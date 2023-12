Ručně vykopaný tunel Guoliang se nachází na severozápadě provincie Henan v Číně. Obyvatelům nabízí pohodlný přístup do vesnice, někdy však cesta může být pěkně nebezpečná. Tunel Guoliang leží na útesu v nadmořské výšce 1700 metrů. Dlouhou dobu o stejnojmenné vesnici s více než 300 obyvateli kvůli její nepřístupnosti téměř nikdo nevěděl.

Tunel Guoliang není nic pro klaustrofobiky ani slabší povahy. | Foto: Shutterstock

Jízda tunelem Guoliang netoleruje žádné chyby:

Vesnice Guoliang je starobylá vesnice umístěná na útesech pohoří Taihang. Místo turisty ohromuje svým členitým terénem, nádhernou scenérií a hlavně tunelem, který byl oceněn jako perla v pohoří Taihang. Je to jediná spojnice vesnice Guoliang s okolním světem. Tunel byl zprovozněn 1. května 1977 po pěti letech tvrdé práce. Celý ho vlastními silami postavili místní obyvatelé.



Tunel Guoliang měří 1300 metrů

Do stavby tohoto odvážného projektu se pustilo 13 nejsilnějších vesničanů. V čele stál vůdce Shen Mingxinem. Několik mužů při stavbě zemřelo, ani to však dokončení naplánovaného projektu nezabránilo.

„Lidé prodali svá hospodářská zvířata, aby měli finanční prostředky na nákup nástrojů a stavebního materiálu. Bez jakéhokoliv elektrického náčiní nebo strojů vytesali vesničané 1300 metrů dlouhý Guolingský tunel. Ten vede jak podél skal, tak v jejich nitru,“ uvádí například zájmový web Dangerous Road.

„Pro svou strmost je Guoliangský tunel považován za jednu z deseti nejnebezpečnějších cest na světě a jednu z osmnácti nejzvláštnějších silnic světa,“ doplnil web China Discovery.

Tunel Guoliang láká miliony turistů ročně.Zdroj: Shutterstock

Proč je tunel Guoliang důležitý

Dříve jediný způsob, jak se dostat do vesnice Guoliang, bylo zdolání 720 strmých a úzkých schodů vytesaných ve skále. To byl pro místní obyvatele velký problém, pokud se například potřebovali dostat k lékaři či si přinést nový kus dobytka.

„Byl to těžký život. Do vesnice se nemohlo dostat zboží z vnějšího světa a naše čerstvé zemědělské produkty se nemohly přepravovat do jiných míst," uvedl 72-letý vesničan Song Baoqun pro zpravodajský deník China Daily.

Vesnice Guoliang byla dříve velmi izolovaným místem. Lidé zde žili ve velké chudobě. Díky tunelu se však proměnila v turistickou atrakci a lidem se zde žije mnohonásobně lépe.

„Každoročně zaznamenáváme nárůst turistů. V loňském roce dosáhly tržby ze vstupného v přepočtu 17 milionů dolarů,“ řekl pro zpravodajský deník China Daily Li Haiyan, manažer turistického střediska vesnice Guoliang.

Tunel kopali lidé vlastníma rukama: