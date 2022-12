Deset tipů na akvaparky v Německu: Skvělé atrakce a vstupné za pár euro

Miracle Garden funguje přes zimu až do jara. Od května do září je podle Wikipedie zavřeno kvůli vysokým teplotám, pohybujícím se v průměru kolem 40 °C , což pro prohlížení květin není právě příznivé.

„Květiny jsou udržovány opětovným použitím vyčištěné užitkové vody prostřednictvím kapkového zavlažování s průměrným množstvím 757 082 litrů vody za den. Zahrada se zalévá až po jejím nočním uzavření,“ uvádí Wikipedie.

Dobývají Guinessovu knihu rekordů

Zahrada získala řadu ocenění a pochlubit se může už i několika zápisy do Guinessovy knihy rekordů, kterých bude nepochybně dál přibývat. Do Guinessovy knihy rekordů se zapsala hned v roce svého otevření jako největší vertikální zahrada na světě. Největší květinovou strukturou na světě je letadlo Airbus A380 a třetí zápis do „ Guinessovky“ patří Mickey Mousovi. Jeho téměř 35 tun vážící konstrukci tvoří přes 100 tisíc květin a je tak nejvyšší květinovou sochou na světě.

Zdroj: Youtube

Vzdát hold letadlu Airbus A380 se zahrada podle svého webu rozhodla pro ni tím nejpřirozenějším způsobem, jakým mohla, tedy botanicky. A udělala dobře, protože se květinové letadlo stalo jednou z nejoblíbenějších atrakcí Miracle Garden.

„Na vybudování největší květinové instalace na světě – verze Emirates A380 v životní velikosti, jsme spolupracovali s Emirates Airline. Náš A380, umístěný v srdci zahrady, je pokryt více než 500 tisíci čerstvými květinami a živými rostlinami. Je to největší stavba, která kdy byla v zahradě postavena,“ informuje zahrada na svém webu.

Mickey, Minnie i kačeři

Mickey Mouse není v zahradě sám, má tu i kamarádku Minnie, je tu i Goofy, Pluto, kačeři a další oblíbení hrdinové z dílny Walta Disneyho. Děti milují i plyšáka, který s mnohými z nich chodí spát. Tenhle medvídek s velikým květinovým srdcem je ovšem vysoký 12 metrů, takže ho rozhodně nepřehlédnete, ale na mazlení moc není. Svět fantazie plný květin doplňují i obří květinové houby, mravenci, koně a také labutě plné růží.

Neudělat si fotku na památku je nemyslitelné. Pokud jde o květinová mistrovská díla, návštěvníky nepochybně uchvátí i jedna z nejnovějších atrakcí, „plovoucí dáma“, vznášející se s roztaženými pažemi nad zahradou, oblečená do řady exotických květin a s vodopádem vlasů až na zem.

Zdroj: Youtube

Z vrcholu hvězdárny si návštěvníci mohou vychutnat panoramatický výhled na zahradu v celé její kráse. Mezi touhle explozí všech barevných odstínů a aroma rostlin z 200 zemí světa čas rychle utíká. Připomenou vám to zdejší krásné 15metrové květinové hodiny. „Jsou vyrobené ze skutečných rostlin a květin, jejichž design měníme podle ročního období, v závislosti na denním světle a počasí. Mechanické části hodin byly přivezeny z USA, o design se postarala vlastní zahradní architektka,“ informuje web zahrady.

Motýl, srdce nebo deštníky?

Návštěvníci využívají k fotografování poutavých květinových aranžmá, nabízejících květiny vysázené na vzestupných úrovních, obklopujících umělé jezero i všechny 3D květinové postavy. Opominout nemohou deštníkový tunel, který má strop vytvořený z obrácených deštníků oddělených pruhy květin, sladěných s barvami deštníků.

Vyhledávaný je i květinový průchod ve tvaru motýla, kde má každý převis květiny jiné barvy. Průchod ve tvaru srdce zdobený sladce vonícími květinami je prý velmi oblíbeným místem k focení pro zamilované páry a novomanžele na svatební cestě.

Máte rádi slunečnice? Tyhle květiny, otáčející se za sluncem, si ho tu užívají do sytosti. Také jich tu mají celé slunečnicové pole. A v roce 2015 byla otevřena obrovská vnitřní motýlí zahrada, ve které našlo domov a útočiště 15 tisíc motýlů 26 druhů.

Desátá sezóna Miracle Garden patří podle webu bayut.com Šmoulům. Které dítě by nemilovalo tyhle modré tvorečky s čepičkami z belgických komiksů, které k televizní obrazovce spolehlivě připoutaly i toho nejzlobivějšího neposedu. Šmoulí vesnice s domečky ve tvaru houby bude určitě patřit k nejpopulárnějším částem Miracle Garden.