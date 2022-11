Stačí zajet kousek za malebnou obec Kalameny, která je co by kamenem dohodil od známého aquaparku v Bešeňové v okrese Ružomberok. V lesním prostředí zde počátkem devadesátých let minulého století vznikl termální pramen Kalameny s umělým jezírkem, které se vloni dočkalo rozsáhlé rekonstrukce. Jak Deníku řekl starosta obce Július Česák, náklady se vyšplhaly na 35 tisíc euro. „Vše jsme hradili my,“ uvedl starosta.