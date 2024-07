Rudé moře je vnitřní moře Indického oceánu mezi Arabským poloostrovem a Afrikou. Mezi turisty je oblíbené především díky čistotě a bohatému podmořskému životu. Ale pozor, někteří mořští živočichové jsou sice krásní a lze se k nim přiblížit i jen na pár centimetrů, ale o to více mohou být pro člověka nebezpeční. Rejnoky, žraloky a hvězdice možná znáte, ale ublížit vám mohou i na první pohled bizarní ropušnice.

Životem v Rudém moři se zabýval web populárního časopisu National Geographic. Ten shrnul, na jaké nebezpečné tvory lze v Rudém moři narazit. Tedy v destinaci, která je hodně populární mezi Čechy. Jak National Geographic připomenul, celkem žije v Rudém moři asi 1000 druhů obratlovců a přes 200 druhů korálů. Na jaké si dát pozor?

Na první pohled odpudivé ropušnice

Ropušnice jsou na první pohled jedni z nejbizarnějších tvorů, jaké v přírodě najdeme. Mezi ropušnicovitými najdeme ropušnice, perutýny, odrance a několik dalších ryb – celkem mezi ně patří 330 druhů. Odranec pravý a odranec příšerný jsou zřejmě nejjedovatější ryby vůbec.

„Tyto třiceticentimetrové ryby s odpudivým vzhledem mají v zadní části těla dvanáct až třináct černých trnů napuštěných prudkým jedem. Jsou tak ostré, že probodnou i pevný gumový potápěčský skafandr,“ napsal National Geographic.

Ve vodě je odranec dokonale maskovaný. Tvarem těla i zbarvením připomíná kámen. Navíc většinu dne tráví bez pohybu; spoléhá na maskování a nehybně čeká na kořist. Když odrance někdo vyruší, třeba neopatrný potápěč, který na ně sáhne, oženou se po něm trny.

„Bolest, kterou jed způsobí, je hned po zasažení extrémně palčivá a do 10 minut se stává nesnesitelnou. Šok z bolesti může být tak velký, že vede k utonutí. Takových případů je naštěstí extrémně málo. V literatuře se objevují vyprávění o lidech, kteří chtěli, aby jim byla otrávená končetina amputována – tak intenzivní byla bolest…,“ popsal National Geographic.

Odranec pravý:

Mezi ropušnice patří i nádherní perutýni. Ryby vypadající jako obří motýli jsou sice krásní, ale i oni mají jedové žlázy. Právě perutýni jsou nejčastější příčinou zranění akvaristů. Chovají se často, takže například jen v USA je ročně přes 100 hospitalizovaných pacientů.

Rejnok je hodné zvíře, než na něj někdo šlápne

Jak National Geographic připomenul, zatímco ropušnice a perutýni jsou nebezpeční hlavně při průzkumu korálových útesů, u mořského dna je dobré si dávat pozor hlavně na rejnoky. Rejnoci jsou sice mírumilovní tvorové, ale problém nastává, když na ně neopatrný turista šlápne.

„Některé druhy mají na ocase trny obsahující prudký jed. Větší rejnoci mají ve svalnatém ocase takovou sílu, že dokážou trnem prorazit díru do dna rybářského člunu,“ vysvětlil National Geographic.

V Rudém moři můžete potkat například nápadnou trnuchu modroskvrnnou – až sedmdesát centimetrů dlouhého rejnoka s krásnými blankytnými puntíky po těle.

Ty bohužel nejsou vidět, když je rejnok zahrabaný pod vrstvičkou písku. Probodnutá noha palčivě pálí – tato zranění sice nebývají smrtelná, ale o to déle bolest vydrží. Uvádí se, že rána je bolestivá až několik měsíců.

Zajímavostí je, že trnuchu modroskvrnnou svým návštěvníkům představila i olomoucká zoo, jak Deník informoval v článku s titulkem Olomoucká zoo má novou atrakci. Tuto jedovatou krasavici.

Nádherný i nebezpečný podmořský život v Rudém moři:

Strašák jménem elektrický rejnok

V Rudém moři můžete narazit na rejnoky, kteří vám mohou způsobit neobvyklé zranění – elektrický šok. Tito rejnoci, patřící do čeledi Torpedinidae, mohou vážit až 90 kilogramů. Podle specializovaného webu Fishes of Australia dorůstají až 1,8 metru.

„Omračují svou kořist výbojem o síle až 200 voltů. I když to člověku většinou nezpůsobí vážné zranění, podle zkušeností těch, kteří to zažili, je to velmi nepříjemný zážitek,“ sdělil National Geographic.



Nebezpečná hvězdice hrozí i potápěčům

Nejen ryby mohou být nebezpečné, riziko představují i bezobratlí tvorové, jako například mořská hvězdice zvaná trnová koruna. Tato krásná, ale nebezpečná hvězdice je často zmiňována v souvislosti s globálními změnami klimatu, jelikož se rozšiřuje po mnoha oceánech světa a ničí korálové útesy. Pro člověka je však nebezpečná nejen tímto globálním způsobem, ale i jako jednotlivý organismus.

Trnová koruna má diskovité tělo o průměru až 35 centimetrů a nádherné barvy – modrou, fialovou a červenou. Disponuje 21 rameny pokrytými ostny, které představují hlavní nebezpečí. Tyto ostny jsou natolik ostré, že mohou probodnout i běžný potápěčský skafandr. Neopatrní potápěči, kteří se k hvězdici přiblíží příliš blízko, se často setkají s bolestivými následky.

Zabodnutí ostnů do kůže způsobuje nesnesitelnou bolest, která může trvat několik hodin. Rány silně krvácí a téměř vždy se zanítí. Dlouhodobé následky nejsou výjimkou – zlomky ostnů mohou v těle způsobit měsíce trvající bolesti a závratě.

Podobné nebezpečí představují i mořské ježovky, zejména v Rudém moři ježovka diadémová a mořský ježek Asthenosoma varium. Jejich dlouhé ostny napuštěné jedem se při zlomení v ráně postarají o mnoho hodin strávených u lékaře a silné bolesti.

Útok žraloka je spíše rarita

V Rudém moři žijí také žraloci, ale ve skutečnosti nepředstavují pro lidi výrazné nebezpečí. Například žralok tygří, který může dorůst až pěti metrů, se během dne ke korálovým útesům prakticky nepřibližuje, takže se s ním člověk setká jen zřídkakdy.

O něco častěji dochází ke kontaktu se žralokem šedým útesovým, který miluje korálové útesy, jak jeho název napovídá. I přesto není důvod k obavám, protože na člověka prokazatelně zaútočil jen třináctkrát.

Počet žraloků v Rudém moři navíc rychle klesá, takže setkání s nimi je spíše výjimečné a může být považováno za štěstí. Výjimkou byl rok 2010, kdy došlo k neobvyklé sérii útoků v Egyptě, celkem desetkrát. V předchozích deseti letech přitom žraloci útočili na lidi jen osmkrát. Dlouho nebylo jasné, co způsobilo tento nárůst útoků.

„Nakonec se ukázalo, že všechny incidenty nastaly několik dní po muslimském svátku Íd al-adhá, během kterého se porazí statisíce zvířat. V Egyptě byly krvavé zbytky vyhazovány do moře, což způsobilo, že žraloci byli přilákáni pachy krve, které je přivedly do pobláznění,“ připomenul možný důvod série neštěstí National Geographic.

Obětí žraloka se v Egyptě stal v roce 2018 i muž z moravského Bánova. „Při šnorchlování v Rudém moři poblíž hotelového mola ho v hluboké vodě napadl žralok. Útoku predátora se Bánovjan neměl šanci ubránit,“ informoval Deníkv článku s titulkem: Čech, kterého v Egyptě zabil žralok, pocházel z Bánova.

