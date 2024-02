V této části Itálie mají na pláži písek bílý jako někde na Maledivách. I tyrkysově zbarvená voda je dechberoucí. Krása toskánské turistické destinace Spiagge Bianche má však jeden háček. V blízkosti se totiž nachází chemická továrna. Právě kvůli ní zde na první pohled idylické koupání nemusí být tak bezchybné, jak se na první pohled může zdát.

Spiagge Bianche v Itálii. | Foto: Profimedia

Spiagge Bianche. Oblíbené turistické místo v Itálii, které si dokonce vysloužilo přezdívku Italské Maledivy nebo Karibik. Ikonické prostředí však kazí blízká chemická továrna. Z ní se podle kritiků linou do moře i látky, které škodí lidskému zdraví. Továrna to podle očekávání popírá. Pravdou však je, že uhličitan vápenatý, který do vody už dlouhou dobu vypouští, písek na pláži zbarvuje do běla.

Kde se "Bílé pláže" nacházejí

Spiagge Bianche, ve volném překladu bílé pláže, se nachází na pobřeží Ligurského moře v provincii Livorno a je součástí obce Rosignano Marittimo. Od letiště ve městě Pisa je to asi 60 kilometrů autem.

„Jde o velmi oblíbenou turistickou destinací, která nabízí návštěvníkům relaxační plážový zážitek,“ konstatoval například web Italy Review.



Spiagge Bianche a hodnocení

Pláž je dlouhá necelých pět kilometrů. V místě žije asi 30 tisíc stálých obyvatel, jejichž významným zdrojem příjmů je právě cestovní ruch. Na cestovatelském webu Trip Advisor má pláž průměrné hodnocení, tedy známku 3. Ohlasy na ní jsou totiž vesměs rozporuplné.

Koupání na pláži Spiagge Bianche:

„Pěkná pláž s dobrým výhledem, ale není zde žádné zařízení, jako je toaleta, sprcha, převlékací kabiny nebo kavárna,“ uvedl recenzent s přezdívkou huseyin d.

„Karibsky vyhlížející pláž s nádhernou tyrkysovou vodou a bílým pískem. Ale uměle vytvořená pomocí toxických chemikálií místní továrnou,“ přispěla zase Anna S.

Ať už je to jakkoliv, koupání zde místní úřady nezakázaly. Obecně se tak může mít za to, že pobyt zde je bezpečný.

Pláž versus chemička

Bělostný písek a tyrkysově modrá voda je důvodem vášnivých debat a sporů.

„Tato idylická pláž dokonale připomíná pláž v nedotčeném karibském letovisku. Ale tento zdánlivý ráj je pouhou iluzí; tato oblast je jen otevřenou skládkou průmyslového chemického odpadu společnosti Solvay,“ citoval web Finacial Times z dopisu provozovatelům továrny, který sepsali její kritici.

Chemička se samozřejmě brání, že její provoz plně odpovídá ekologickým normám a životní prostředí nad povolenou míru nezatěžuje.

Písek je na pláži Spiagge Bianche opravdu bílý:

„Pokaždé, když sem přijdu, myslím si, že pokud místní, regionální a národní úřady povolí koupání, můžeme jim věřit, když říkají, že voda je čistá,“ říká italská učitelka Marina, která odmítla uvést své příjmení. Citoval ji web Daily Mail.