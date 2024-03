Vyhlídka Trojak na skalnatém vrcholu leží v jižním Polsku v Dolnoslezském vojvodství nedaleko lázeňského města Ladek-Zdrój. Nabízí nádherné výhledy na masiv Králického Sněžníku nebo Národní park Stolové hory. Nová turisticky atraktivní a moderně řešená plošina Trojak vznikla v roce 2022 na původním vyhlídkovém místě.

Nově vybudovaná vyhlídková plošina nabízí úchvatné pohledy do okolní krajiny. | Foto: Se svolením Petra Pelouška

Vrchol Trojak s nadmořskou výškou 766 metrů se nachází ve Zlatých Horách, nedaleko od města Lądek-Zdrój. Vyhlídková plošina se skládá ze tří platforem. Každá je jinak dlouhá a ubírá se jiným směrem. Jelikož je místo nedaleko českých hranic, stalo se velmi oblíbeným i mezi tuzemskými turisty.

Jak vyhlídková plošina Trojak vznikla

Vyhlídková plošina Trojak byla otevřena v roce 2022 a vznikla na místě původní vyhlídky. Její výstavba přišla v přepočtu na necelých 10 milionů korun, jak uvádějí oficiální webové stránky Klodzko.pl.

Trojak nabízí velkolepé výhledy do okolí:

„Vyhlídková plošina Trojak byla postavena na skalním útvaru, na kterém byla dosud vyhlídka. Nová podoba je mnohem bezpečnější a také vnesla do krajiny Trojaku nové moderní prvky. Skládá se ze 3 platforem. Každá z nich má jinou délku a také jinam směřuje. Nová vyhlídka má kovovou konstrukci a na zábradlí bylo použito sklo, aby přinesla návštěvníkům více adrenalinu,“ uvedl například cestovatelský web Manawpodrozy.pl.



Jak se na Trojak dostat

Na vrchol Trojak vede několik tras.

„Nejoblíbenější a nejrychlejší z nich je však modrá značka z města Ladek-Zdrój. Jedná se o mezinárodní evropskou trasu E3. Stezka není náročná a je vhodná pro celou rodinu,“ uvádí například turistický web Osrodekbolko.pl.

Adrenalinový zážitek přináší prosklené zábradlí:

„Dále je možné vyrazit po zelené od průsmyku Lądecka po průsmyk Gierałtowska, případně po červené turistické značce na okruhu Lądek-Zdrój, zámek Karpień, Stołowe Skały, Stójków a zpět na Ladek-Zdrój,“ doplnil web Klodzko.naszemiesto.pl.

Z Prahy to pak do města Ladek – Zdrój je autem přes 200 kilometrů daleko, cesta trvá zhruba tři hodiny. Podobné to je z Brna – necelých 200 kilometrů a necelé tři hodiny cesty. Z Ostravy je pak cesta dlouhá 160 kilometrů a strávíte při ní v autě asi dvě a půl hodiny.

Co z vyhlídkové plošiny Trojak uvidíte

Vyhlídková plošina se stala lákadlem. Nejen, že vypadá velkolepě, ale také nabízí spoustu výhledů. Můžete z ní vidět:

Králický Sněžník – nejvyšší vrchol masivu Králického Sněžníku

Velkou Hejšovinu – nejvyšší vrchol Stolových hor

Sněžku – nejvyšší horu Krkonoš

Waligóru – nejvyšší horu Javořích hor

Kladskou horu – druhý nejvyšší vrchol Bardských hor

Vrcholy Zlatých hor

Velkou Deštnou – nejvyšší horu Orlických hor

Velkou Sovu – nejvyšší horu Sovích hor v jihozápadním Polsku

Trojak a komentáře návštěvníků

Mezi turisty i výletníky je vyhlídkové plošina Trojak oblíbeným cílem. V Google recenzích dosahuje hodnocení 4,8 hvězdiček z 5 možných. O své pocity se podělilo už téměř 600 návštěvníků.

Například návštěvník s přezdívkou Maverick ve své recenzi napsal: „Skvělá vyhlídka se skvělým výhledem. Stezka vedoucí k vyhlídce je poměrně nenáročná. Jsou tam ale kameny a kořeny. Můžete tam vzít v pohodě děti, ale kočárek neberte. Vyhlídka stojí za to a na vrcholu si můžete trochu dopočinout.“

Jacek Adamczak chválou také nešetřil. „Další místo, které určitě stojí za návštěvu. Příjemná procházka lesem, velmi dobře značená trasa. Doporučuji. Krásné výhledy, za dobrého počasí je vidět například Králický Sněžník,“ uvedl Jacek ve své recenzi.