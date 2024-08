Na světě se uskuteční něco mezi 100 tisíci a 200 tisíci civilními lety denně. Existuje ale lokalita, které se letecké společnosti dlouhodobě vyhýbají - Tibetská náhorní plošina. Jde o obří území o rozloze 2,5 milionu kilometrů čtverečních. Tibetské plošině se říká střecha světa. Důvodů, proč se nad ni s civilními letadly piloti obávají vydat, je několik. Jedním z nich je to, že v oblasti nejde s letadly bezpečně klesat.

Tibetská náhorní plošina, často nazývaná jako střecha světa, je nejvýše položenou a největší náhorní plošinou na Zemi. Z pohledu leteckých společností jde však o velmi obávané místo, kterému se dlouhodobě raději vyhýbají.

Kde se Tibetská náhorní plošina nachází

Tibetská náhorní plošina se nachází se ve střední Asii a zahrnuje velkou část Tibetu a okolních oblastí Číny, Indie a Nepálu. S průměrnou nadmořskou výškou přes 4 500 metrů je lokalitou s mnoha vysokohorskými jezery, ledovci a pohořími, včetně nejvyšší hory světa - Mount Everestu. Plošina je nejen geograficky, ale i ekologicky a klimaticky významná, protože ovlivňuje počasí a vodní režimy velké části Asie.

„Oblast leží mezi pohořím Kunlun a jeho přidruženými pohořími na severu a Himalájemi i pohořím Karakoram na jihu a jihozápadě. Sahá na východ k pohoří Daxue a dále na jih k severní a střední části pohoří Hengduan,“ popisuje oblast světoznámá encyklopedie Britannica.

close info Zdroj: Flightradar24 zoom_in Na mapě specializovaného serveru Flightradar24 je patrné, jak se lety Tibetské náhorní plošině vyhýbají.

Proč nad oblast nesmí letadla

Tibetská náhorní plošina má rozlohu zhruba 2,5 milionu kilometrů čtverečních. To představuje území více než 30 větší, než je Česká republika. Přestože by let přes ni v řadě případů urychlil a zkrátil cestu napříč asijským kontinentem, piloti se ji vyhýbají. Mají k tomu 3 hlavní hlavní důvody.

První důvod – Nelze bezpečně klesnout

Pokud dojde k letadle k potížím s tlakem, musí pilot klesnout do takové výšky, ve které lze bezpečně dýchat. Jde zhruba o 3 500 metrů nad mořem. Klesnout do lokality s až několikatisícovými velikány by se v tomto případě rovnalo čistému šílenství.



Nahrává se anketa ...

Druhý důvod – Turbulence

Nad vysokými skalnatými vrcholy hrozí silné turbulence.

„Jsou zde obvykle spojeny s takzvanými tryskovými vzdušnými proudy nebo nestabilními vzduchovými kapsami,“ přiblížil specializovaný web Aviation for Aviators.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Na některé části světa si piloti raději netroufnou.

Třetí důvod – Není kde přistát

Běžné lety se zpravidla pohybují po trasách, na kterých je dostatek letišť pro případ potřeby nouzového přistání. A ty jaksi na Tibetské náhorní plošině pro velké letouny chybí.

Letadla se vyhýbají i Ukrajině a Sudánu

Jak připomíná specializovaný web Flightradar24, Tibetská náhorní plošina není jedinou alespoň částečně obydlenou lokalitou, kterou civilní letadla raději míjejí.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Dbachmann, volné dílo zoom_in Satelitní snímek Tibetské náhorní plošiny.

Tou nejnovější je Ukrajina. „Po sestřelení letu 17 Malaysia Airlines v roce 2014 se letecké společnosti začaly vyhýbat východní Ukrajině. Když Rusko v únoru 2022 zahájilo svou invazi v plném rozsahu, celý ukrajinský vzdušný prostor byl pro civilní letectví uzavřen,“ popsal web.

Již několik let se pak řada leteckých společností z bezpečnostních důvodů vyhýbá také prostoru nad Libyí a Súdánem.