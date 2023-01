Ikaria, Naxos, Paros: To jsou ostrovy s krásnými plážemi a bájnou historií

Letos tvůrci seznamu přišli s novinkou. Třicet top míst pro rok 2023 rozdělili do pěti kategorií. „Tento rok jsme chtěli zkusit něco nového a reflektovat způsoby, jakými si lidé vybírají, kam se vypraví - jde jim nejen o to, aby se podívali do nějaké destinace, ale hledají zážitky,“ uvedla editorka seznamu Nitya Chambersová pro list The Independent.

Jedna z kategorii například doporučuje místa, která by neměl vynechat žádný z milovníků gastronomie, jiná nabízí oblasti, kde si lidé pořádně odpočinou, další vytipovává destinace, ze kterých si lze odnést bohaté znalosti o historii či kultuře. Lidé dostanou rovněž tipy na dovolenou, během které zmapují hned několik zajímavých míst, či doporučení na oblasti, ve kterých návštěvníky uvítají mimořádně milí místní a bylo by tak hříchem se s nimi více neseznámit či nezapojit se do některé z místních aktivit.

Vzhledem k tomu, že se svět po koronavirové pandemii prakticky celý znovuotevřel pro cestování, je každá z vybraných destinací podle tvůrců seznamu dosažitelná. „Zdá se, že 2023 bude rokem vhodným pro vyjetí do světa a objevování. S tím, jak se svět nachází na cestě k zotavení, vyhledávají cestovatelé různá místa a zážitky,“ shrnul viceprezident společnosti Lonely Planet Tom Hall.

Editorka Chambersová pak zmínila, že cestovatelským trendem pro rok 2023 je vydávat se na místa, která mohou v mnohém překvapit. „Znamená to například dát šanci nové zemi, kde ještě nebyl každý, koho znáte, například Maltě nebo Guyaně. Znamená to vyrazit do turisticky známé země, ale v ní zamířit na méně navštěvované místo - takže ve Francii zajet spíše do Marseille než do Paříže, v Japonsku místo Tokia volit město Fukuoka,“ vysvětluje stanice CNN. Web žebříčku nabízí rovněž ucelené cestovní itineráře.

Jihoamerické dobroty

Novým gastronomickým pupkem světa se podle žebříčku Lonely Planet pomalu, ale jistě stává Jižní Amerika. Do letošního seznamu, konkrétně části zaměřené na místa se skvělou kuchyní, se totiž dostala hned dvě jihoamerická města - hlavní město Peru a hlavní město Uruguaye. „To, že seznamu vévodí hlavní město Peru Lima není překvapením, neboť právě toto město každoročně trůní v seznamu 50 nejlepších restaurací světa. Uruguayské hlavní město Montevideo už tak profláknuté není a lidé zde ochutnají pokrmy ostatních částí Jižní Ameriky - třeba steaky asado, tradiční karamelovou sladkost dulce de leche či nápoj yerba mate,“ konstatuje CNN. Uruguay je navíc zatím přehlíženou vinařskou destinací, nabízející skvělá bílá i červená vína.

Hlavní město Peru, Lima. Na snímku náměstí Plaza de Armas se známým chrámem.Zdroj: Wikimedia Commons, Murray Foubister, CC BY-SA 2.0

Populární street food, po kterém se turisté budou olizovat, zase dle žebříčku Lonely Planet lidé najdou v Asii - třeba v japonském městě Fukuoka či hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur. Gastronomicky podle seznamu roste Jižní Afrika. „Nová generace jihoafrických šéfkuchařů posouvá kulinářskou scénu země kupředu a činí z ní cíl návštěvy nejen kvůli mezinárodně zbožňovanému vínu, ale také kvůli jídlu,“ informuje žebříček Lonely Planet.

V části o gastronomii pak samozřejmě nechybí ani světově proslulá italská kuchyně, bez které se neobejde prakticky žádný seznam, který se jen letmo dotýká jídla. Odborníci z Lonely Planet ale doporučují místo známého Toskánska skočit hned vedle, do regionu Umbrie.

Místa s nejlepší gastronomií podle žebříčku Lonely Planet

Lima, hlavní město Peru

Umbrie, kraj Itálie (sousedí s Toskánskem)

Fukuoka, hlavní město ostrova Kjúšú, Japonsko

Kuala Lumpur, hlavní město Malajsie

Montevideo, hlavní město Uruguaye

Jižní Afrika

400 míst v jedné cestě

Některé země toho nabízejí tolik, že vidět z nich o dovolené pouze jedno místo nestačí. S takovým přístupem vznikla část žebříčku Lonely Planet věnující se tipům na takzvané roadtripy, jízdy po dechberoucích železničních tratích či pěší stezky.

Třeba do africké Zambie sice turisté v současnosti vyráží zejména podívat se na slavné vodopády, nicméně země nabízí i ohromnou živočišní rozmanitost. Žebříčku pak kraluje asijská země Bhútán. „V roce 2022, kdy se opětovně otevřela turistům, její zástupci odhalili novinku - transbhútánskou stezku. Ta prochází devíti oblastmi, dvěma městy, jedním národním parkem a 400 historickými a kulturními místy,“ shrnuje CNN.

Vzhledem k tomu že celá pěší trasa měří přes 400 kilometrů, křižuje prakticky celou zemi a nabízí dechberoucí výhledy. Kromě po vlastních je možné ji zdolat i na horském kole.

Dechberoucí pohledy na bhútánskou krajinu nabízí nová stezka, která křižuje zemi. (ilustrační foto, nepochází přímo ze stezky)Zdroj: Wikimedia Commons, Jean-Marie Hullot, CC BY-SA 2.0

Obrázky jako z pohlednic pak nabízí návštěvníkům méně známá kanadská provincie Nové Skotsko. „Je plný přímořských vesniček,“ sdělují odborníci z Lonely Planet v seznamu.

Střet dvou světů mohou zvolit zase milovníci železniční dopravy. Do seznamu se totiž dostalo i železniční spojení mezi tureckým Istanbulem a bulharskou Sofií. „Nedávno znovu začal mezi těmito městy jezdit noční vlak. Nastoupíte do něj v tureckém městě, kde se východ potkává se západem, a vystoupíte v uvolněném hlavním městě Bulharska o jedenáct hodin později,“ zmiňují odborníci.

Místa, kam se vydat na roadtrip podle žebříčku Lonely Planet

provincie Nové Skotsko, Kanada

asijská země Bhútán

národní přírodní parky v Kolumbii

železniční koridor a vlakové spojení z tureckého Istanbulu do bulharské Sofie

Západní Austrálie

africká země Zambie

Poslední ráj na Zemi

Hodit stres za hlavu a odpočívat v obklopení krásné přírody. Přesně to lidem nabízejí podle odborníků z Lonely Planet místa, která zařadili do části žebříčku pro rok 2023 s tipy na relaxační dovolenou. „Třeba koralové souostroví Raja Ampat v Indonésii je jedním z posledních rájů na Zemi,“ konstatuje CNN.

Dominika je stále turisty příliš neobjeveným středoamerickým ostrovním státem.Zdroj: Wikimedia Commons, Postdlf, CC BY-SA 3.0

Klima jako v Itálii a přitom architektonický vzhled Blízkého Východu najdou lidé na evropském ostrovním státě Malta. Z evropských destinací se do žebříčku dostal rovněž řecký poloostrov Chalkidiki. Z geograficky bližších zemí ještě žebříček doporučuje třeba Jordánsko. „Zažijte pulzující Ammán a pak se vydejte za oddechem k Mrtvému moři,“ radí seznam.

Fotogenická Jamajka zase nabízí pláže s bílým pískem, dechberoucí vodopády, řeky a v posledních letech také spoustu nových luxusních hotelů.

Místa vhodná pro odpočinkovou dovolenou podle žebříčku Lonely Planet

karibský ostrovní stát Dominika

poloostrov Chalkidiki, Řecko

ostrovní stát Jamajka

Jordánsko

ostrovní stát Malta

souostroví Raja Ampat, Indonésie

Baskicko v Americe

Každý zkušený cestovatel ví, že navštívené místo se dá opravdu poznat a pochopit, až když se dá do řeči s místními. Letošní žebříček Lonely Planet se proto zaměřil i na nabídku míst s extrémně zajímavou kulturou a milými domorodci. Jedním z nich je například hlavní město amerického státu Idaho Boise. „V tomto městě žije největší komunita Basků mimo Španělsko. Někteří místní ještě stále ovládají baskičtinu, dokáží naučit tradiční baskické tance či připravit takové množství paelly, že se z ní nají celé město,“ nastiňuje CNN.

V Boise, hlavním městě amerického Idaha, žije velká baskická komunita.Zdroj: Wikimedia Commons, JSquish, CC BY-SA 3.0

Z evropských destinací by se lidé podle tvůrců žebříčku měli rozhodně ponořit do objevování opomíjené Albánie. Kdo naopak v době dovolené z Evropy raději mizí, nešlápne vedle s australským městem Sydney. To je sice dost známou destinací, tvůrci žebříčku ale město doporučují objevit z nového úhlu pohledu.

Tip v této části pak nabízí experti i na Afriku. „V ghanském městě Akkra se zase nachází spousta kreativních míst pro umělce a pulzující noční život plný skvělé hudby,“ zmiňuje žebříček Lonely Planet.

Místa, kde třeba prozkoumat místní kulturu, podle žebříčku Lonely Planet

Akkra, hlavní město Ghany

Albánie

australská metropole Sydney

jihoamerický stát Guyana

Boise, hlavní město amerického státu Idaho

americký stát Aljaška

Perla hned za rohem

Kromě zážitků či kupy fotek si z měst, které vytipovali tvůrci žebříčku Lonely Planet do jeho poslední části, lze odnést i široké množství znalostí. „Do seznamu se dostal třeba americký stát Nové Mexiko, ve kterém se lidé dozví množství věcí o dějinách domorodých Američanů a o americkém španělském dědictví,“ vysvětluje CNN.

Ve stínu slavnější Paříže či známějšího Londýna pak stojí podle tvůrců seznamu zcela neoprávněně francouzské Marseille a anglický Manchester - obě města přitom nabízejí vynikající galerie či umělecké festivaly. „V Marseille vyražte na pláže, ale nezapomeňte si prohlédnout pouliční umění a vyrazit na architektonické prohlídky. A podívejte se také na jeskynní malby staré 20 tisíc let, které představuje nově otevřené muzeum,“ stojí v žebříčku.

Mimochodem, žebříček jako top destinaci doporučují také německé město, které mají Češi prakticky za rohem - Drážďany.

Místa s bohatou historií a kulturou dle žebříčku Lonely Planet

stát Nové Mexiko, USA

středoamerický stát El Salvador

město Drážďany, Německo

francouzské město Marseille

město Manchester, Velká Británie

jižní Skotsko, Velká Británie