Jako jsou v Praze na Národním muzeu dodnes patrné stopy po kulkách okupantů ze srpna roku 1968, tak i chorvatský Zadar má stále na své starobylé tváři jizvy, které mu způsobili srbští vojáci na začátku 90. let minulého století.

„Podívejte, tady všude jsou dodnes vidět pozůstatky vybuchlých bomb a drážek po střelách ze samopalů,“ ukazuje na rýhy v dlažbě v historickém centru města zadarská průvodkyně Pavičićová. Upozorňuje v té chvíli i na to, že právě 20. století se do kroniky města zapsalo asi tím nejkrvavějším písmem.

Násilí čelili místní už za druhé světové války, kdy Zadar představoval baštu fašistů a v souvislosti s tím i cíl útoků spojeneckých letadel.

„Náletů přišlo několik desítek a na konci války byl doslova v troskách. Bomby zničily zdejší přístav i 80 procent starého města,“ doplňuje při prohlídce křivolakých uliček Pavičićová.

Zdroj: Youtube

A přesto Zadar jako pověstný Fénix povstal z popela a dodnes na některých místech klame tělem. I když se člověku při pohledu zvenčí může zdát, že se dívá na domy, které svojí fasádou odkazují na architekturu druhé poloviny 20. století, stačí jen projít dveřmi a okamžitě se ocitne v historii staré několik set let.

Jsou tu však i místa, která svůj původ v antice nezapřou na první pohled. Například Forum Romanum, jež ve starověku sloužilo jako centrum všeho dění ve městě. Dnes zde může návštěvník obdivovat zbytky starořímských staveb z 1. století před naším letopočtem či předrománský kostel sv. Donáta.

Zadar má i svůj zápis do UNESCO. V roce 2017 se na seznam dostal místní obranný systém. Jen o rok dříve obdržel Zadar i prestižní titul European Best Destination.

„Když se podíváte na jeho základy, zjistíte, že je tvoří zbytky římských sloupů. Naši předci zkrátka využili vše, co měli k dispozici, a nic nepřišlo nazmar,“ říká u kostela průvodkyně.

Jeden sloup však stavitelům kostela odolal a dodnes stojí v jeho stínu. Při bližším ohledání pak člověk zjistí, že ani on po celá staletí nesloužil jen jako připomínka antiky. „Vidíte ta železná oka? Ta tam nejsou náhodou. Dlouhá léta byl totiž sloup využíván coby pranýř,“ vysvětluje Pavičićová.

Co chorvatský ostrov, to unikát. Do těchto míst se rozhodně zamilujete