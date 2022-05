Jaké jsou podmínky vstupu českých turistů do Tuniska. Stačí platný covid pas, nebo je třeba mít k tomu ještě navíc test?

Pokud má turista platný covid pas, nejsou třeba žádné další testy. Pokud nemá platný covid pas, je třeba PCR, který absolvoval nejméně 48 hodin před odletem, nebo antigenní test. Ale je možné, že v příštích týdnech dojde k dalšímu uvolnění opatření.

V celé Evropě je rekordní inflace a hovoří se i o tom, že už během letní sezony se mohou zvyšovat současné ceny zájezdů. Jsou k tomu u zájezdů do Tuniska nějaké důvody? Zvyšují ceny například místní hotely?

Ve srovnání s jinými zeměmi, jako Egypt nebo Maroko, došlo v Tunisku jen k minimálnímu zdražení. Tunis zůstává pro české rodiny stále nejvýhodnější destinací, byť v porovnání s předchozími dvěma covidovými roky k určitému zdražení došlo. A to proto, že vzrostly ceny energií, dopravy i potravin. Ale jak říkám,v porovnání s jinými zeměmi je naše zdražení opravdu minimální. Snažíme se, abyi pro českou střední třídu zůstal Tunis cenově dostupnou destinací.

Očekáváte, že se počty turistů z Česka vrátí na úroveň roku 2019, tedy před covidovou krizi?

Tento rok věříme, že to bude ještě více než v roce 2019. Očekáváme, že překonáme hranici 110 tisíc turistů z Česka. Byl jsem v minulých dnech i v jiných zemích Evropy. V Německu, Francii, Itálii nebo Polsku. Všude jsem zaznamenal velký zájem o letní dovolenou v Tunisku.

Jak to bude letos s turisty z Ruska. Potkáme je v Tunisku, nebo se i vaše země připojila kvůli ruské agresi proti Ukrajině k embargu na leteckou dopravu z Ruska?

Toto léto do Tunisu ruští turisté, kterých k nám jezdilo dříve mnoho, nemohou přijet. Mezi Ruskem a Tuniskem nyní není letecké spojení.

Bude letošní léto bez ruských turistů pro Tunisko velká ekonomická ztráta?

Ano, je to pro nás poměrně velký problém. Rusové tvořili pět procent z celkového počtu turistů v naší zemi.

Proč se Tunisko, které je od Ukrajiny hodně vzdáleno, k sankcím Západu proti ruskému režimu připojilo?

Letecké spojení s Ruskem jsme přerušili kvůli tomu, jak se Rusko zachovalo vůči Ukrajině. Bylo to pro nás těžké, protože dva roky covidové pandemie měly na turistiku v Tunisku velmi negativní dopad, teď přišla inflace, zdražení letecké dopravy. Komplikuje to naši snahu dohnat ztrátu z minulých let. Ale věříme, že díky turistům z dalších evropských zemí se nám výpadek způsobený přerušením letů do Ruska podaří nahradit.