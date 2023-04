Roswellský incident. Jedna z nejvíce vzrušujících kauz, která se týká údajné existence UFO. Právě v Roswellu v Novém Mexiku ve Spojených státech amerických je této události věnováno celé muzeum. Snaží se však být i předním informačním zdrojem v historii, vědě a výzkumu o událostech spojených se záhadnými létajícími objekty po celém světě. Mezi běžnými turisty i ufology je o něj veliký zájem.

Mezinárodní muzeum a výzkumné centrum UFO v americkém Roswellu. | Foto: Shutterstock

Roswell jakožto místo spojené s UFO včetně jeho muzea před dvěma lety navštívil i reportér listu The Guardian Cody Nelson. Chtěl na vlastní oči poznat, jak jinak poměrně běžné malé americké město dosahuje toho, aby ho ročně navštívilo asi čtvrt milionu turistů.

A rovnou uvedl záhadu z roku 1947, která napříč světem vyvolala hodně vášní.

Česká výprava v Mezinárodním muzeu a výzkumném centru UFO v Roswellu:

Zdroj: Youtube

Kosmická loď nebo meteorologický balón?

Bylo to v červenci roku 1947, kdy se cosi zřítilo za městem. Trosky našel místní rančer, následně je převzali vojáci působící na nedalekém armádním letišti. Záhy armáda potvrdila, že jde o kosmickou loď. Dokonce o tom vyšla novinová zpráva v Roswell Daily Record.

Druhý den však armáda změnila stanovisko, že šlo o meteorologický balón a u tohoto stanoviska už víceméně navždy zůstala. A rázem bylo o zdroj nejrůznějších konspiračních teorií postaráno. Včetně těch, že v okolí byla nalezena i mimozemská těla.

UFO muzeum v Roswellu, podívejte se dovnitř:

Zdroj: Youtube

„Nedůvěra ve vládní popis toho, co se během roswellského incidentu skutečně stalo, zde přetrvává po generace,“ uvedl reportér Cody Nelson.

Událost je tak silná, že na její popud vzniklo Mezinárodní muzeum a výzkumné centrum UFO.

„Exponáty muzea zahrnují informace o roswellském incidentu, kruzích v obilí, pozorování UFO, tajemné Oblasti 51, dávných astronautech a zprávách o únosech mimozemšťany. Exponáty však nemají nikoho přesvědčit, aby věřil tomu či onomu. Je na lidech, jaký si sami pro sebe vytvořili názor, co a jak se odehrálo a co je možné a co ne,“ napsal o muzeu web New Mexiko.

Ukázka pitvy i věděcká knihovna

Působivý je například exponát pitvy mimozemšťana, byť jde jen o hollywoodské figuríny. Je tu však i velmi dobře hodnocená vědecká knihovna, zaměřená na mimozemské úkazy, do které jezdí archivní materiály studovat i profesionální badatelé.

Z pohledu návštěvníků dostává muzeum čtyři body z pěti, alespoň podle jeho hodnocení na známém cestovatelské webu Tripadvisor. Najdou se tak recenze nadšené, ale zaznívá i zklamání.

„Čekali jsme, že to bude kýčovité, ale bylo to nesmírně informativní a velmi dobře provedené. Získali jsme nějaké fotky, ale také jsme se hodně naučili. Bylo to velmi zajímavé a rozhodně to předčilo naše očekávání,“ byla návštěvou nadšená například Renee S.

Ne všichni by s ní ale souhlasili. „Toto muzeum se skládá z asi deseti exponátů, jinak je tu jen spousta čtení. Byl jsem připraven odejít po pěti minutách, ale rozhodl jsem se to natáhnout na asi pětadvacet minut, abych neměl pocit, že jsem svých 7 dolarů za vstupné úplně promrhal,“ zlobí se naopak návštěvník Alex K.