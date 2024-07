Kristýna Budačová dnes 09:30

Slovenština je pro Čechy téměř rodným jazykem a povykládat si se Slovákem není pro většinu Čechů žádný problém. Přesto však zástupce mladší generace mohou některá slovenská slůvka překvapit. Co je to cencúľ a co mihalnice? Zkuste si v našem zábavném kvízu, jak rozumíte slovenštině.