohanské symboly plodnosti. Vedle rytin byla v jeskyni nalezena lidská lebka a úlomky nádoby na pití,“ uvedl web Royston Town Council.



„Věří se, že je zde také zobrazen Kristus, jeho učedníci a postavy svatých a mučedníků, kteří jsou obdarováni kříži a srdíčky zdobícími jejich oděv,“ doplnil web Heritage Daily.

Do stěn jsou však vyryty i další menší postavy a symboly, které dodnes zůstávají neidentifikovány.

Místo plné tajemství a tajemna. Patřilo templářům?

Oficiální webové stránky Roystonské jeskyně připomínají, že existence tohoto místa je dodnes zahalena tajemstvím. Tedy že se nikdy nepodařilo uspokojivě prokázat, kdo jeskyni vytvořil a kdy se tak stalo.

Vizualizace Roystonské jeskyně:

Nejoblíbenější teorií je ta, že šlo o tajné místo obřadů templářských rytířů, kteří na místní trhy jezdili prodávat svoje výrobky. Navíc drželi pevnost v nedalekém Baldocku, kterou používali jako příležitost pro výdělky na financování křížových výprav. Templáři byli jedním z nejmocnějších rytířských řádů středověku.

Soukromá kaple i místo svobodných zednářů

Druhou možností je, že šlo o podzemní dům poustevníka. Tedy člověka, který se z náboženských důvodů rozhodl žít o samotě. Nelze ani vyloučit, že jeskyně sloužila jako soukromá kaple šlechtičny jménem lady Roisia, která žila na přelomu 11. a 12. století.

A mluví se také o možnosti, že místo sloužilo svobodným zednářům, kteří se sami označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. V minulosti však měli pověst záhadného bratrstva, které mělo v plánu ovládnout řízení světa.

Dovnitř už smí veřejnost

Místo se stalo cílem amatérských záhadologů, ale i běžných turistů. Dovnitř smí vstoupit za sedm liber. Také oni přemýšlejí o původu a spiritualitě místa.

„Jednoduše řečeno, Roystonská jeskyně je záhada. Neexistují žádné záznamy o jejím stáří nebo účelu a navzdory mnoha teoriím nebylo nikdy nic prokázáno. Je to také krásná část historie anglického podsvětí, které stojí za obdivování, i když mu nemusíme rozumět,“ shrnul web Cambridgeshire.