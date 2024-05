Obří termití sídliště je k vidění v australské lokalitě Litchfield National Park. Jde o velmi vyhledávané místo obdivovatelů termitů z celého světa. Termiti zde totiž často žijí až v několik metrů vysokých hnízdech.

Termitiště bývají velmi důmyslnýmí staveními, zvláště u vyspělejších druhů. | Foto: Shutterstock

Australský Litchfield National Park pokrývá plochu o rozloze asi 1500 kilometrů čtverečních. Je to místo s několika úchvatnými vodopády, kdy se z nich voda valí do křišťálově čistých jezírek. Cestovatelé sem jezdí obdivovat zvětralé pískovcové pilíře a v neposlední řadě ikonická termitiště.

Litchfield National Park se nachází poblíž města Batchelor, 100 kilometrů jihozápadně od Darwinu, v Severním teritoriu Austrálie. Od Česka je toto místo vzdáleno vzdušnou čarou zhruba 15 tisíc kilometrů.



K termitím hnízdům po dřevěných chodnících

Litchfield National Park je velmi zachovaným kusem planety, který ročně navštíví až stovky tisíc lidí. Jedním z hlavních cílů jsou i termitiště, která jsou mnohdy stará 100 a více let.

„Dojít k nim lze po dřevěných chodnících,“ uvedl místní web Northern Territory.

Termití mohyly jsou tenčími okraji nesměrovány na sever a jih a podstatně širšími stěnami na východ a západ.

„Je to důležité pro termoregulaci uvnitř hnízda, jelikož termiti upřednostňují vysokou vlhkost a stabilní teploty,“ připomenul místní turistický web Northern Territory.

Jak vypadají termitiště v Litchfield National Park:

Zdroj: Youtube

Obecně může jít v případě termitiště o velmi důmyslné stavení, zvláště u vyspělejších druhů.

„Jejich termitiště mají systém ventilace, která uvnitř hnízda udržuje stabilní mikroklima, odvádí pryč metabolické teplo a vhání dovnitř studený vzduch. Uvnitř jsou i školky, tedy místa, kde jsou skladována vajíčka a kde žijí larvy, jež jsou krmeny dělníky,“ popsal pro Český rozhlas Jana Šobotník z Ústavu organické chemie a biochemie.

Připomenul, že uvnitř hnízda je i královská komůrka, která je úplně nejpevnější, nejlépe chráněnou částí hnízda, kde žijí pohlavní jedinci.

Královna může dosáhnout velikosti až deseti centimetrů. Například v Africe je považována za delikatesu.Zdroj: Wikimedia Commons, SharonDawn, CC BY-SA 4.0

Čím jsou termiti zajímaví

Málokdo ví, že termiti patří co se týče druhu mezi šváby. Jednotlivci se dělí do tří kast, které lze odlišit stavbou těla. Velikost vojáků a dělníků se pohybuje od dvou do čtrnácti milimetrů, velikost královny může dosáhnout až sto deseti milimetrů.

Termiti obvykle žijí v tropických oblastech, nejvíce těchto tvorů nalezneme v rovníkové Africe, ale vyskytují se například i u Středozemního moře a samozřejmě také v Austrálii.

Potrava termitů

Obecně lze říci, že termiti se živí vším, co obsahuje celuózu a lignin. Lignin je důležitou stavební složkou dřeva zabezpečující dřevnatění jeho buněčných stěn. Celuóza je zase hlavní stavební látkou rostlinných primárních buněčných stěn. V případě termitů jde tedy o býložravce. Zajímavé je, že většina druhů je schopna pěstovat některé druhy hub, jejichž konzumace jim pomáhá při trávení.

Jaká je role termitů v přírodě?

Lze tvrdit, že termiti jsou součástí potravy „vyšších“ živočišných jedinců. Sami se živí mrtvými zvířaty a odumřelými stromy a rostlinami. Tímto mají velmi důležitou roli v rámci celého ekosystému, jak upozorňuje například Michiganská univerzita. Ale je to také škůdce, kdy dokáže poničit dřevostavby a do ovzduší vypouští nemalé množství metanu.

A kolik že takových termitů může v jednom hnízdě žít? „Například u rodu Makrotermes může jít o 5 až 8 milionů,“ uvedl Jan Šobotník z Ústavu organické chemie a biochemie.

