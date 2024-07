Maďarský visutý most má šířku 1,2 metru a její nejvyšší části jsou ve výšce 80 metrů nad zemí.

Andrea Jordánová dnes 06:20

Východomaďarské město Satoraljaújhely láká na novou turistickou atrakci - sedmisetmetrový visutý most pro pěší. Maďaři ho pojmenovali Most národní jednoty. Místní dokonce tvrdí, že je ve skutečnosti delší než doposud uznávaný světový rekordman v podobě českého Sky Bridge 721 v Dolní Moravě. Co je na tom pravdy?