Cestovatelský web atlasobscura.com uvedl, že si zde lze koupit i opice, aligátory, kozy, leopardy, gazely a mnoho dalších zvířat. To vše v různých stádiích rozkladu – tedy od lebek, koster, vycpanin až po čerstvě uhynulé tvory.

„Pro běžné turisty je Akodessawa otřesné místo, kde to páchne, i když je tržnice pod širým nebem. Pro vyznavače voodoo rituálů je to však skvělá možnost pro nákup všeho, co ke svému čarování potřebují,“ uvedl web atlasobscura.com.

Jarome. Město padouchů a zlata trápí nevyřešená vražda

Jezdí sem i nemocní lidé či jejich léčitelé, kteří místo považují za nejlepší lékárnu, jelikož si zde mohou pořídit skutečně zvláštní medikamenty. Nebo zde hledají spásu ti, kteří se potřebují zbavit i té nejčernější kletby.

Zkušenost s návštěvou místa popsala na svém webu laurewanders.com belgická cestovatelka Laura.

Zdroj: Youtube

„Byl to docela zajímavý a neobvyklý zážitek. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděla. Skutečnost, že zde turisté musí platit vstupné, že se před vstupem vyžaduje poplatek za možnost focení a že byli u vstupu k dispozici průvodci, však působila neautenticky. Proto je otázkou, zda to celé není z velké části nachystáno jen jako past na turisty,“ uvedla Laura.

Jak připomenul web national-geographic.cz, voodoo se považuje za synkretické náboženství, jinými slovy tedy jde o víru, která spojuje více náboženských vlivů. Součástí spirituálního světa voodoo je Mahou, nejvyšší bytost a dalších asi 100 božstev (voodoo). Kněží žádají bohy, aby zasáhli ve prospěch lidí, ale s černou magií nebo čarodějnictvím to nemá nic společného.