Nejnebezpečnější a nejsmrtelnější cesta světa. Řeč je o Yungas Road – silnici spojující město La Paz a oblast Yungas v Bolívii v Jižní Americe. Do nedávna nepřežilo jízdu tímto místem 200 až 300 pasažérů vozidel ročně. Komunikace je místy široká jen tři metry, zatímco srázy jsou hluboké stovky metrů. Stačí chvilka nepozornosti, a pak už smrti nejde uniknout.

Zřítit se dolů ze srázu za městem La Paz je poměrně snadné | Foto: Wikimedia Commons, RomaN-Dnepr, CC BY-SA 4.0

Yungas Road měří 64 kilometrů. Vede z vysokohorského andského města La Paz a směřuje do subtropického údolí Yungas a také do amazonských nížin. Celkové převýšení tu přesahuje tři tisíce metrů. Postavili ji paraguayští váleční zajatci v letech 1932 až 1935.

„Některé části silnice jsou široké pouhé tři metry. Je zde také řada ostrých zatáček, na cestu místy navíc stéká voda z malých vodopádů na skalách. Bezpečnostní zábrany se tu vyskytují opravdu jen ojediněle. Daleko častější jsou tu pomníky u krajnice - bílé kříže, kytice a žloutnoucí fotografie těch, co zde zahynuli,“ uvedl ve svém článku pro britský web BBC reportér Shafik Meghji.

Nebezpečná Yungas Road:

Zdroj: Youtube

Následky nehod jsou zde fatální i z toho důvodu, že některé srázy jsou až kilometr hluboké. Není tak myslitelné, že by někdo takový pád přežil. A nejde jen o pasažéry osobních a nákladních aut, ale i o cyklisty, kteří si trasu oblíbili.

Autobus v kaňonu, stovka mrtvých

K vůbec nejhorší nehodě na Yungas Road došlo 24. července 1983, kdy se do hlubokého kaňonu zřítil autobus. Jak připomenul specializovaný web Dangerous Road, na místě zemřelo přes sto lidí.

Než byla před lety postavena alternativní trasa, která se vyhýbá nejrizikovějším úsekům, ročně v této části jihoamerické Bolívie při autonehodách zahynulo dvě stě až tři sta lidí.

Nejděsivější silnice světa: Přestávají na nich dýchat i nejotrlejší řidiči

Paradoxně i proto se postupně stala turistickou atrakcí pro hledače pořádné dávky adrenalinu, kteří sem vyrážejí na vlastní pěst či si vyberou z nabídky místních cestovních kanceláří.

„Ročně sem dorazí asi pětadvacet tisíc přiznivců vzrušení. Ale všichni musí mít stále na paměti, že tato cesta nemá slitování. Šplhá se po horách porostlých džunglí a je plná zatáček s doslova nechutně hlubokými kaňony pod nimi. Pokud trpíte závratěmi, pak se této silnici za každou cenu vyhněte,“ radí Dangerous Road.

Zajímavostí také je, že přestože ve všech ostatních částech Bolívie se jezdí vpravo, na silnici Yungas Road se jezdí obráceně, jako například v Anglii. Jak vysvětlil web World Atlas, řidiči jsou tak schopni lépe odhadnout vzdálenost od srázu. Rovněž mohou včas snáze rozeznat, zda není narušena krajnice například kvůli vytrvalým dešťům, což už se mnohým v minulosti nemilosrdně vymstilo.

Yungas Road jako cesta smrti:

Zdroj: Youtube

Pojmenování nejsmrtelnější či nejhorší silnice světa se Yungas Road dostalo poté, co ji takto na základě velkého množství nehod označila velmi významná americká finanční instituce The Inter-American Development Bank. A už jí to zůstalo, byť fakticky už na světě existuje ještě horší úsek.

Jak přibližují cestovatelské weby, jde o tureckou silnici Bayburt Of Yolu-D915. Říká se o ní, že se po ní rozhodnou jet jen šílenci, sebevrazi a ti, co si za tento extrémní zážitek zaplatí.