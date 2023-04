Karibik Evropy. Tak se přezdívá italskému ostrovu Sardinie. Lze tu samozřejmě najít panensky zachovalou krajinu, špičkové služby i historické památky. Připravili jsme pro vás pět důvodů, proč tento ostrov navštívit. Ať už půjde třeba o výlet na pár dní, či last minute dovolenou.

Národní park La Maddalena v italské Sardinii | Foto: Shutterstock

Na Sardinii je hezky po velkou část roku. „Pokud nejste příznivci letních veder a davů turistů, je nejlepší dobou pro návštěvu Sardinie období od dubna do května a pak od září do října. Je zde dostatečně teplo i na koupání v moři. A také ideální počasí na výlet do přírody. Ať už pěšky, nebo na kole,“ uvedl například cestovatelský web Responsible Travel.

Co lze také vidět na Sardinii, se podívejte zde:

A jaká jsou tedy hlavní lákadla, proč na Sardinii vyrazit?

1. Nejen na pláže

Když pomineme úchvatné pláže, lze na tomto italském ostrově obdivovat národní parky. V severní části se nachází chráněné lokality Asinara a Arcipelago di La Maddalena s celkovou rozlohou 25 tisíc hektarů.

„Pokud se přesunete na jih na východním pobřeží ostrova, najdete zde národní parky Orosei a Gennargentu o rozloze asi 74 tisíc hektarů. Rovněž jde o impozantní místa se zachovalou přírodou,“ uvedl web se zaměřením na turistický ruch s názvem Filovent.

2. Když pláže, tak …

Na prvním místě mezi plážemi lze jmenovat Cala Coticcio, byť leží na sousedním ostrově Caprera. Snadno se však sem lze přímo ze Sardinie dostat trajektem. Pláž je pokryta jemným bílým pískem. Dále je to La Cinta u města San Teodoro. V tomto případě nabízí čisté třpytivé moře a krásně bílý písek.

Nejkrásnější pláže na Sardinii podle Denise Kříže:

Podobně vypadá také Cala Luna v zálivu Orosei jižně od Cala Gonone. A dechberoucích míst je tu samozřejmě mnohem více, jak ve svém výčtu uvádí i specializovaný web Sardinian Beaches.

3. Romantické město Cagliari

Cagliari je nejvýznamnější město Sardinie. Nachází se v něm mnoho zajímavých památek a atrakcí. Mezi nejvýznamnější patří staré město s historickými budovami jako je například katedrála sv. Marie.

„V kryptě uvidíte ostatky 179 mučedníků nalezených během vykopávek poblíž baziliky San Saturnino,“ přiblížil například web Voyage Tips.

Dále je tu Národní archeologické muzeum s rozsáhlými sbírkami ze starověké Sardinie. Velmi navštěvovaným místem jsou zde také nádherné pláže, jako je Poetto a Calamosca. Zkrátka místa ideální pro odpočinek a vodní sporty. Mimo to lze v Cagliari navštívit i Botanickou zahradu či Muzeum sardinského lidu, kde se návštěvníci dozví více o místní historii a kultuře Sardínie.

4. Su Nuraxi di Barumini

Sardinie se může pyšnit obrannými stavbami s názvem nuraghy, které nemají na světě obdoby.

Najdete je v archeologicky velmi významné lokalitě Su Nuraxi di Barumini. Stavby vznikly v době bronzové, tedy někdy v době asi 2000 let před. n. l. „Jde o kruhové obranné věže ve tvaru seříznutých kuželů postavených z opracovaného kamene,“ píše oficiální web UNESCO. Zajímavostí je, že jsou postaveny bez pojiva, přesto drží pohromadě tisíce let.

5. Unikátní jídla

Na vyhlášené delikatesy podávané na Sardinii se zaměřil například web Eater. Ten do popředí umístil koláčky s pojmenováním pardulas z tenkého listového těsta plněného směsí ricotty, šafránu a citronu.

Koláčky pardulasZdroj: Shutterstock

Dále jsou to těstoviny fregula, které se podobají kuskusu, nejčastěji podávané se škeblemi. Milovníky masa potěší zase na ohni pečená selátka a kůzlátka. Za vyhlášený desert pak lze považovat seadas, což je obří smažený krupicový knedlík plněný čerstvým kyselým sýrem pecorino a citronovou kůrou.

A kvalitního vína je tu také více než dost.