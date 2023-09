Tropický ráj s vodním parkem nedaleko Prahy je kolosální, jsou tam i plameňáci

Vodní svět v Německu Tropical Islands je největším svého druhu v Evropě. Vypadá to v něm jako v ráji, jak uvádějí některé recenze. Jiné zase upozorňují na to, že ne vše je tak dokonalé, jak se může zdát. Tak či tak jde o místo nedaleko českých hranic, které stojí alespoň za jednu návštěvu. Jaké atrakce zábavní aquapark nabízí dospělým i dětem, co všechno tu můžete obdivovat, jaká zvířata a rostliny tu najdete a jaké je vstupné?

Tropical Islands jsou v lokalitě nepřehlédnutelným objektem. | Foto: Wikimedia Commons, Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0