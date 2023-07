Část Čechů, kteří v těchto dnech odjíždí na prázdninové dovolené, znervóznila v poslední době řada zpráv o žralocích. Těch v uplynulých týdnech viděli více například v oblastech okolo Španělska. Odborníci na jednu stranu uvádí, že mořský predátor v pobřežní oblasti není nic neobvyklého, na druhou stranu ale stále platí, že nebezpečí útoku je dle statistik přinejmenším v Evropě mizivé.

Autonehoda, exotická nemoc, zranění při skoku do vody. Možných nebezpečí spojených s oblíbenými dovolenkovými destinacemi je celá řada. Více než o těch ostatních se ale v poslední době mluvilo o případném útoku žraloka. Podle organizace ochránců zvířat PETA je přitom statisticky větší šance, že člověka zabije vystřelený špunt ze šampaňského než žraločí čelisti.

Od roku 1847 v Evropě podle dat muzea přírodních věd v americké Floridě zaznamenali 52 nevyprovokovaných útoků žraloka na člověka. 27 případů pak bylo smrtelných.

Nic neobvyklého

Někteří lidé jsou ale i navzdory vzácnosti útoků znepokojení. Především kvůli zprávám o tom, kde všude v poslední době vrcholové mořské predátory viděli. Například ve Španělsku jen v posledních třech týdnech zaznamenali pět žraloků poblíž pláží. V provincii Alicante na plážích pobřeží Costa Blanca, u ostrovů Menorca, Arousa, Ibiza a Mallorca. „Žraloci v pobřežních oblastech však nejsou nic neobvyklého,“ upozornil profesor Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity Adam Petrusek.

Ploutev na hladině je mýtus. Žralok zaútočí jako torpédo, říká hydrobiolog

Zajímavou parybu se pak povedlo natočit rybáři u řeckého ostrova Zakynthos. Žralok Mako je fascinující především rychlostí, kterou dokáže vyvinout. Udává se, že zvládne až 70 kilometrů v hodině. Nechat se něčím podobným vyděsit je ale podle mnoha dovolenkářů zbytečné. „Při výběru dovolené jsem ani nebral v potaz, že jsou v Řecku žraloci. Po zveřejnění záběrů z Egypta jsem se nad tím na chvíli zamyslel. Nakonec mi to ale ani nepřišlo podstatné řešit s přáteli, se kterými na dovolenou jedu,“ sdělil Deníku třeba Martin Sogel, který se chystá na Řecký ostrov Korfu.

Vzácný úkaz

Několik žraloků v poslední době zaznamenali také u pobřeží Britských ostrovů. V turisticky oblíbeném irském sídle Howth, kam jezdí velká část obyvatel Dublinu, predátora viděli minulý týden. Na druhé straně irského pobřeží v Rinville se setkali se žralokem, který jim nejspíš zůstane v paměti nadosmrti i přesto, že není životu nebezpečný. Jednalo se totiž o kriticky ohroženého žraloka andělského.

Například v Thajském Maya Bay jsou potom na žraloky naopak zvyklí. Denně vidí nedaleko od pláže až 40 jejich ploutví. Vysoků počet predátorů přitom souvisí se spoustou turistů v zátoce. Rybářské a vyhlídkové lodě narušují žralokům přirozené životní prostředí a navíc je někdy nepatřičně lákají. „Lidé vyhazují z lodí odpadky, díky čemuž je žraloci následují,“ poznamenal Petrusek.

Letošní útoky

Nové diskuse o nebezpečnosti žraloků vyvolal především útok, který přišel před necelým měsícem v Egyptě. Samice žraloka tygřího tam zabila třiadvacetiletého ruského turistu. Asi 250 kilometrů od Hurghady poblíž pobřeží izraelského města Eilat pak 19. června také viděli žralok tygřího. S jistotou lze ale říct, že se nejednalo o stejného tvora. Toho, který útočil v Hurghadě, totiž už předtím odchytili a po vyjmutí těla oběti z jeho žaludku mumifikovali. Po dokončení mumifikace má být umístěn do muzea mořské biologie.

Strach nejen v Hurghadě. Jak přežít útok žraloka? Držet oční kontakt, necákat

Hurghada jako oblíbené letovisko přes letní sezonu vydělává především na turismu. Že by se na něm taková údálost výrazněji podepsala, se ale zatím místní nemusí bát. „Vzhledem k četnosti případů napadení se do prodejů zájezdů tyto události nepromítají. Lidé se nás spíše ptali, jestli nejsou uzavřené pláže, tedy jestli to jejich dovolenou nějak neomezí,“ vysvětlila výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

Další dva letošní případy napadení žralokem se staly na Bahamských ostrovech. Parta přátel oslavovala dokončení studia na americké Univerzitě Yale a při koupání v moři jednomu z nich žralok ukousl chodidlo. Třiasedmdesátileté ženě pak ve stejné destinaci jiný predátor ukousl celou nohu, když se snažila nastoupit na loď.

