Úchvatný podvodní vodopád je těžko uvěřitelným divem, který je k vidění u ostrova Mauricius. Přestože jde jen o iluzi, sjíždí se sem turisté z celého světa, aby do svých pamětí vryli doslova nezapomenutelný obrázek.

Nejlepší výhled na podvodní vodopád u ostrova Mauricius je z ptačí perspektivy | Foto: Shutterstock

Jedinečný podvodní vodopád je jednou z hlavních atrakcí ostrova Mauricius, který patří mezi největší turistické ráje světa. Výhled na něj je z hory Le Morne Brabant u poloostrova Le Morne.

Ikona cestovatelů Mauricius

Mauricius je známý ostrovní stát nacházející se v Indickém oceánu asi 1200 kilometrů východně od afrického Madagaskaru. Vedle korálových útesů je obklopen i řadou menších ostrůvků.

Jak vypadá podvodní vodopád z výšky:

Zdroj: Youtube

„Mauricius a okolní ostrovy jako jsou Reunion a Rodrigues vznikly vulkanickou činností pod oceánem. Stalo se tak asi před osmi miliony let. Samotná Země je stará asi 4,6 miliardy let, takže Mauricius je docela mladý ostrov,“ uvádí například turistický webový portál Mauritius now.

Panenská příroda a přívětiví lidé

Mezi turisty se Mauricius stal oblíbeným také pro své bílé pláže a tyrkysově modrou vodu s možností potápění. Na Mauriciu žijí povětšinou přívětiví lidé nejrůznějších kultur.

„Tento klidný ostrovní stát představuje to nejlepší z panenské přírody. Od svůdných deštných pralesů hemžících se divokými zvířaty až po sluncem zalité pláže a oceány bohaté na podmořský život. A samozřejmě také světově proslulé vodopády,“ uvádí cestovatelský webový portál The discoveries of.

Fenomenální podmořský vodopád

Na Mauriciu najdete i vodopád, který je zcela unikátní a který přitahuje davy cestovatelů z celého světa.

Tento přírodní úkaz se nachází v jihozápadní části Mauricia u pobřeží poloostrova Le Morne. Na tomto poloostrově se do výše přesahující 500 metrů tyčí také hora Le Morne Brabant, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Právě z vrcholu této hory se vám naskytne neuvěřitelný výhled.

Pohled na vodopád z hory Le Morne Brabant:

Opravdový vodopád, nebo optická iluze?

Vodopád u poloostrova Le Morne není skutečným vodopádem. Je to optická iluze způsobená pohybujícím se pískem. Oceánské proudy shromažďují a odnášejí písek i bahno a odplavují ho na jižní cíp Mauricia do hlubin oceánu.



„Tak vzniká ‚podvodní vodopád‘, ve kterém se písek s bahnem řítí do hloubky přesahující 4000 metrů,“ uvedl lifestylový web Big Think.

Kdy a jak k vodopádu vyrazit

Nejlepší způsob, jak vodopád zaručeně spatřit, je z ptačí perspektivy.

„Na ostrově je možné si objednat let helikoptérou, která vás vezme vysoko nad tento přírodní úkaz. Z ptačí perspektivy tak uvidíte opravdovou sílu přírody. Můžete si také pronajmout hydroplán, s nímž můžete přistát přímo u vodopádu. Je to bezpečné, protože se jedná o optickou iluzi, ne skutečný vodopád,“ uzavírá web Mauritius now.