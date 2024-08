Italské město Terst patří mezi klenoty Jadranu. Není bez zajímavosti, že v minulosti byl Terst největším a nejvýznamnějším přístavem Rakouské monarchie. Může tak jít o zajímavou destinaci pro dovolenou nedaleko Česka. Zvláště pro ty, kterým se už nechce jezdit do Chorvatska plného Čechů.

Terst a jeho rozkvět za Marie Terezie

Známý britský web The Guardian připomenul, že Terstu se říká „malá Vídeň u moře“. Důvod? Honosné budovy, kultura kaváren a centrální náměstí dostatečně velké na to, aby zde mohla defilovat malá armáda.

Jak to vypadá v Terstu u moře:

| Video: Youtube

Terst byl v minulosti největším a nejvýznamnějším přístavem Rakouské monarchie.

„Velkou vzpruhu dala městu Marie Terezie, hlava rodu Habsburků, která proměnila Terst v mocné přístavní město. Bizarní je, že do Terstu vlastně nikdy nevkročila, ale protože se habsburská území za vlády jejího otce značně zadlužila, vzhlížela k městu jako k tvůrci peněz,“ připomenul britský web BBC.

Město v Itálii, co má několik hezkých pláží

Pobřežní město Terst je podle specializovaného webu Beachatlas známé svými krásnými plážemi, každá má své vlastní vlastní unikátní vlastnosti a kouzlo.

Bagno Marino La Lanterna Pedocin - pláž je rozdělena do dvou odlišných zón třímetrovou zdí, jedna pro ženy a děti do 12 let a druhá pro muže.

- pláž je rozdělena do dvou odlišných zón třímetrovou zdí, jedna pro ženy a děti do 12 let a druhá pro muže. Bagno Ausonia – přestože se nachází nedaleko přístavu, je známá svou překvapivou čistotou a třpytivě modrou barvou. Je zde i velmi mělká voda, takže je vhodná i pro malé děti.

– přestože se nachází nedaleko přístavu, je známá svou překvapivou čistotou a třpytivě modrou barvou. Je zde i velmi mělká voda, takže je vhodná i pro malé děti. Bivio di Miramare Beach - je pro ni charakteristický skalnatý terén i to, že je zasazená mezi borovice. Ty poskytují rekreantům dostatek stínu.

- je pro ni charakteristický skalnatý terén i to, že je zasazená mezi borovice. Ty poskytují rekreantům dostatek stínu. Beach Sticco - je známá křišťálově čistými vodami a obloukovitou oblázkovou pláží. Pláž je přístupná po schodech, které jsou strmé a nemusí být vhodné pro malé děti. „Nicméně je to příjemné místo pro starší děti, zejména díky možnosti skákat z přilehlých skal,“ uvedl specializovaný web Beachatlas.

- je známá křišťálově čistými vodami a obloukovitou oblázkovou pláží. Pláž je přístupná po schodech, které jsou strmé a nemusí být vhodné pro malé děti. „Nicméně je to příjemné místo pro starší děti, zejména díky možnosti skákat z přilehlých skal,“ uvedl specializovaný web Beachatlas. Sesljanski zaliv – je to malebná plážová oblast charakterizovaná svými čistými oblázkovými břehy, nedotčenou zelení a čistým modrým mořem.

Pohoda v Terstu:

Co v Terstu navštívit

Terst navštívila i Lisa, vášnivá cestovatelka, digitální nomád a autorka cestopisů, které své poznatky zveřejnila na svém webu Nova on the Road. Dala i tipy na místa, která ve městě navštívit. Jde o:

Náměstí Piazza Unità d'Italia – je plné působivých historických budov

– je plné působivých historických budov Castello di San Giusto - historická pevnost nacházející se na kopci San Giusto

- historická pevnost nacházející se na kopci San Giusto Piazza Della Borsa - další majestátní náměstí, známé jako hospodářské náměstí města

- další majestátní náměstí, známé jako hospodářské náměstí města Canale Grande - velký středový kanál s modrou vodou plnou medúz

- velký středový kanál s modrou vodou plnou medúz Museo Revoltella – je zde obrovská sbírka umění 19. a 20. století. Jde o více než tisíce obrazů, několika stovek soch, kreseb a grafik

– je zde obrovská sbírka umění 19. a 20. století. Jde o více než tisíce obrazů, několika stovek soch, kreseb a grafik Katedrála San Giusto -nabízí klid a působivou architekturu

-nabízí klid a působivou architekturu Kostel Saint Spyridon - Kostel je důležitým náboženským a kulturním mezníkem v Terstu, zejména pro srbskou komunitu ve městě.

- Kostel je důležitým náboženským a kulturním mezníkem v Terstu, zejména pro srbskou komunitu ve městě. Molo Audace - 130 let staré molo, které zasahuje více než 250 metrů do Jaderského moře. Hezké je zvláště v noci.

- 130 let staré molo, které zasahuje více než 250 metrů do Jaderského moře. Hezké je zvláště v noci. Teatro Romano di Trieste - starověký římský amfiteátr postavený během 1. století našeho letopočtu

Terst je město, kde se káva s sebou prostě nepije

Jak připomenul britský web BBC, Terst je rovněž označován za italské neoficiální „hlavní město kávy“. Říká se, že se tu vypije ročně na hlavu káva z 10 kilogramů kávových zrn. Klasická porce espressa je asi 7 gramů, což tedy v přepočtu činí přes 1400 káv za rok.

„Místo toho, abychom jen postávali u baru a popíjeli rychlou kávu jako v jiných italských městech, tady si sedneme a uděláme si čas, domluvíme si schůzku na kafe. A nikdy nikoho neuvidíte chodit se šálkem, který máte s sebou,“ řekla pro BBC Aessandra Ressa, učitelka angličtiny, která se do Terstu před 20 lety přestěhovala ze San Francisca.

Jak se do Terstu dostat

Terst je jedním z nejbližších míst, kam lze z Česka vyrazit k moři. Nachází se poblíž hranic se Slovinskem a leží u Terstského zálivu. Například z Brna je sem cesta dlouhá asi 600 kilometrů a autem trvá zhruba šest hodin čistého času. Z Prahy to pak je asi o 100 kilometrů dále.

Město je dálničním přivaděčem RA13 napojeno na dálnici A4 (směr Palmanova – Padova – Milán – Turín, silnice E70), další silniční tahy vedou do Lublaně (E70), do chorvatské Rijeky (E61) a na jih přes Koper do Puly (E751).